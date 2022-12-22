Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и теплый прием в США
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за теплый прием и помощь, которую США оказывает Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "Я благодарю президента США Джо Байдена за теплый прием и глубоко ценю всю поддержку США и американского народа. Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить лучшее, процветающее и свободное будущее для обеих наших наций. Победа Украины будет также победой Америки".
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Бикування властиве, виключно, пригожинсько-подляківським ботярам.
https://poglyad.tv/v-op-pidtverdili-oficiyniy-vizit-volodimira-zelenskogo-do-ssha-article В ОПі дерьмака підтвердили офіційний візит Володимира ...
21.12.2022
Війна в Україні триває з 20 лютого 2014 року. Вводився і воєнний стан. Та ніхто не дозволяв собі зневажати країну і західних партнерів своїм розпухшим небритим рилом і футболками.
Це коли пліснява наволоч скорочувала армію, знищувала обороноздатність, економіку та енергктику і "великокрадівничила" на маршрутах вторгнення кацапів?
Може ще й за Бучу, Ірпінь, Маріуполь подякувати? За Чонгар, Харків, Мелітополь та інші здані та знищені міста і села? За евакуйованих "азовсталівців" зданих в полон?
Закрили б ви своє брудне те, що у людей називається ротом, та не чіпали б наших Герої, які віддали свої життя через "неРазгонятьПаніку" та "шашликіНаМайскіє!.
В якому це світі, окрім кацапсько-пригожинського з подляково-дерьмааково-зЕбільним, правду брехнею називають і вона неНаЧасі?
А я думав - чого це він з мене "дві зарплати" вимагає?
Їх, останнім часом, як лайна, на терена інтернету занинули.
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Реєстрація:22.12.2022
Якби ти не брехав, тиб навів цитату з Конституції. . Ти ще б дипломатів суцільними президентами назвав.
Та все ж це не виправдяння для теми нашого діалогу.
ПрезЕдент, якщо він ПрезИдент а не гопота, має гідно представляти країну на міжнародній арені, тим більше, що єдине чим він зайнятий, то це гундосіки, засідання
сталінськоїставки верховного головнокомандувача, яка дублє засідання РНБО, та потискання рук представникам Заходу.
Та й костюмів у нього вдосталь. Впевнена.
Світ закриває очі на Бубочку і його вибрики та оточення, поки що, бо цінує Україну та неймовірну мудрість та мужність українських воїнів.
Так как встречали Президента Украины не встречали ни Шольца, который недавно был в сша, ни макрона.
Путлер не только нервно курит в сторонке,
он в ауте.
В глубоком ах&е.
То це не Залужний з хлопцями та дівчатами переломив хід війни а Бубочка- великий крадівник- шашличник?
Офігеть!
Дадуть медаль і буде усім розказувати, що вбив 100600 укропів і ухилявся від хаймарсів 22 рази.😁🤦
а з ішого боку - Американці приватно, без скандалу могли провести серйозну розмову щодо пов'язування допомоги з жорсткою антикорупційною політикою і кадровими ротаціями.
Это имеет отношение как к Украине, так и к США, так и к другим странам.
К Канаде, например…
законодательная - Рада
судебная - КСУ , Верховный суд Украины.
Где здесь ОП , почему он таскает с собой сына кацапского ГРУ-шника и человека замешанного в коррупционных скандалах?