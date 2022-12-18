В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".
Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, отрицавшие причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.
"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.
Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.
Пожалуйста, подождите...
Даже зайдя в сам Бахмут вы его ещё месяц брать будете..к тому времени ЗСУ Сватово с Временной возьмут или Мелитополь окружают.
Сунь Цзи.
Виходячи з цієї 2.000-літньої максими ловити путіну в Україні вже нема чого. Швидкість ведення війни він втратив, а позиційна війна, на яку перетворилося тупцювання під Бахмутом, перемогою закінчитися не може за визначенням і має два виходи - або відступити або потрапити до оточення.
Щоправда, досвід Другої Світової показує, що вони вміють воювати не за канонами військової науки - у безнадійній ситуації гнати в атаку одну солдатську хвилю за хвилею і наступити по трупах своїх же.
І Перша, і Друга Світові замислювалися і починалися як бліц. А закінчувалися через 3-4 роки з величезними жертвами та руйнуваннями і без переможців. Якщо взяти ********** - до Афгана входили на півроку, а вийшли через дев'ять без перемоги. До Чечні входили взагалі на "4 години", а вийшли за 10 років теж без перемоги. Те саме відбувається і зараз на наших очах. Бліц ("Київ за три дні") провалився, а у позиційній війні перемогти не можна.
- Зависит от возраста. Женщин помоложе, а вино постарше.
И написаны эти строчки тогда, когда ей было 3.000 лет и будет еще 2.000.
И это уже причина чтобы к ним прислушаться.
Хотя можете и плюваться. Ему это все равно.
А Сунь-Цзи, це про війну на палках-копалках. Неактуально вже років 4000.