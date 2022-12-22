Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и теплый прием в США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за теплый прием и помощь, которую США оказывает Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Я благодарю президента США Джо Байдена за теплый прием и глубоко ценю всю поддержку США и американского народа. Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить лучшее, процветающее и свободное будущее для обеих наших наций. Победа Украины будет также победой Америки".

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