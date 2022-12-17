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По всей Украине воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревога объявлена из-за активности самолетов в Беларуси.

Как сообщает Белорусский Гаюн, МиГ-31К пошел на взлет в Беларуси. Позже стало известно, что на взлет пошел еще один МиГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ, - "Беларускі Гаюн"
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Топ комментарии
+16
Задовбали.
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17.12.2022 11:36
+13
Пора уже пройтись наши дронами по подстанциям Белгородской и Курской областей в качестве ответного хода.
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17.12.2022 11:38
+13
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17.12.2022 11:41
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Задовбали.
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17.12.2022 11:36 Ответить
То брати, срані бульбаши з кацапами. Чорти їм браття.
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17.12.2022 11:52 Ответить
Готуються до завтрашнього візиту *****. Тренують перехват можливих ракет від нас.
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17.12.2022 12:04 Ответить
они нам не братья
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17.12.2022 13:10 Ответить
Коли ж вони нарешті почнуть кидати недопалки біля цих мігів??)))
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17.12.2022 12:10 Ответить
Скро кацапскую ********* выключат насовсем.
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17.12.2022 11:39 Ответить
Прямо зараз у небі знаходяться:
❗️МіГ-31К ВКС РФ RF-92215
❗️ МіГ-31К ВКС РФ RF-92445
❗️ ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» RF-93966
❗️ І два винищувачі з Барановичів.
https://t.me/Hajun_BY/5983
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17.12.2022 11:37 Ответить
Ого...хреново
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17.12.2022 11:42 Ответить
Що ого? І що хрєново?
Верховне х-ло зібралось завтра в Білорусію, - отой літаючий металолом обозначує підготовку до візиту щоб укропи бува не влупили хелфаєром(ракета така спеціальна, для терористичних бонз)
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17.12.2022 12:01 Ответить
На рашке всего несколько самолетов способных нести ракеты *кинжал* и почти все они стояли на аеродромах **********. Как и самолет радиоразведка аля *авакс*. Почему было их не уничтожить? Или кто то сомневается что все ети ракеты рано или поздно прилетят по нам?
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17.12.2022 11:56 Ответить
Скоріше бояться ніж не вірять(Або моляться щоб промахнулися(((
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17.12.2022 13:01 Ответить
Пора уже пройтись наши дронами по подстанциям Белгородской и Курской областей в качестве ответного хода.
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17.12.2022 11:38 Ответить
И что, что они ждут? Нам не ***** на это?
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17.12.2022 11:59 Ответить
он хотел спросить у тебя, зачем они ждут этого ?

чтобы что сделать ?
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17.12.2022 12:12 Ответить
ты, падло , всех, кто у тебя что-то вежливо спросил, называешь чучелом ?
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17.12.2022 21:29 Ответить
нет. Только дураков, вроде тебя.
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17.12.2022 22:12 Ответить
Видишь ли, - тот пригожинский бот на зарплате, а ты искренний дурак, который не понимает простых вещей...
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17.12.2022 18:01 Ответить
каких вещей ?

того, что БПЛА Свичблейд 300 летит всего лишь на 40 км и на Єнгельс его отправлять может только такой идиот, как ты ?
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17.12.2022 21:38 Ответить
Дурак ты, чувак, еще и читать не умеешь, к сожалению...
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17.12.2022 13:25 Ответить
А понял тебя, Ванюша...

Регистрация: 18.08.2022
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17.12.2022 12:03 Ответить
у меня регистрация немного древнее твоей.

мне ответишь, что ты имел ввиду, когда писал, что они этого и ждут ?

ждут, чтобы что сделать ?
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17.12.2022 17:37 Ответить
атопутеннападет (с) сам ты чучело...
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17.12.2022 13:58 Ответить
прогноз погоды сматреть надо!!!!
////
Уночі 17 грудня "щось страпилось"))) у тимчасово окупованому Криму - в Сімферополі та Бахчисараї. А також і на території країни-окупанта - в Бєлгородській області й у Курську.
Усюди там "було гучно" - пролунали вибухи. Мережею ширяться чутки про "роботу ППО" (традиційно) і якісь "диверсії".

https://t.me/c/1115690634/67420
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17.12.2022 11:50 Ответить
Иран поставил на рабZeю баллистические ракеты..сумма сделки 2 ярда долларов...
Паскуды конченные....
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17.12.2022 11:38 Ответить
сенатор - ты хоть ссылки давай на свою туфту...\лучше нажми кнопку...\
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17.12.2022 11:42 Ответить
Вали нах..крыса мавзолейная.. паскуда
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17.12.2022 11:43 Ответить
где ссылки сенатор...?\или ты как всегда дорожку поймал...?\
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17.12.2022 11:50 Ответить
Теж - знайшов з ким сперечатися?
Він же не може від методички відступати - грошики, грошики...
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17.12.2022 11:49 Ответить
может скидку на возраст сделаем...?)
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17.12.2022 11:54 Ответить
так у кацапов бабок куча, получают за нефть и газ чуть меньше сейчас чем 1млрд евро в день,для них это копейки по сути.
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17.12.2022 11:51 Ответить
росія має ще достатньо ресурсів для ракетних атак з наявною інтенсивністю впродовж кількох наступних років

Приводів для оптимізму стосовно російських запасів крилатих ракет також немає, заявляє голова оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

За його словами, у рф є можливість підтримувати і нарощувати угруповання авіації за рахунок чисельності її бойового складу, "який вражає".

