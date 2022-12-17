Около 50% Киевской области остаются без электроэнергии. Ремонт усложняет погода
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области продолжаются восстановительные работы после вчерашних ракетных ударов по объектам энергетики.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"После вчерашних ракетных обстрелов в Киевской области продолжаются восстановительные работы. Усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, по решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона без света.
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