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Новости
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Россия наращивает военное присутствие в Арктике, - CNN

Несмотря на большие потери на войне с Украиной Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики. К таким выводам журналисты CNN пришли после изучения спутниковых снимков, которые издание получило от компании Maxar Technologies.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

Россия наращивает военное присутствие в Арктике, - CNN 01

На фото показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые были усовершенствованы за последний год.

"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", – говорится в материале. Издание отмечает, что Арктика жизненно важна для России еще и потому, что тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недавняя напряженность заставила альянс "удвоить свое присутствие на севере" в ответ на действия РФ.

"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", – добавил Столтенберг.

Как пишет СNN, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО.

При этом, по словам генсекретаря НАТО, страны блока все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии. Пока российская энергетика находится под санкциями, однако норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу.

"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", – резюмировал Столтенберг.

Автор: 

Арктика (74) армия РФ (19057) россия (95365)


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Топ комментарии
+21
Хворий народ. Не уявляє, що можна жити і без війни
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21.12.2022 23:04
+17
Итак все загадили... Только там этих Березовых Обезьян не хватало. Расползлись как воши по манде. Сукки. Небо Синее, Водка Белая, Морда Красная - триколорные андрофаги...
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21.12.2022 23:05
+8
Денофікація білих ведмедів..
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21.12.2022 23:02
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Денофікація білих ведмедів..
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21.12.2022 23:02 Ответить
Хворий народ. Не уявляє, що можна жити і без війни
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21.12.2022 23:04 Ответить
Это ж надо что-то созидать, а так украл - выпил - в тюрьму, романтика рускава мира.
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21.12.2022 23:24 Ответить
Итак все загадили... Только там этих Березовых Обезьян не хватало. Расползлись как воши по манде. Сукки. Небо Синее, Водка Белая, Морда Красная - триколорные андрофаги...
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21.12.2022 23:05 Ответить
Тепер ще від пінгвінів отримають...
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21.12.2022 23:08 Ответить
Там немає пінгвінів. Пінгвіни в Антарктиці.
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22.12.2022 11:03 Ответить
У бункерного каблуки спустили от оружия которое начали применять ВСУ против нацистских свиней - https://www.youtube.com/watch?v=1Wq--Av0qaY
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21.12.2022 23:09 Ответить
Бабах тянет на высший сорт хлопка.
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21.12.2022 23:13 Ответить
ну депингвинизацию там легче проводить чем под бахмутом и курдюмовкой 200титься и 300 титься).
нет у пингвинов джавелинов
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21.12.2022 23:10 Ответить
А ото білі штучки на хвото - ЮРТИ?
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21.12.2022 23:11 Ответить
Там сидить Шойга.
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21.12.2022 23:38 Ответить
нащо? хто ім там загрожує?
дебіли...
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21.12.2022 23:11 Ответить
російське SS будує підльодний бункер для путлера, як свого часу нацисти.
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21.12.2022 23:21 Ответить
Воно маньячела ненависне - людинофоб думає, що сховається від смерті.
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21.12.2022 23:28 Ответить
Дамо пи*ди ъм тут - там "пи*да" сама намалюэться.
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21.12.2022 23:44 Ответить
О, шеф, вітаю! Живий-здоровий?
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21.12.2022 23:45 Ответить
Вітаннячко! А шо нам товстим та гарним зробиться....
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22.12.2022 00:04 Ответить
Ага, і то так , ось тобі, насолоджуйся....
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22.12.2022 00:17 Ответить
https://youtu.be/7USahhB6JX4 .
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22.12.2022 00:18 Ответить
Наращивают каловые массы в вечной мерзлоте.
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21.12.2022 23:44 Ответить
Турція, Грузія та Монголія-закрилися. КаZZапня тікає до полярних ведмедів, їх вони бояться менше, ніж українців
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22.12.2022 02:28 Ответить
ушлепок из ********* подворотни начитался трудов Анненербе и решил уйти незаметно в Асгарду...
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22.12.2022 06:52 Ответить
Ото хай всі москалі там і живуть - за полярних колом
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22.12.2022 07:55 Ответить
чтоб этих пидоров белые медведи всех ***** разорвали!
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22.12.2022 22:29 Ответить
 
 