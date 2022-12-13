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Новости Политика Украины
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ассоциация (972) местное самоуправление (243) реформы (3866) градостроительство (41)

"Градостроительная реформа" (проект №5655) предусматривает компенсации самовольным застройщикам из местных бюджетов, - АГУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

київ

В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из заявления АГУ.

"На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект №5655 об изменении системы градостроительства, рассмотрение которого во втором чтении ожидается 13 декабря 2022 года. Учитывая это, мы, главы украинских городов, сел и поселков, высказываем свою позицию и подчеркиваем, что в этом вопросе абсолютно единодушны и категорически против принятия этого законопроекта", - говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что нельзя допустить принятие этого документа в той редакции, которая существует сейчас, и называют ряд причин.

"Законопроект №5655 создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их мониторингом, который включает в себя лишь наблюдение за самовольным строительством. Вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета. Нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет. Устраняется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные стройки. Уничтожаются достижения реформы децентрализации, вся отрасль централизуется и освобождается от реального контроля", – отмечают в Ассоциации городов Украины.

В АГУ также отмечают, что уже неоднократно обращались к председателю Комитета по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Верховной Рады с просьбой совместно доработать дискуссионный законопроект.

"Отмечаем соблюдение прозрачных процедур и антикоррупционных норм, обеспечение безопасности жителей, сохранение достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимость доработки проекта Закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными средами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины. Именно так работает демократическое гражданское общество. Не наоборот", – резюмируется в заявлении АГУ.

