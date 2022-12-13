1 033 0
Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской и Черниговской областях враг обстрелял три пограничных общины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера россияне нанесли огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Краснопольская и Середино-Будская общины Сумщины и Семеновская Черниговщины. Огонь велся из российских населенных пунктов Дроновка, Зерновое и Марица", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...