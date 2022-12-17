Россияне, готовясь к ракетным атакам, используют воздушную, наземно-агентурную разведку и отслеживают социальные сети, - Воздушные силы

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземно-агентурную разведку и отслеживают социальные сети.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной до изучения даже социальных сетей, пабликов. Они смотрят, как проложить маршрут нового удара. Неважно, откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонска или Каспия… Важно то, как они улетят: через территорию Беларуси, возможно Молдовы, как они это делают иногда", - отметил Игнат.

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