Заявление АГУ подписали около 40 мэров украинских городов. В том числе мэр Киева Виталий Кличко (председатель АГУ), мэр Львова Андрей Садовой, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Тернополя Виталий Надал, мэр Ровно Александр Третьяк, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие.
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Топ комментарии
+16
Тобто я вкрав шмат землі побудував там шось-а мені за це ще й гроші з місцевого бюджету дадуть...Конгеніально...
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13.12.2022 12:21
+7
Я построю себе домик этажей в 25 на Майдане и мне компенсируют ущерб? Это же здорово, просто прелестно. А с датой мы порешаем как-нибудь, Кирюше хватит еще на один порше.
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13.12.2022 12:21
+7
коли вже ви зелені сукі нахряцаєтеся?
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13.12.2022 12:23
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Я построю себе домик этажей в 25 на Майдане и мне компенсируют ущерб? Это же здорово, просто прелестно. А с датой мы порешаем как-нибудь, Кирюше хватит еще на один порше.
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13.12.2022 12:21 Ответить
А Зелі ?
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13.12.2022 15:30 Ответить
А Зеле и Лихтенштейна хватит, даже более чем
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13.12.2022 15:32 Ответить
Тобто я вкрав шмат землі побудував там шось-а мені за це ще й гроші з місцевого бюджету дадуть...Конгеніально...
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13.12.2022 12:21 Ответить
Таке тільки ВР може! Парламенту Великої Британії ще далеко.
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13.12.2022 15:31 Ответить
стопа, це дороги на знову *******?
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13.12.2022 12:22 Ответить
коли вже ви зелені сукі нахряцаєтеся?
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13.12.2022 12:23 Ответить
закликайте партнерів і дайте людям внятну компенсацію - вони самі все відбудують...
як тільки чую за программу під особистим контртолем? - будуть сукі красти.
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13.12.2022 12:27 Ответить
Вообще желательно как-то урезать полномочия надзирающих органов над строительством на своих участках....это рассадник коррупции
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13.12.2022 12:28 Ответить
До чого тут обрізання повноважень, якщо йде мова про безкарність та й ще з компенсацією за порушення?! Відрубаємо хвіст по саму шию?!
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13.12.2022 12:42 Ответить
Кому будувати - як будувати - за чии рахунок -- як це працює в США -- хто в темі .
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13.12.2022 12:29 Ответить
В США существуют отдельные структуры местного и федерального уровня которые строго контролируют как получение разрешений на строительство, соответствие проекта плану застройки разработанной и утверждённой муниципальными структурами, технологию строительства, проект за который владелец, архитектор и строительная компания несут ответственность ПОЖИЗНЕННО!!! Ответственность за нарушение любой из норм технологии, административного согласования, закона УГОЛОВНАЯ, вплоть до пожизненного заключения если был нанесён значительный ущерб экологии, или безопасности, или здоровью и жизни человека!
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13.12.2022 12:38 Ответить
У нас все это тоже по бумагам прописано. "Клятва архитектора", на сленге - слышал?))
Все есть. Просто не выполняет никто.
А нужно - мало. Не средства на борьбу с коррупцией выделять, а... кладбища.
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13.12.2022 13:21 Ответить
Так это же та мечта, за которую голосовало большинство избирая "слуг" и Зеленского, чтобы беззаконие стало нормой закона, чтобы была КАКАЯ РАЗНИЦА, как, что, зачем и почему что либо делается, чтобы никакие правоохранительные, следственные, судебные органы органы не могли нарушителей и преступников призвать к ответственности, это же то самое криминальное "либертарианство" о котором говорил нынешний президент Украины, избранный подавляющим большинством избирателей в 2019 году во время предвыборной компании! За что боролись, на то и напоролись - СДЕЛАЛИ ВСЕХ ВСЕ ВМЕСТЕ, в том числе САМИХ СЕБЯ!
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13.12.2022 12:33 Ответить
Лично я мечтал, что, наконец - "придет весна - будем сажать". Верил.
В то, что накажут некоего... известного товарища за то что в день расстрелов на Майдане вывозил из одно из прилегающих к нему улиц снайперскую винтовку. Показывали по всем каналам... и он потом стал вполне себе известным и узнаваемым чиновником... фамилия тоже известна.
Вот его - первым.
Но...
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13.12.2022 13:23 Ответить
А на следующих выборах вы за кого будете голосовать? Кандидаты будут примерно те же. Интересуюсь для того, чтобы определиться, валить из этой страны после открытия границ или нет.
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13.12.2022 13:59 Ответить
Если так, то ... ни за кого.
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13.12.2022 14:27 Ответить
Они (мэры) просто против того что с ними не поделились. И от кормушки (согласование стройки) отодвигают.
Но тут они правы.
Да, законопроект не нов.
Система предельно проста: есть некий преступник, который осуществил самозахват. По данному з/п он перестает быть преступником (что же делать владельцу участка... хз) и более того - получает компенсацию за счет государства то бишь народа за то, что результат его преступной деятельности будет... ликвидирован.
Как говорит один мой знакомый: "Схема офігенна, але де в ній ти?" (с, спасибо, Майк). А ты в ней на месте того, кто оплачивает весь этот праздник, включая новую кормушку в виде частных структур "контроля" которые тут упоминаются.

