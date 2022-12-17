РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5745 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
3 973 14
война (46795) социальные сети (630) Воздушные силы (978) Игнат (522)

Россияне, готовясь к ракетным атакам, используют воздушную, наземно-агентурную разведку и отслеживают социальные сети, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігнат

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземно-агентурную разведку и отслеживают социальные сети.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду"

"Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной до изучения даже социальных сетей, пабликов. Они смотрят, как проложить маршрут нового удара. Неважно, откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонска или Каспия… Важно то, как они улетят: через территорию Беларуси, возможно Молдовы, как они это делают иногда", - отметил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается использовать дроны-камикадзе ночью и разведывает слабые места ПВО, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
проси - не проси, всім пофіг. Все одно викладають. А держиморди самізавжди поспішають відзвітувати - все полагодили, все функціонує… так і закликаючи завдати нового удару
показать весь комментарий
17.12.2022 10:49
+8
Хто там учора від Слуг на ресурсах з об'єктом відзначився? СБУ уже працює чи служанок не турбують...
показать весь комментарий
17.12.2022 10:47
+8
А Геращенко молодець... Дайте йому тарілку ***** облизати за його активність в соцмережах.
показать весь комментарий
17.12.2022 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там учора від Слуг на ресурсах з об'єктом відзначився? СБУ уже працює чи служанок не турбують...
показать весь комментарий
17.12.2022 10:47 Ответить
Так ви жодних фільтраційних заходів не проводите,на підконтрольній території,одна імітація.
показать весь комментарий
17.12.2022 10:47 Ответить
проси - не проси, всім пофіг. Все одно викладають. А держиморди самізавжди поспішають відзвітувати - все полагодили, все функціонує… так і закликаючи завдати нового удару
показать весь комментарий
17.12.2022 10:49 Ответить
А Геращенко молодець... Дайте йому тарілку ***** облизати за його активність в соцмережах.
показать весь комментарий
17.12.2022 10:55 Ответить
Кацапам вiдстежуючим соцсети, даю наколку- .уйло-недопалок... и у вас автоматом головняк отпадет.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:01 Ответить
Агов, кацапи, якщо ви читаєте цей комент, дуже прошу вас в'***** в будинок шлюхрича, дєрьмака, хламідії чи бойка. Вам же всеодно куди єпашити.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:02 Ответить
наземну-агентурну розвідку https://censor.net/ua/n3387585
Це працівники енергокомпаній ?

Энергетики-предатели указывают, куда именно бить - Александр Харченко

https://youtu.be/5dBbndJlVwg
показать весь комментарий
17.12.2022 11:03 Ответить
не робіть з них розумних якби розумні були на ці гроші будували дороги мости в росіїї а не витрачали на ракети де від них нема толку раз два десять раз бомбардують це такий розум в них?адже вже і до тупого дійде що атаки на інфрасруктуру не діють до сраки ті ракети навіть вони бачуть що толку нуль доба дві без світла і все є але все одно як барани продовжують і більшість збиваеться ракет
показать весь комментарий
17.12.2022 11:05 Ответить
вся техніка війни проти росіян... є екзотична

https://www.youtube.com/watch?v=kxS6J_b14-M
показать весь комментарий
17.12.2022 11:16 Ответить
Зато СБУ занимается мером Чернигова а не настоящей работой.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:29 Ответить
Задовбали тіктокери, знайти і пристрелити пару штук.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:42 Ответить
Приклади фото та відосики піарників, від служок олігархів ще з березня Ц.Р. їх спонукає до цього!!!
показать весь комментарий
17.12.2022 13:02 Ответить
 
 