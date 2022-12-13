Уполномоченные лица могут производить осмотр военнослужащих на состояние опьянения, - закон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Должностные лица, уполномоченные начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, могут осуществлять осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов.
За соответствующий законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" в целом 13 декабря проголосовали 270 народных депутатов, информирует Цензор. НЕТ.
При этом осмотр разрешено осуществлять не только при прохождении сборов, но и в случае, если есть основания полагать, что военнослужащий находится в состоянии опьянения на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (в частности транспорте международного сообщения).
При проведении таких осмотров уполномоченное должностное лицо может применять специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия осмотр должен производиться в присутствии двух свидетелей. Если во время осмотра ведется видеозапись, ее обязательно приобщают к протоколу об административном правонарушении.
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а ще нема такого Закону щоби якісь такі самі уповноважені особи змогли б здійснювати огляд держслужбовця і високопосадовця (не звертаючи увагу на його заслуги перед преЗЕ і ко))) на стан сп'яніння і не тільки ( на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у лазнях, скверах, парках, у всіх видах громадського, службового і особистого транспорту (зокрема і у транспорті міжнародного сполучення )
Якщо адмінка,-до 34тис.
У ВСЬОМУ СВІТІ НА ТО Є ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ
Коли законопроект #8271 стане законом, командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетенті та спираються на невдалий бойовий менеджмент (а таке трапляється нерідко).
Посилання на сайт електронних петицій:
https://petition.president.gov.ua/petition/173526