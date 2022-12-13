"Градостроительная реформа" (проект №5655) предусматривает компенсации самовольным застройщикам из местных бюджетов, - АГУ

В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из заявления АГУ.

"На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект №5655 об изменении системы градостроительства, рассмотрение которого во втором чтении ожидается 13 декабря 2022 года. Учитывая это, мы, главы украинских городов, сел и поселков, высказываем свою позицию и подчеркиваем, что в этом вопросе абсолютно единодушны и категорически против принятия этого законопроекта", - говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что нельзя допустить принятие этого документа в той редакции, которая существует сейчас, и называют ряд причин.

"Законопроект №5655 создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их мониторингом, который включает в себя лишь наблюдение за самовольным строительством. Вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета. Нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет. Устраняется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные стройки. Уничтожаются достижения реформы децентрализации, вся отрасль централизуется и освобождается от реального контроля", – отмечают в Ассоциации городов Украины.

В АГУ также отмечают, что уже неоднократно обращались к председателю Комитета по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Верховной Рады с просьбой совместно доработать дискуссионный законопроект.

"Отмечаем соблюдение прозрачных процедур и антикоррупционных норм, обеспечение безопасности жителей, сохранение достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимость доработки проекта Закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными средами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины. Именно так работает демократическое гражданское общество. Не наоборот", – резюмируется в заявлении АГУ.

Заявление АГУ подписали около 40 мэров украинских городов. В том числе мэр Киева Виталий Кличко (председатель АГУ), мэр Львова Андрей Садовой, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Тернополя Виталий Надал, мэр Ровно Александр Третьяк, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие.