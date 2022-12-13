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Уполномоченные лица могут производить осмотр военнослужащих на состояние опьянения, - закон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

всу,боец,воин

Должностные лица, уполномоченные начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, могут осуществлять осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

За соответствующий законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" в целом 13 декабря проголосовали 270 народных депутатов, информирует Цензор. НЕТ.

При этом осмотр разрешено осуществлять не только при прохождении сборов, но и в случае, если есть основания полагать, что военнослужащий находится в состоянии опьянения на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (в частности транспорте международного сообщения).

При проведении таких осмотров уполномоченное должностное лицо может применять специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия осмотр должен производиться в присутствии двух свидетелей. Если во время осмотра ведется видеозапись, ее обязательно приобщают к протоколу об административном правонарушении.

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Топ комментарии
+12
Важливо шоб оті уповноважені особи самі не перебували у стані алкогольного обо іньшого сп'яніння...
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13.12.2022 21:57
+12
ага...
а ще нема такого Закону щоби якісь такі самі уповноважені особи змогли б здійснювати огляд держслужбовця і високопосадовця (не звертаючи увагу на його заслуги перед преЗЕ і ко))) на стан сп'яніння і не тільки ( на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у лазнях, скверах, парках, у всіх видах громадського, службового і особистого транспорту (зокрема і у транспорті міжнародного сполучення )
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13.12.2022 22:02
+11
а очолить Труханов коли повернеться з лісу ...
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13.12.2022 22:07
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Важливо шоб оті уповноважені особи самі не перебували у стані алкогольного обо іньшого сп'яніння...
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13.12.2022 21:57 Ответить
Яке покарання буде нести військовослужбовець у разі, якщо буде виявлено, що він перебуває у стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння, при виконанні?
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13.12.2022 21:58 Ответить
Там спочатку ВСП треба перевiряти.Кожен день.Контингент там ....дець! Воюють на блох- постах,та 35-x " лiнiях". ВСП видати здалеку,чистеньки,усi в значках- патронах.
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13.12.2022 23:03 Ответить
ага...
а ще нема такого Закону щоби якісь такі самі уповноважені особи змогли б здійснювати огляд держслужбовця і високопосадовця (не звертаючи увагу на його заслуги перед преЗЕ і ко))) на стан сп'яніння і не тільки ( на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у лазнях, скверах, парках, у всіх видах громадського, службового і особистого транспорту (зокрема і у транспорті міжнародного сполучення )
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13.12.2022 22:02 Ответить
та він був пяний......можливості для маніпуляцій і фокусів безмежні.
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13.12.2022 22:02 Ответить
а очолить Труханов коли повернеться з лісу ...
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13.12.2022 22:07 Ответить
Стесняюсь спросить - и какой будет штраф?
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13.12.2022 22:11 Ответить
До 2000 нмдг.
Якщо адмінка,-до 34тис.
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13.12.2022 22:29 Ответить
Ясно, значит за 15к можно
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13.12.2022 22:34 Ответить
Напевне, Трухіна ініціатива ! Хоча показати всім, що не тільки він бухає. У ВР встановіть алкотестер і все буде ОК
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13.12.2022 22:21 Ответить
Насправді повинна бути повноцінна віййськова поліція. Закон по ній не приймається роками - влада тримає монополію на силу.
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13.12.2022 22:32 Ответить
черговий приклад як влада прикриваючись благими намірами посилює контроль у даному випадку над військовими і це тільки початок, з наближенням перемоги над російськими військовими злочинцями страх перед суспільством за просраний початок війни, відвертий саботаж і підігрування Кремлю буде штовхати ОП на будь-які дії для посилення контролю над усіма верствами суспільства і особливо над військовими.
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13.12.2022 22:58 Ответить
Хлопцям,до яких " до..бались " просто треба як водiям: " хочу до нарколога", а не якийсь там ВСПшник буде под якийсь там запис Чи не запис вести що йому заманеться. А от коли нарколог скаже,що вi йськовий тверезий,то до такого ВСПшника повине Бути покарання та компенсацiя тому до кого вiн до..бався.
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13.12.2022 23:11 Ответить
Вы забыли добавить: если нарколог скажет, что хлопец в сраку пьяный, как кацап в воскресенье, то его в тюрьму надо сажать, выродка. Бо рано или поздно из за него погибнут другие.
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14.12.2022 01:42 Ответить
Головне, щоб уповноважених осіб не призначала зелена гидота( Трухін та постачальники коксу в ОП). А хто буде перевіряти членів ОП на вміст алко та нарко -речовин? Чи будуть вони мати право на ліквідацію високих чиновників в разі ствердження факту вживання алко та нарко речовин? Питання не дитяче- ці всі закриті охороною, особливим статусом та посадами- всьго лиш наймити, найняті на виконання певного кресу робіт, і не більше. Якщо вони порушують умови роботи, то їх місце на біржі праці, в кінці черги.
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13.12.2022 23:23 Ответить
Сама постанова питання ганебна - все у дусі конченої радянської Зе влади.
У ВСЬОМУ СВІТІ НА ТО Є ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ
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14.12.2022 00:34 Ответить
Тільки не забудь, що наша "військова поліція" підкоряється військовому командуванню А там теж такі самі сидять І вони не ******* "сміття з хати виносить"! Після того, як у військової прокуратури забрали слідство і "загальний нагляд", у військах "різко впала злочинність" От тільки не тому, що "військова поліція порядок навела", а тому що все "рішається" через телефонний дзвінок начальника гарнізону чи командира в/ч керівнику відділу ВСП
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14.12.2022 03:20 Ответить
Постсовок царює в головах у людей - для змін потрібна сміливість.
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14.12.2022 20:08 Ответить
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14.12.2022 00:38 Ответить
Ще менше прав для дискримінованої чоловічої статі... Цікаво, а як довго ще чоловіки будуть терпіти скотське відношення до себе, і затреббують рівних прав, або компенсацію за НЕ рівні права для своєї статі?
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14.12.2022 01:52 Ответить
Як там сивохо- просох...
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14.12.2022 05:06 Ответить
в армії має бути порядок - інакше, це вже не військо, а стадо. Працівники воєнкоматів часто для виконання плану набирали алкашів і наркоманів, а тепер багато проблем з цим контингентом у війську - не треба думати,що у нас все ідеально.
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14.12.2022 08:49 Ответить
Цей закон ще не підписаний президентом, а на сайті петицій щодо його ветування за два дні набрав більше 25000 підписів!

Коли законопроект #8271 стане законом, командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетенті та спираються на невдалий бойовий менеджмент (а таке трапляється нерідко).

Посилання на сайт електронних петицій:
https://petition.president.gov.ua/petition/173526
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17.12.2022 11:03 Ответить
 
 