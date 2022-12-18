В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность.
Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает потреблять э/э для обеспечения безопасного режима остановки блоков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что отразилось на показателях дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9-го ракетного удара, так и сезонное снижение температуры.
"Всем облэнерго доведены лимиты потребления. При их превышении могут быть применены аварийные отключения. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah", – говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.
Пожалуйста, подождите...
Не благодари.
Крутится, после двух суток без электричества, без возможности спланировано заниматься делами, и с легкой обеспокоенностью за содержание хородильника и морозилки (и да, я понимаю, что это только начало, дальше будет).
Мы со всеми моими знакомыми обсуждали весной, что так будет.
Что они перед зимой будут хренить инфраструктуру.
Что они приложат максимум усилий, чтобы заморозить Украинцев, до которых не смогли дотянуться оккупацией.
Чтобы если и не уничтожить максимум из нас, то хотя бы сделать жизнь невыносимой.
Кто-то знает о какой-то (хотя бы) рабочей группе, созданной при правительстве (или хотя бы при местных советах группки группочки) для подготовки к такому варианту событий?
Планы? План "а", план "б"? Сделаны ли запасы, сделаны пункты обогрева и коллективного приготовления пищи? Такие группы были созданы в июне? Ах, только в августе? Ах, черт, я не расслышал. Не были созданы нигде. Эх.
Ну хорошо.
Возможно, прямо сейчас происходит круглосуточное заседание супер пупер группы супер спецов, выполняющих мозговой штурм?
Собранные по всей стране ученые, энергетики, практики и теоретики, решающие вопросы:
1/ Как защитить оставшуюся критическую инфраструктуру (с привлечением нашего командования противовоздушной обороны, конечно)
2/ Что нам нужно из оборудования (купить или выпросить) и что нужно сделать для скорейшего восстановления и защиты на будущее?
3/ Как быть с людьми, которые, возможно, скоро останутся вообще без работы, тепла, еды и других средств к существованию.
Нет?
И такого в ситуационных комнатах Белого дома (зачеркнуто) ОП (и в местных администрациях) не происходит?
*****, люди, кого вы избрали.
Кого вы выбираете управлять жизнью общин (от территориальных до масштабов государства)?
Одна надежда, что это все нам дано (и еще многое будет дано этой "**********" зимы (с) аристович), чтобы мы начали наконец думать. Ладно, хоть не "настоящий полковник" сейчас у руля, было бы совсем весело.
Держитесь. Все.
Я ответил, существо без фамилии?