Щоправда, його якісний склад суттєво погіршився, оскільки російська сторона змушена замінювати ******* втрачені літаки та вертольоти застарілими модифікаціями, іноді навіть знятими зі зберігання.

"Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: "коли таке може статися?", існує не менш проста відповідь - ніколи", - резюмує генерал.
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17.12.2022 11:38 Ответить
Пора взорвать хремль
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17.12.2022 11:42 Ответить
Забродський - поважна людина і серйозний спеціаліст, до його слів варто прислухатись.
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17.12.2022 11:50 Ответить
Заводи російські нищити треба!
єкатеринбург, новосибірськ, зєлєноград, Воткінськ зачекалися бавовни!
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17.12.2022 11:56 Ответить
ну для аедкватных людей которые в состоянии думать это не новость и не откровение,то что у кацапов ресурсов,денег,мяса,возможногстей клепать у себя ракеты намного больше чем у нас это факт, жаль что у нас есть масса людей которые верят всяким арестовичам и другим "екцпердам" которые каждый день вещают о том что чуть ли не к концу года все завершиться победой Украины, и многие не понимают что очень многое из тех слов что эти екцперды говорят это в период войны не более чем психологическая и моральная поддержка,реальность же может выглядеть мягко говоря немного иначе
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17.12.2022 11:58 Ответить
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17.12.2022 11:41 Ответить
у вовочки яйчишек походу никогда не хватит белорашистам ответить ... давайте запустим сбор средств на донорские яйца за зебобы
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17.12.2022 11:43 Ответить
Ваня, методичка пошла о вынужденной народной войне в Белаларуси? Война народная?

Регистрация: 28.11.2022
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17.12.2022 11:46 Ответить
если ответить,это вйона с белоруссией, а значит,нужно перекидать дополнительные резервы,тратить боекомплект и другие вещи вместо того чтобы их использовать на востоке и на юге страны,где ситуация итак тяжелая
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17.12.2022 11:49 Ответить
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. - Уинстон Черчилль.
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17.12.2022 11:50 Ответить
есть люди которые умеют думать,анализировать,и уже потом принимать отталкиваясь от обстановки и ситуации соответственные решения,а есть те кто бросаються на амбразуру не думая с шашкой наголо и думают что таким образом они достигнут каких то целей,сидеть человеку который от войны далек как я от балета и расказывать что нужно взять и просто пальнуть по белорусии в ответ и все, это одно,а вот когда ты воюешь и знаешь полностью всю обстановку о своих силах и возможностях,о силах и возможностях врага,об тактической и стратиегической обтсановке на фронте и множества других ньюаснов то ты уже начинаешь думать головой и понимать есть ли такие возможности это делать,нужно это делать,или возможно это сыграет на руку твоему врагу даже.
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17.12.2022 12:02 Ответить
Человек,сидеть себе на кухне,настрочить коммент о том что нужно бить по белоруссии и бравировать лозунгами и цитатами это одно, а принимать такие решения в реальности и понимать последствия подобного это уже совем другое, степень отвтственности того и другого ты понимаешь надеюсь.
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17.12.2022 12:10 Ответить
Так боядорусь і так у війні!
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17.12.2022 12:11 Ответить
Когда мы уже будем сбивать рашистские самолеты над ***********? За 9 месяцев войны мы бы уже сделали ********** пешеходной страной с бесполетной зоной а ********** боялся бы вылезть из своего бункера не то что угрожать нам нападением.
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17.12.2022 11:48 Ответить
Ні нагнітайті, жарте шашлікі
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17.12.2022 11:54 Ответить
Интересно, а нельзя запустить дрон таким образом, чтобы сбить этого сэр гея ******? Даже если просто рядом ******, то посечет осколками
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17.12.2022 11:58 Ответить
Если США нам поставят системы Патриот то мы сможем контролировать все воздушное пространство **********. Именно поетому ***** так визжал в истерике и срал в свой чемодан. ********** перестанет быть плацдармом для наступления на Киев по крайней мере с воздуха.
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17.12.2022 12:05 Ответить
Горіти у Вогні усім не тільки кацапам, але і білокацапам!
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17.12.2022 12:11 Ответить
https://youtu.be/R0vXMR0Cmmw...

Крысы мавзолейные это вам ответочка..шакалы
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17.12.2022 12:12 Ответить
Треба було після перших прильотів звідти ракет розбомбити оті аеродроми! Але ж "ми нє ахрєссарі"!
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17.12.2022 12:13 Ответить
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17.12.2022 12:14 Ответить
https://youtu.be/-vCvUglKV3Q...

Бавовнятко 😝🤣
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17.12.2022 12:16 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Кривоносу Сирьскому Наєву 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛🔱🔱🔱
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17.12.2022 12:19 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️Слава ЗСУ та Залужному, Марченко, Кривоносу!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.12.2022 15:06 Ответить
https://youtu.be/_7b_ihMb5wk...

Капзда рабZee💀💀💀☠️☠️☠️
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17.12.2022 12:28 Ответить

Как правильно прятаться во время воздушной тревоги - лайфхак от Енота.

https://t.me/truexadnepr/35059
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17.12.2022 12:33 Ответить
А можно стингером влупить когда ху.ло на посадку пойдет? Лука не хочет за своего министра отомстить?
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17.12.2022 12:37 Ответить
За три роки ж можна було наклепати хоча б 500 ракет? І зараз на мордорі б лунали тривоги!!!
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17.12.2022 12:56 Ответить
https://youtu.be/f4NMizfOsFw..

РабZeб отпели в храме Христа спасителя...☠️💀😝🤣
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17.12.2022 12:57 Ответить
 
 