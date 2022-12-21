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Враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

Как сообщает Воздушное командование "Юг", 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БПЛА.

В Николаевской области уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня, а в Херсонской области ударно-разведывательный "Орион". Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Также по его словам, вчера, 20 декабря, в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26 враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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21.12.2022 09:19 Ответить
 
 