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Киевская область (3537) Тарифы на электроэнергию (1905) Кулеба Алексей (97) отключение света (131)

Около 50% Киевской области остаются без электроэнергии. Ремонт усложняет погода

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В Киевской области продолжаются восстановительные работы после вчерашних ракетных ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"После вчерашних ракетных обстрелов в Киевской области продолжаются восстановительные работы. Усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, по решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света.

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капец
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17.12.2022 15:08 Ответить
У окопах гірше,тому якось байдуже.
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17.12.2022 15:34 Ответить
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17.12.2022 15:43 Ответить
где именно? блт что за тайна, как при ковидоистерии
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17.12.2022 15:45 Ответить
 
 