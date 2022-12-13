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Мы должны помочь украинскому народу выстоять и пережить эту зиму, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Украине необходимо помочь пережить зиму, помощь должна быть очень оперативной и конкретной.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас, "прежде всего, мы должны понять, что мы должны помочь украинскому народу выстоять".

"Нам нужно помочь Украине пережить эту зиму… Мы хотим, чтобы результаты конференции (Международной конференции о солидарности с народом Украины. – Ред.) были очень конкретными", – подчеркнул французский лидер.

Макрон объяснил, что на конференции речь пойдет о "мобилизации партнеров, друзей Украины и работающих в международных гуманитарных организациях, об организации действий, которые помогут населению получить воду, электроэнергию, тепло, одежду".

Также он выразил надежду, что "наши усилия будут на высоте и мы поможем вам пережить зиму".

"Во-вторых, Владимир, мы вместе должны сделать так, чтобы наша помощь была очень оперативной, конкретной и быстродействующей… Нужно, чтобы у нас были конкретные ответы, для этого нужно координировать очень тесно, и в каждой стране должны быть точные контакты, чтобы координировать и помощь Украине прибыла, когда нужно", - отметил Макрон, обращаясь к президенту Зеленскому.

Кроме того, он отметил, что уже говорил украинскому правительству, что более 700 французских предприятий примут участие в инвестициях на длительное время в Украине.

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Топ комментарии
+7
Да Иакрон, народу нашему помочь - мудро, а спасать жопу лица ботоксному - тупо не то слово
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13.12.2022 12:10
+5
Шось Макрон мені все більше своєю поведінкою стає схожим на французську шльондру...
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13.12.2022 12:19
+5
менше телефонуй своїй шльондрі у москву
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13.12.2022 12:32
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Да Иакрон, народу нашему помочь - мудро, а спасать жопу лица ботоксному - тупо не то слово
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13.12.2022 12:10 Ответить
Шось Макрон мені все більше своєю поведінкою стає схожим на французську шльондру...
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13.12.2022 12:19 Ответить
Кароче, склифасовский! Опять в рэльсу звонить будешь?
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13.12.2022 12:32 Ответить
менше телефонуй своїй шльондрі у москву
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13.12.2022 12:32 Ответить
Микрон начал вулканизировать.
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13.12.2022 14:04 Ответить
И, главное, не разозлить при этом Путина!
В общем все при деле - Путин разрушает, Запад дает оружие и деньги. И так может быть до последнего украинского солдата, если резать московскому Шарику хвост по милиметру - когда оно до головы дойдет очередь...
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13.12.2022 14:10 Ответить
я прочитал очень циничный пост иностранца в твитере, который сказал, что нато будет воевать с рф до последнего украинца, а когда они закончатся, нато найдет страну вне нато, чтобы продолжить войну с россией.
Это очень цинично, но по факту так и есть. Они сс*т лично ввязаться, но в тоже время, оказываемая помощь абсолютно неадекватна потребности и приводит к нашим большим потерям. Нормальное оружие могло бы кардинально решить ситуацию за пару недель, но у нато и сша другие планы по этому вопросу...Это уже очевидно
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13.12.2022 14:37 Ответить
«Ми маємо допомогти українському народу вистояти та пережити цю зиму, - Макрон «

Не так, Макрон.

Не «пережить зиму», а Победить.

Хват строить из себя , Emmanuelle, девственницу. Определяйтесь, мадам,
с кем вы?
С умными или с красивыми.
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13.12.2022 14:51 Ответить
Пішов у дупу.
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13.12.2022 15:22 Ответить
 
 