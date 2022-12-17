12 423 77
По всей Украине воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Тревога объявлена из-за активности самолетов в Беларуси.
Как сообщает Белорусский Гаюн, МиГ-31К пошел на взлет в Беларуси. Позже стало известно, что на взлет пошел еще один МиГ.
Топ комментарии
+16 5 копійок
показать весь комментарий17.12.2022 11:36
+13 govtva
показать весь комментарий17.12.2022 11:38
+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.12.2022 11:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
❗️МіГ-31К ВКС РФ RF-92215
❗️ МіГ-31К ВКС РФ RF-92445
❗️ ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» RF-93966
❗️ І два винищувачі з Барановичів.
https://t.me/Hajun_BY/5983
Верховне х-ло зібралось завтра в Білорусію, - отой літаючий металолом обозначує підготовку до візиту щоб укропи бува не влупили хелфаєром(ракета така спеціальна, для терористичних бонз)
чтобы что сделать ?
того, что БПЛА Свичблейд 300 летит всего лишь на 40 км и на Єнгельс его отправлять может только такой идиот, как ты ?
Регистрация: 18.08.2022
мне ответишь, что ты имел ввиду, когда писал, что они этого и ждут ?
ждут, чтобы что сделать ?
////
Уночі 17 грудня "щось страпилось"))) у тимчасово окупованому Криму - в Сімферополі та Бахчисараї. А також і на території країни-окупанта - в Бєлгородській області й у Курську.
Усюди там "було гучно" - пролунали вибухи. Мережею ширяться чутки про "роботу ППО" (традиційно) і якісь "диверсії".
https://t.me/c/1115690634/67420
Паскуды конченные....
как всегдадорожку поймал...?\
Він же не може від методички відступати - грошики, грошики...
Приводів для оптимізму стосовно російських запасів крилатих ракет також немає, заявляє голова оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
За його словами, у рф є можливість підтримувати і нарощувати угруповання авіації за рахунок чисельності її бойового складу, "який вражає".
Щоправда, його якісний склад суттєво погіршився, оскільки російська сторона змушена замінювати ******* втрачені літаки та вертольоти застарілими модифікаціями, іноді навіть знятими зі зберігання.
"Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: "коли таке може статися?", існує не менш проста відповідь - ніколи", - резюмує генерал.
єкатеринбург, новосибірськ, зєлєноград, Воткінськ зачекалися бавовни!
Регистрация: 28.11.2022
Крысы мавзолейные это вам ответочка..шакалы
Бавовнятко 😝🤣
Капзда рабZee💀💀💀☠️☠️☠️
Как правильно прятаться во время воздушной тревоги - лайфхак от Енота.
https://t.me/truexadnepr/35059
РабZeб отпели в храме Христа спасителя...☠️💀😝🤣