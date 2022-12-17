По всей Украине воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревога объявлена из-за активности самолетов в Беларуси.

Как сообщает Белорусский Гаюн, МиГ-31К пошел на взлет в Беларуси. Позже стало известно, что на взлет пошел еще один МиГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ, - "Беларускі Гаюн"