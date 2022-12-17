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В оккупированном Мариуполе ищут рабочих рыть окопы в Бердянске, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окопи,бердянськ

В Мариуполе через паблики объявлений начали искать разнорабочих для обустройства оборонных сооружений в районе Бердянска Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе через паблики объявлений стали искать разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе Бердянска. Обещают заработную плату 5 тыс. рублей в день, бесплатную еду и жилье. Но почему-то только для владельцев паспортов "ДНР" или Московии. Пожалуй, украинцам уже не доверяют", – отметил Андрющенко.

В то же время советник мэра сообщил, что вербовка на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, которая была раньше, закончилась тем, что людей держат в поле на Херсонщине без зарплаты в бесчеловечных условиях.

"Рабы роют окопы сюзерена. Поскольку об этом стало широко известно в городе, желающих стремительно стало меньше", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни мариупольцев на холоде часами в очередях ждут тёплую еду, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
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классика жанра, копатели за идею ))
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17.12.2022 14:12 Ответить
Там не окопи треба рити,а могили .
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17.12.2022 14:28 Ответить
Одно другому не мешает. Многоцелевые окопы
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17.12.2022 14:39 Ответить
Сразу пусть ищут сборщиков трупов кацапских нелюдей. Полиэтиленовые мешки за счёт мамок папок жён итд.
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17.12.2022 14:32 Ответить
Ви думаєте, що їм треба їхні тіла? для кремля російська армія - розхідний матеріал, гарматне м'ясо. і це гарматне м'ясо настільки залякане, що піде на вірну смерть подихати окупантом, але ніколи не піднімиться проти тих, хто їх посилає подихати
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17.12.2022 17:24 Ответить
Путіну плювати одинаково - що на свій народ, що на українців, йому головне - втримати владу будь-якою ціною. Шкода, що люди настільки зазомбовані пропагандою, що не розуміють, що головний ворог раши - її ж президент
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17.12.2022 17:21 Ответить
 
 