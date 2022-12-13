Мы должны помочь украинскому народу выстоять и пережить эту зиму, - Макрон

Украине необходимо помочь пережить зиму, помощь должна быть очень оперативной и конкретной.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас, "прежде всего, мы должны понять, что мы должны помочь украинскому народу выстоять".

"Нам нужно помочь Украине пережить эту зиму… Мы хотим, чтобы результаты конференции (Международной конференции о солидарности с народом Украины. – Ред.) были очень конкретными", – подчеркнул французский лидер.

Макрон объяснил, что на конференции речь пойдет о "мобилизации партнеров, друзей Украины и работающих в международных гуманитарных организациях, об организации действий, которые помогут населению получить воду, электроэнергию, тепло, одежду".

Также он выразил надежду, что "наши усилия будут на высоте и мы поможем вам пережить зиму".

"Во-вторых, Владимир, мы вместе должны сделать так, чтобы наша помощь была очень оперативной, конкретной и быстродействующей… Нужно, чтобы у нас были конкретные ответы, для этого нужно координировать очень тесно, и в каждой стране должны быть точные контакты, чтобы координировать и помощь Украине прибыла, когда нужно", - отметил Макрон, обращаясь к президенту Зеленскому.

Кроме того, он отметил, что уже говорил украинскому правительству, что более 700 французских предприятий примут участие в инвестициях на длительное время в Украине.

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