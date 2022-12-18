В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".

Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, отрицавшие причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

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