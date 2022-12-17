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Зеленский (16549) Тарифы на электроэнергию (1905) отключение света (131)

В течение 17 декабря электричество вернули 6 миллионам украинцев, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 декабря.

Он отметил: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов. Конечно, очень много работы, чтобы стабилизировать систему.

Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".

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Топ комментарии
+14
дякую, шашличе !
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17.12.2022 21:45
+11
Як ця морда вже остогидла.
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17.12.2022 22:21
+10
В Economist була озвучена куди більш важлива і куди вбивча інформація ніж та, яку озвучив Залужний. Цитую: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає." Під час війни вони хочуть замінити ефективного генерала тільки тому, що його підтримка в суспільстві їм не подобається. Ви просто вдумайтесь в це. На кону стоїть існування держави. Ефективний воєначальник не проявляє жодної політичної зацікавленості. Але вони готові принести його в жертву, принісши в жертву багато військових операцій, військову згуртованість, військову керованість, успішність військових дій і, зрештою, перемогу... заради рейтингів йбаного гундосного кугута.
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17.12.2022 21:52
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дякую, шашличе !
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17.12.2022 21:45 Ответить
на дівятойе майаа! какае же он гнида
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17.12.2022 21:50 Ответить
не нужно все хаять!

какой диктор новостей в ЗЕле пропадает! так драматически хрипеть обо всем и вся надо уметь ...
и главное не вылазить из экрана.

редкие статьи и интервью Залужного внимательно читают и конспектируют, а на балабола не обращают внимания
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17.12.2022 21:59 Ответить
ну после прилета у нас в Одессе к УДИВЛЕНИЮ СВЕТ ПОЯВИЛСЯ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ..ПОТОМ на 2-3 часа исчез и дали...долго был... потом на часик обед 00 часов.. и с 1 ночи был до половину первого ДНЯ потом 3 часа примерно обед и опять свет..дали..
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17.12.2022 22:22 Ответить
Сияй моя Одесса!
Живі і процветай!

Вітання дорогим одесітам від киян
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17.12.2022 23:37 Ответить
путін - лантух гною
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17.12.2022 21:47 Ответить
В Economist була озвучена куди більш важлива і куди вбивча інформація ніж та, яку озвучив Залужний. Цитую: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає." Під час війни вони хочуть замінити ефективного генерала тільки тому, що його підтримка в суспільстві їм не подобається. Ви просто вдумайтесь в це. На кону стоїть існування держави. Ефективний воєначальник не проявляє жодної політичної зацікавленості. Але вони готові принести його в жертву, принісши в жертву багато військових операцій, військову згуртованість, військову керованість, успішність військових дій і, зрештою, перемогу... заради рейтингів йбаного гундосного кугута.
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17.12.2022 21:52 Ответить
Генерал Сирський, безумовно, надзвичайно талановитий військовий, українці щиро вдячні йому за командування обороною Києва та наступом на Харківщині. Ці військові операції - його. Їх будуть вивчати в військових академіях всього світу.
Але Головнокомандуючим має бути Залужний - "людина із поглядом козака та хитрого фермера" як комплементарно написав Економіст.
І головне!
Ми, українці, маємо захистити нашу Армію і передусім надзвичайно талановитий та видатний Генералітет від ЗЄльоної плесені
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17.12.2022 22:09 Ответить
Пить надо меньше! 😕
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17.12.2022 22:21 Ответить
это говно хочет заменить залужного и поставить 100% своего рашиста
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17.12.2022 21:55 Ответить
якщо ти мав на увазі Генерала Сирського, то він - Український Генерал!
Українці вдячні Сирському за командування обороною Києва та контрнаступом в Харківщині.
Залужний довіряє та шанує його: "я знаю, якщо Сирський каже мені потрібна ця бригада, я знаю вона дійсно йому потрібна...."
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17.12.2022 22:16 Ответить
на скільки годин повернули ?
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17.12.2022 22:05 Ответить
правоповис не моє..
повторюся вона - вище за тебе на 3 ступені...
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17.12.2022 22:27 Ответить
20 особ проти 45 млн. Не густо!
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17.12.2022 22:15 Ответить
Як ця морда вже остогидла.
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17.12.2022 22:21 Ответить
Чмобік!
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17.12.2022 23:06 Ответить
а мені хочеться подякувати дужееее за світло. електрикам енергетикам водіям. слава нашим Людям
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17.12.2022 23:30 Ответить
Йому б диктором бути на ТБ, а воно попхнулось в президенти.
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18.12.2022 00:14 Ответить
Так він посаду президента перетворив на диктора. Доречі виглядає це все як фарс
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18.12.2022 04:54 Ответить
А ти пам'ятаєш що колись накарябав мені?
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18.12.2022 07:53 Ответить
Світло дійсно знову є, і подяка всім, хто це забепечив.
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18.12.2022 04:01 Ответить
Типо все вопросы разруливаю я или как понимать)А министр энергетики это сказать не может?Или создается имидж не заменяемого)А то уже напоминает *****
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18.12.2022 09:03 Ответить
 
 