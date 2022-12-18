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В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность.

Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает потреблять э/э для обеспечения безопасного режима остановки блоков. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что отразилось на показателях дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9-го ракетного удара, так и сезонное снижение температуры.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления. При их превышении могут быть применены аварийные отключения. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah", – говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.

В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+13
вчора писали, що один з дев'яти наших блоків АЕС обмежили в потужності, бо елекрики забагато вироблялося - а сьогодні бац і вже дефіцит
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18.12.2022 11:25
+12
Агрохімії теж електрику треба продавати за кордон. Ліміти йому довели. І з ким потім ділитися-теж. А дефіцит? Нічого. Потерплять. Війна ж йде.
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18.12.2022 11:31
+8
У меня кружится в голове одна мысль.
Крутится, после двух суток без электричества, без возможности спланировано заниматься делами, и с легкой обеспокоенностью за содержание хородильника и морозилки (и да, я понимаю, что это только начало, дальше будет).

Мы со всеми моими знакомыми обсуждали весной, что так будет.
Что они перед зимой будут хренить инфраструктуру.
Что они приложат максимум усилий, чтобы заморозить Украинцев, до которых не смогли дотянуться оккупацией.
Чтобы если и не уничтожить максимум из нас, то хотя бы сделать жизнь невыносимой.

Кто-то знает о какой-то (хотя бы) рабочей группе, созданной при правительстве (или хотя бы при местных советах группки группочки) для подготовки к такому варианту событий?
Планы? План "а", план "б"? Сделаны ли запасы, сделаны пункты обогрева и коллективного приготовления пищи? Такие группы были созданы в июне? Ах, только в августе? Ах, черт, я не расслышал. Не были созданы нигде. Эх.

Ну хорошо.

Возможно, прямо сейчас происходит круглосуточное заседание супер пупер группы супер спецов, выполняющих мозговой штурм?
Собранные по всей стране ученые, энергетики, практики и теоретики, решающие вопросы:

1/ Как защитить оставшуюся критическую инфраструктуру (с привлечением нашего командования противовоздушной обороны, конечно)

2/ Что нам нужно из оборудования (купить или выпросить) и что нужно сделать для скорейшего восстановления и защиты на будущее?

3/ Как быть с людьми, которые, возможно, скоро останутся вообще без работы, тепла, еды и других средств к существованию.

Нет?
И такого в ситуационных комнатах Белого дома (зачеркнуто) ОП (и в местных администрациях) не происходит?

*****, люди, кого вы избрали.
Кого вы выбираете управлять жизнью общин (от территориальных до масштабов государства)?
Одна надежда, что это все нам дано (и еще многое будет дано этой "**********" зимы (с) аристович), чтобы мы начали наконец думать. Ладно, хоть не "настоящий полковник" сейчас у руля, было бы совсем весело.

Держитесь. Все.
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18.12.2022 11:15
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18.12.2022 11:11 Ответить
афігеть ..оце прикольно
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18.12.2022 11:49 Ответить
Крипта > Деньги > Генератор + Топливо > Электричество (автономное)

Не благодари.
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18.12.2022 12:22 Ответить
У меня кружится в голове одна мысль.
Крутится, после двух суток без электричества, без возможности спланировано заниматься делами, и с легкой обеспокоенностью за содержание хородильника и морозилки (и да, я понимаю, что это только начало, дальше будет).

Мы со всеми моими знакомыми обсуждали весной, что так будет.
Что они перед зимой будут хренить инфраструктуру.
Что они приложат максимум усилий, чтобы заморозить Украинцев, до которых не смогли дотянуться оккупацией.
Чтобы если и не уничтожить максимум из нас, то хотя бы сделать жизнь невыносимой.

Кто-то знает о какой-то (хотя бы) рабочей группе, созданной при правительстве (или хотя бы при местных советах группки группочки) для подготовки к такому варианту событий?
Планы? План "а", план "б"? Сделаны ли запасы, сделаны пункты обогрева и коллективного приготовления пищи? Такие группы были созданы в июне? Ах, только в августе? Ах, черт, я не расслышал. Не были созданы нигде. Эх.

Ну хорошо.

Возможно, прямо сейчас происходит круглосуточное заседание супер пупер группы супер спецов, выполняющих мозговой штурм?
Собранные по всей стране ученые, энергетики, практики и теоретики, решающие вопросы:

1/ Как защитить оставшуюся критическую инфраструктуру (с привлечением нашего командования противовоздушной обороны, конечно)

2/ Что нам нужно из оборудования (купить или выпросить) и что нужно сделать для скорейшего восстановления и защиты на будущее?

3/ Как быть с людьми, которые, возможно, скоро останутся вообще без работы, тепла, еды и других средств к существованию.

Нет?
И такого в ситуационных комнатах Белого дома (зачеркнуто) ОП (и в местных администрациях) не происходит?

*****, люди, кого вы избрали.
Кого вы выбираете управлять жизнью общин (от территориальных до масштабов государства)?
Одна надежда, что это все нам дано (и еще многое будет дано этой "**********" зимы (с) аристович), чтобы мы начали наконец думать. Ладно, хоть не "настоящий полковник" сейчас у руля, было бы совсем весело.