А выход прост. Преступнику место - в земле. Тчк.
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13.12.2022 12:39 Ответить
Вже чули про "боротьбу з кумовством" і отримали на всі посади ЛИШЕ КУМІВ, про "боротьбу з корупцією" яка розквітла до меж більших ніж при Януковичі, про "боротьбу з олігархами" при сприянні саме олігархам знижками на електрику та газ, про "розвиток армії" при заморожуванні ракетних програм, розформуванні частини підрозділів, щорічним невиконанням бюджету по армії та Оборонпрому, кримінальними справами проти тих генералів які зараз серед найкрашіх на фронті і т.д.! Тепер "боротьба з мерами", щоб їх повноваження прибрати на Банкову та децентралізацію переробити на ГІППЕРцентралізацію, як на Рашці, де все вирішує Кремль???!!!
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13.12.2022 12:48 Ответить
Я не говорю, что нынешняя команда все делает правильно, даже - напротив. Есть недочеты и их масса.
И их нужно исправлять. Знаю - как.
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13.12.2022 13:08 Ответить
40 підписало з них 8 мерів обласних центрів з 23 можливих.А скільки всього мерів (міст) налічує ця асоціація?
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13.12.2022 12:48 Ответить
А треба щоб підписали УСІ?! І де ти таке бачив? Ах так, при виборах "слуг" та президента, більше 70% були ЗА, та отримали повне лайно!!!
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13.12.2022 12:51 Ответить
Ось бачите, десь на рівні підсвідомості ви розумієте, що таке проценти та значущість відносних показників для сприйняття об'єктивності інформації.
Одна справа, якщо підписало 40 з 63 мерів, то це клятих 70%. А якщо наприклад з 75, то це потужних 50 з хвостиком. А якщо в асоціації 160міст України, то 40 з 160 мерів це чарівні 25%. А ви кажете какая разніца
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13.12.2022 13:01 Ответить
Бо більшість це або ОПЗЖ, або "слуги", ось що Я бачу, одни з яких на крючку, а інші повністю підтримують "лінію парті" як у СРСР. Дуже "чудово"!
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13.12.2022 13:03 Ответить
Прочитайте ще раз, що ви написали. Більшість АМУ то опзж та слуги, які повністю підтримують лінію партії. А тепер ще раз новину В АМУ виступили проти закону лінії партії...До речі серед підписантів я побачив лише Атрошенко, та й то він бувший риг, а не опздж
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13.12.2022 13:18 Ответить
Это лишь говорит о том, что с некоторыми мэрами в АМУ не согласовали интерес их участия в данном проекте "реформы". И они возбудились.
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13.12.2022 13:24 Ответить
Мабуть що так. Ось наприклад, наш Герой і мій земляк Роман Ратушний боровся з Кличко через незаконну забудову Протасового Яру. Була майже війна з застосуванням зброї та важкої техніки. А тепер я з подивом дізнаюсь, что Вєталька виявляється проти незаконних забудов, яких в Києві як собак нерізаних
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13.12.2022 13:32 Ответить
Шкода! Тепер, напевно, забудують і Протасів Яр. Не так давно там з самого низу забудовник купив будинок 2 поверхи, зніс і збудував ще одну висотку. Якщо так будувати, то Київ стане містом смогу. Це ж не просто так відстоювали!
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13.12.2022 16:49 Ответить
Під час війни зелені корумповані ******** хочуть протягни закони які дозволять їхнім ставленикам грабувати українців після війни. Почали з "земельного кодексу" за яким можна захопити чужу землю, роками її використовувати для власного збагачення і якщо власник в "зеленому суді" доведе свої права на цю землю отримати покарання - просто звільнити захоплену території без будь якої компенсації власнику...
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13.12.2022 12:59 Ответить
Ось ТАКІ закони "слуги" приймають на УРА та швидко, а "невідкладний" закон про роспуск адміністративного київського суду під головуванням Вовка, який загрожує нацбезпеці та проти якого США ввели антикорупційні санкції, не можуть прийняти ПІВТОРА РОКУ!!! Йде війна, а "слуги" продовжують ділити країну під себе, приймають низку законів які порушують право та зобов'язання України по вступу в ЄС та НАТО! Скажіть що це саме те, що потрібно Україні, і я скажу що ви її справжній ворог!!!
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13.12.2022 13:11 Ответить
Вот буквально только что ВР проголосовала за роспуск))) Но ты прав... "очень оперативно".
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13.12.2022 13:27 Ответить
Мафия пишет законы для себя . И с помощью выборов их от власти не устранить , добровольно не уйдут .
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13.12.2022 13:57 Ответить
гениальная схема..., жаль только что никто раньше до нее не додумался..., хватали бы участки, строили бы там собачьи будки, потом путем нехитрых манипуляций превращали бы их в дворцы и оба на - мы бы платили компенсацию за снос дворцов...
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13.12.2022 13:58 Ответить
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
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13.12.2022 14:05 Ответить
Зелена банда хоче встигнути накрасти землі, набудувать на внуків і правнуків хатинок та ще й отримать компенсацію. От вам і дурні, а на свою кишеню єдина звивина працює денно і нощно.
Чи я щось не так розумію?
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13.12.2022 15:08 Ответить
Ахрінєть...і це під час війни...
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13.12.2022 16:21 Ответить
Це і у мирний час верх цинізму та політичного бл*дства!
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13.12.2022 18:38 Ответить
 
 