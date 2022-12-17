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ВСУ при помощи обороны Бахмута достигают двух главных целей, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Украинские военные продолжают оборону Бахмута для того, чтобы добиться нескольких важных целей. В частности, они не дают россиянам выйти на оперативное пространство.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Враг направил на это направление значительное количество своей техники и живой силы. Ежесуточно они проводят штурмовые действия.

"Перед тем обычно накрывают наши позиции из всех видов ствольной артиллерии, реактивных системам залпового огня, танками по тем населенным пунктам, где они могут достать", - подчеркнул спикер.

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Представитель Восточной группировки войск говорит, что российские войска, если имеют возможность и позволяют погодные условия, продолжают наносить авиационные удары.

"Его главная задача - прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужностью украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже много месяцев.

"И, следовательно, тут две главных цели достигаются Вооруженными силами Украины: враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он терпит ежедневные огромные потери", - добавил спикер ОК "Схід".
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Топ комментарии
+29
вірю в ЗСУ, вірю в Пермогу ! Україна б"ється!!!
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17.12.2022 21:51
+27
А НАШІ тримаються, ще й за комір оркам насипають.
Вірю в ЗСУ!
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17.12.2022 21:49
+18
там пекло...вогняне пекло...

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17.12.2022 21:43
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там пекло...вогняне пекло...

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17.12.2022 21:43 Ответить
А НАШІ тримаються, ще й за комір оркам насипають.
Вірю в ЗСУ!
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17.12.2022 21:49 Ответить
вірю в ЗСУ, вірю в Пермогу ! Україна б"ється!!!
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17.12.2022 21:51 Ответить
Не брешіть,з передка вийшли на ротацію, зброї багато,навіть забагато. Ви явно пишите про орків, там дійсно зброї НАТО не має.Виьачте,але погасітьсвою брехню
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17.12.2022 22:45 Ответить
Вчера прочла удаленный текст, на который Вы отвечаете. Ник был незнакомый, а потому хоть и расстроилась, все равно осталась надежда, что это - ложь. Но все равно, когда такое читаешь,...
Так что спасибо за комментарий.
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18.12.2022 09:00 Ответить
Перед тим як написати, читаю багато,слухаю багато, але тільки перевірені ресурси. Так що війна важка,багато неправди,але ЗСУ не коментуючи, просто тримаються і ідуть вперед. Тим паче серед засновників багато земляків. Усе буде Україна. Бережіть себе
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18.12.2022 09:56 Ответить
Ти ж брешеш, м.оскаль) іди гуля
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17.12.2022 22:51 Ответить
Тільки не треба втручань та екскурсій працівників ОП.
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17.12.2022 21:56 Ответить
Тепер зрозуміло чого вони закон про покарання для військових протягують.
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17.12.2022 22:15 Ответить
А в чому власне справа?
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18.12.2022 03:02 Ответить
ПЗДА РСНІ !!!
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17.12.2022 22:39 Ответить
Прочитала на DEEP, якщо хтось буде писати,що хлопці тікають, пишучи, що капець, стріляйте їм в коліна. Бахмут стоїть, Авдіївка також. А дописувачі від сьогоднішнього реєстру нехай ідуть за руським кораблем.
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17.12.2022 22:51 Ответить
Боже, бережи наших Воїнів!
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18.12.2022 01:10 Ответить
Пам'ятаймо і молімось за наших українців, які зараз в мерзлих окопах і під лютим вогнем
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18.12.2022 01:12 Ответить
Зе владу на пєрєдок, а ще краще на нуль брати бліндажи кацапів
А потім вже будуть повне моральне право розказувати як з гранатометом стояв у засідці.
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18.12.2022 01:44 Ответить
 
 