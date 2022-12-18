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армия РФ (15369) война (46795) Бахмут (Артемовск) (1531) ISW (443)

В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".

Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, отрицавшие причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара Путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

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Топ комментарии
+15
"Війна любить перемогу і не любить тривалості."
Сунь Цзи.
Виходячи з цієї 2.000-літньої максими ловити путіну в Україні вже нема чого. Швидкість ведення війни він втратив, а позиційна війна, на яку перетворилося тупцювання під Бахмутом, перемогою закінчитися не може за визначенням і має два виходи - або відступити або потрапити до оточення.
Щоправда, досвід Другої Світової показує, що вони вміють воювати не за канонами військової науки - у безнадійній ситуації гнати в атаку одну солдатську хвилю за хвилею і наступити по трупах своїх же.
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18.12.2022 07:35
+8
Не кинуть і не повтікають. Позаду стоять заградзагони і розстріляють.
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18.12.2022 07:59
+7
Записаний в кінці листопада.....що до цього робив? Аналізував в яку сторону податися? Розумний,а напиши звідки ідея про укріплення прийшла і чи хоч подумав, що і без тебе знають,що робити. ЗСУ це ЗСУ, Воїни
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18.12.2022 08:12
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А ви видно зразу звідти з завданням дізнатися,чи є таки зони укріплення в вашій зоні цікавості. Відповім,ТАК є.
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18.12.2022 07:59 Ответить
Записаний в кінці листопада.....що до цього робив? Аналізував в яку сторону податися? Розумний,а напиши звідки ідея про укріплення прийшла і чи хоч подумав, що і без тебе знають,що робити. ЗСУ це ЗСУ, Воїни
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18.12.2022 08:12 Ответить
То шо ты на укр.прокси сидиш не даёт тебе ничего орко троль....уши все равно торчать с Мокшанска
Даже зайдя в сам Бахмут вы его ещё месяц брать будете..к тому времени ЗСУ Сватово с Временной возьмут или Мелитополь окружают.
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18.12.2022 09:22 Ответить
І що, кинуть все і повтікають назад у рашку? Ну от навіщо публікувати оцю фігню якогось незрозумілого "інституту"?
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18.12.2022 07:35 Ответить
Не кинуть і не повтікають. Позаду стоять заградзагони і розстріляють.
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18.12.2022 07:59 Ответить
А ну так, у них же ж розбіжності...
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18.12.2022 08:25 Ответить
Чому незрозумілий? IQ не вистачає зрозуміти, що то за ISW?
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18.12.2022 11:05 Ответить
"Війна любить перемогу і не любить тривалості."
Сунь Цзи.
Виходячи з цієї 2.000-літньої максими ловити путіну в Україні вже нема чого. Швидкість ведення війни він втратив, а позиційна війна, на яку перетворилося тупцювання під Бахмутом, перемогою закінчитися не може за визначенням і має два виходи - або відступити або потрапити до оточення.
Щоправда, досвід Другої Світової показує, що вони вміють воювати не за канонами військової науки - у безнадійній ситуації гнати в атаку одну солдатську хвилю за хвилею і наступити по трупах своїх же.
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18.12.2022 07:35 Ответить
В історичному плані можливо, що й так. Але в плані загально-філософському цитата на 100% вірна.
І Перша, і Друга Світові замислювалися і починалися як бліц. А закінчувалися через 3-4 роки з величезними жертвами та руйнуваннями і без переможців. Якщо взяти ********** - до Афгана входили на півроку, а вийшли через дев'ять без перемоги. До Чечні входили взагалі на "4 години", а вийшли за 10 років теж без перемоги. Те саме відбувається і зараз на наших очах. Бліц ("Київ за три дні") провалився, а у позиційній війні перемогти не можна.
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18.12.2022 07:53 Ответить
За часів Троянської війни плин часу був зовсім інший. Цілком могли і посидіти 10 років на своє задоволення, тим більше, що головним призом була Олена Прекрасна. А так, дійсно, для України сьогодні головне не перетвориться на Трою, точніше на Троянські руїни. А для цього насамперед треба всіх Троянських коней чик-чик...
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18.12.2022 08:09 Ответить
тільки за 10років головний приз, вже перестав би бути, АЖ таким вже Прекрасним....... селяві....
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18.12.2022 08:19 Ответить
- Каких женщин и какое вино вы предпочитаете?
- Зависит от возраста. Женщин помоложе, а вино постарше.
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18.12.2022 08:24 Ответить
Так, Иван четвёртый (грозный) вел Ливонские войны 25 лет, во многом похожие на сегодняшнюю войну. Он брал измором хорошо укрепленные города, много чего захватил, но в конце проиграл коалиции Запада во главе с польским королём венгерского происхождения. Война закончилась когда у Запада и Московии закончились ресурсы. Закончилась поражением Московии
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18.12.2022 14:52 Ответить
Які 3 дні? Опублікований графік згідно якого вони повинні були бути в Києві через 18 годин.
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18.12.2022 08:07 Ответить
В опублікованому графіку нічого нема про Київ, там Ірпінь кінцева точка.
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18.12.2022 11:07 Ответить
Тобто, 18 годин Ірпень і щє 18 годин на захоплення Києва, щось типу такого.
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18.12.2022 11:55 Ответить
То ж то вони так довго вивчають сусідів,щоб потім запропонувати їм війну...А він нічого не писав своєму народу, що на чужі землі не можна зазіхати і другим в цьому не допомагати. Мудрість також має строк
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18.12.2022 08:03 Ответить
Мудрість тому і мудрість, що строку не має і діє за всіх часів та за будь-яких обставин. Просто читати та розуміти її треба саме як мудрість, а не як інструкцію з приготування курки-гриль
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18.12.2022 08:13 Ответить
Я колись так думала,але підводити цитати до конкретних дій від конкретних людей це просто маніпуляція
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18.12.2022 08:18 Ответить
Ну согласись смешно восхищается философией войны гражданина,чья страна не побеждала никого за прошедшие 1000 лет ,более того носила статус колонии над которой жёстко измывались в своё время англичане а потом японцы.
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18.12.2022 09:31 Ответить
Это мысли мудреца, одного из тех, кто сформировал философию своей страны, которой уже 5.000 лет.
И написаны эти строчки тогда, когда ей было 3.000 лет и будет еще 2.000.
И это уже причина чтобы к ним прислушаться.
Хотя можете и плюваться. Ему это все равно.
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18.12.2022 09:59 Ответить
А толку від тих 5000 років? Як були чмонями недорозвинутими соціально, так і залишились. Мудрість не завжди приходить з роками.

А Сунь-Цзи, це про війну на палках-копалках. Неактуально вже років 4000.
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18.12.2022 12:03 Ответить
"А Сунь-Цзи, це про війну на палках-копалках" - почитайте що він писав а потім екстраполюйте на любу історичну епоху , і тоді зрозумієте що ви написали повну хрень (правда для цього прийдеться хоч трохи мати знань в різних галузях хоч би на рівні нуба 10 рівня).
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18.12.2022 17:51 Ответить
Але якщо що, повністю згоден з тим, що ви хотіли сказати. Просто Сунь-Цзи там ні до чого: ловити Путіну в Україні не було чого і до вторгнення.
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18.12.2022 12:08 Ответить
"вагнер", "вс рф", "вс днр", це все одне й теж.
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18.12.2022 11:03 Ответить
 
 