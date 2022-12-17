В течение 17 декабря электричество вернули 6 миллионам украинцев, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 декабря.
Он отметил: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов. Конечно, очень много работы, чтобы стабилизировать систему.
Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".
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какой диктор новостей в ЗЕле пропадает! так драматически хрипеть обо всем и вся надо уметь ...
и главное не вылазить из экрана.
редкие статьи и интервью Залужного внимательно читают и конспектируют, а на балабола не обращают внимания
Живі і процветай!
Вітання дорогим одесітам від киян
Але Головнокомандуючим має бути Залужний - "людина із поглядом козака та хитрого фермера" як комплементарно написав Економіст.
І головне!
Ми, українці, маємо захистити нашу Армію і передусім надзвичайно талановитий та видатний Генералітет від ЗЄльоної плесені
Українці вдячні Сирському за командування обороною Києва та контрнаступом в Харківщині.
Залужний довіряє та шанує його: "я знаю, якщо Сирський каже мені потрібна ця бригада, я знаю вона дійсно йому потрібна...."
повторюся вона - вище за тебе на 3 ступені...