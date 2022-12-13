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Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

держприкордонслужба

В Сумской и Черниговской областях враг обстрелял три пограничных общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера россияне нанесли огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Краснопольская и Середино-Будская общины Сумщины и Семеновская Черниговщины. Огонь велся из российских населенных пунктов Дроновка, Зерновое и Марица", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв.

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