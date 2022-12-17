В оккупированном Мариуполе ищут рабочих рыть окопы в Бердянске, - Андрющенко

В Мариуполе через паблики объявлений начали искать разнорабочих для обустройства оборонных сооружений в районе Бердянска Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе через паблики объявлений стали искать разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе Бердянска. Обещают заработную плату 5 тыс. рублей в день, бесплатную еду и жилье. Но почему-то только для владельцев паспортов "ДНР" или Московии. Пожалуй, украинцам уже не доверяют", – отметил Андрющенко.

В то же время советник мэра сообщил, что вербовка на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, которая была раньше, закончилась тем, что людей держат в поле на Херсонщине без зарплаты в бесчеловечных условиях.

"Рабы роют окопы сюзерена. Поскольку об этом стало широко известно в городе, желающих стремительно стало меньше", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни мариупольцев на холоде часами в очередях ждут тёплую еду, - Андрющенко. ФОТОрепортаж