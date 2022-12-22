Россия наращивает военное присутствие в Арктике, - CNN

Несмотря на большие потери на войне с Украиной Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики. К таким выводам журналисты CNN пришли после изучения спутниковых снимков, которые издание получило от компании Maxar Technologies.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

На фото показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые были усовершенствованы за последний год.

"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", – говорится в материале. Издание отмечает, что Арктика жизненно важна для России еще и потому, что тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недавняя напряженность заставила альянс "удвоить свое присутствие на севере" в ответ на действия РФ.

"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", – добавил Столтенберг.

Как пишет СNN, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО.

При этом, по словам генсекретаря НАТО, страны блока все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии. Пока российская энергетика находится под санкциями, однако норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу.

"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", – резюмировал Столтенберг.