Держитесь. Все.
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18.12.2022 11:15 Ответить
Знали, що можуть бути відключення енергопостачання, бо війна триває, але при цьому набили морозильник? То це Зеленський повинен був особисто контролювати твій морозильник?
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18.12.2022 11:24 Ответить
потужність планова.але значний дефіцит????Створено плановий дефіцит .
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18.12.2022 11:32 Ответить
Читать не дано? Мощность плановая по АЭС, а это максимум половина от необходимого.
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18.12.2022 17:09 Ответить
койот з "яру" Ти де це прочитав???самокритика зарахована" Читать не дано"
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18.12.2022 18:57 Ответить
Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Джерело: https://censor.net/ua/n3387718
Я ответил, существо без фамилии?
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18.12.2022 23:14 Ответить
зеленський повинен контролювати все в країні,бо він президент а не ****** говоряща папуга.це його обовязок.
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18.12.2022 11:48 Ответить
Навіть те, що деякі пишуть в тирнеті?
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18.12.2022 11:53 Ответить
Вже гріють -- аж дим коромислом .
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18.12.2022 11:26 Ответить
Це зрада, адназначна. Каго ви ізбралє?(с)
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18.12.2022 11:46 Ответить
Час назад не відмотаєш .
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18.12.2022 11:50 Ответить
Якби таке було можливо, то нікого б не обрали вдруге
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18.12.2022 11:54 Ответить
Для чого оголошувати, звучить як заклик, ми вже майже відновились після ракет пуйла.
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18.12.2022 11:24 Ответить
вчора писали, що один з дев'яти наших блоків АЕС обмежили в потужності, бо елекрики забагато вироблялося - а сьогодні бац і вже дефіцит
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18.12.2022 11:25 Ответить
Агрохімії теж електрику треба продавати за кордон. Ліміти йому довели. І з ким потім ділитися-теж. А дефіцит? Нічого. Потерплять. Війна ж йде.
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18.12.2022 11:31 Ответить
чому дефіцит, якщо атомні станції вийшли на планову потужність?
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18.12.2022 11:28 Ответить
Тому що на планову потужність не вийшли ТЕС, ГЕС і мінус ЗАЕС.
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18.12.2022 11:32 Ответить
Ще примінусуйте розбиті заводи. Так що щось тут не так.
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18.12.2022 11:35 Ответить
А ще ті працюючі підприємства, які змушують закривати, бо ,,електрики неемаа!"
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18.12.2022 16:15 Ответить
Не распинайтесь, у кого есть мозги сам всё понимает, а у кого желчь брызжет, найдёт причину для критики.
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18.12.2022 19:39 Ответить
Просто немає газу та вугілля,не закупили.
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18.12.2022 11:39 Ответить
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18.12.2022 11:42 Ответить
В енергосистемі значний дефіцит, але споживачів відключають вибірково. На масиві квартал з 25 будинків, по графіку відключенню підлягають усі будинки, але постійно відключають одні і ті 7 будинків, решта цілодобово сяють вогнями, а деякі навіть на балконах новорічні гірлянди почепили. Чого так не зрозуміло. Чи то працівник, який вирубає рубильник бухий, чи його начальнику занесли на лапу.
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18.12.2022 11:45 Ответить
30 років пропагували ТЕЦи різні алігархі, тож зає*сь самому в себе вугілля купувати, скільки гівна лили на атомну енергетику, все Чорнобилем лякали. І тут на тобі, виявляється атомна енергія не тільки найдешевша, а й найбезпечніша у військовий час...
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18.12.2022 11:55 Ответить
Периодические аварийные остановки блоков не есть безопасность. Дай бог, что бы атомщики справлялись и аппаратура не подвела.
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18.12.2022 17:11 Ответить
Але приватизовані облєнерго невзмозі працювати під час війни,їх потрібно на період війни націоналізувати і передати військовим адміністраціям
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18.12.2022 12:15 Ответить
Їх потрібно забрати не на період війни, а назавжди. Це критична інфраструктура держави, весь народ не може бути заручником одного монополіста-олігарха
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18.12.2022 13:44 Ответить
А пам'ятаєте як того року без жодної війни у нас не вистачало генерації, тому що ТЕС не закупили достатньої кількості вугілля і УКраїна змушена була купувати електрику в Білорусі, тобто Росії. А ви думаєте цього року вони закупили? НІ держава, ні приватні інвестори (Ахметов) не вкладають гроші у розробку нових шахт. Ахметов присів на Павлоградвугілля, для його ДТЕК там вугілля вистачить, а для Укренерго вже ні. Після приходу до влади Зеленського у нас раптом став збитковим ЕнергоАтом, зробився чогось дефіцит потужності енергомережі. В той же час влада вперто не бажає розвивати вугільну галузь, а пхає нам по десятикратно завищени цінам "зелені технології".
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18.12.2022 14:32 Ответить
Кому - война, а кому - мать родна... (с)
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18.12.2022 16:22 Ответить
 
 