В течение 17 декабря электричество вернули 6 миллионам украинцев, - Зеленский

Через день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 декабря.

Он отметил: "За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов. Конечно, очень много работы, чтобы стабилизировать систему.

Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области".

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