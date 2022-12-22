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Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и теплый прием в США

байден,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за теплый прием и помощь, которую США оказывает Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Я благодарю президента США Джо Байдена за теплый прием и глубоко ценю всю поддержку США и американского народа. Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить лучшее, процветающее и свободное будущее для обеих наших наций. Победа Украины будет также победой Америки".

Также смотрите: Выступление Зеленского в Конгрессе США. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+22
Це зустрічали не актора каломойше, а український народ, який вистояв всупереч зрадникам в керівництві держави. Тому не варто писати, що особистість мародера Ze викликала такий захват у Вашингтоні
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22.12.2022 05:37
+21
План визита Президента Украины выполнен полностью!

Визит прошел не просто успешно, а очень успешно.

Украину встречали СТОЯ!

Конгрессмены и сенаторы вскакивали аплодируя, почти после каждого предложения Зеленского.

Это не только политическая победа Украины, это Исторический момент Перелома в войне.

Агрессор не уйдёт из Украины завтра,
война еще будет продолжаться,
но это уже будет «не оборона», а
путь к Победе Украины.

Слава Народу Украины!
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22.12.2022 04:34
+14
Знову не в костюмі, блін, якась зелена піжама
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22.12.2022 02:58
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Так це ж ти "з піною коло рота" доводиш що уЗеленського є військове звання! От і приводь мені аргументи Я свої привів - що він це звання не міг отримать - законодавство про військову службу не дозволяє!
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22.12.2022 19:11 Ответить
Ні! Він просто "зарплату відпрацьовує"
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22.12.2022 17:29 Ответить
Та за такий рівень "интелехту" тобі не платить треба, а штрафувать "за невивчені уроки"
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22.12.2022 18:39 Ответить
ЦІрюльнік голОхвастов, у нас на сайті чоловіки поводити себе з жінками гідно.
Бикування властиве, виключно, пригожинсько-подляківським ботярам.

https://poglyad.tv/v-op-pidtverdili-oficiyniy-vizit-volodimira-zelenskogo-do-ssha-article В ОПі дерьмака підтвердили офіційний візит Володимира ...
21.12.2022
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22.12.2022 11:05 Ответить
Це у вас склероз, на всю голову.
Війна в Україні триває з 20 лютого 2014 року. Вводився і воєнний стан. Та ніхто не дозволяв собі зневажати країну і західних партнерів своїм розпухшим небритим рилом і футболками.
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22.12.2022 16:30 Ответить
Повага до загиблих воїнів? Серйозно? Прийняття долі та захист свого народу? Правда?
Це коли пліснява наволоч скорочувала армію, знищувала обороноздатність, економіку та енергктику і "великокрадівничила" на маршрутах вторгнення кацапів?
Може ще й за Бучу, Ірпінь, Маріуполь подякувати? За Чонгар, Харків, Мелітополь та інші здані та знищені міста і села? За евакуйованих "азовсталівців" зданих в полон?
Закрили б ви своє брудне те, що у людей називається ротом, та не чіпали б наших Герої, які віддали свої життя через "неРазгонятьПаніку" та "шашликіНаМайскіє!.
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22.12.2022 18:47 Ответить
Серйозно? Інстити влади оббріхувати?
В якому це світі, окрім кацапсько-пригожинського з подляково-дерьмааково-зЕбільним, правду брехнею називають і вона неНаЧасі?
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22.12.2022 19:08 Ответить
ВСЕ! "Спікся" "Арістархович"! Американці правильно кажуть: "Живучи в скляному домі - не кидай камінням у сусіда!" А він у гарячці "проколовся" Це наш старий знайомий - "Психиатрическая больница №1" А у нас можна мать лише один аккаунт
А я думав - чого це він з мене "дві зарплати" вимагає?
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22.12.2022 20:09 Ответить
Розцілуйте мене в ...ботяри. спесталісти
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22.12.2022 03:59 Ответить
О, ще одне, розумна баба, значиться п'яна
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22.12.2022 08:44 Ответить
Пані Яно, це свіженька пригожинсько-подляковська ботяра.
Їх, останнім часом, як лайна, на терена інтернету занинули.


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Реєстрація:22.12.2022
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22.12.2022 09:19 Ответить
Ну абідна, чес слов, теж заробила б, але чесних не беруть
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22.12.2022 13:19 Ответить
відповів на в темі

Якби ти не брехав, тиб навів цитату з Конституції. . Ти ще б дипломатів суцільними президентами назвав.

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22.12.2022 11:51 Ответить
Госпіді, а Вам що тре
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22.12.2022 13:21 Ответить
Так я ж до "подолячати" звертався а не до вас! Щось "Людвіга" сильно "розпердолило" Але його банять" швидше ніж я встигаю прочитать його "бредятину" та відповісти! А тут залишався його незабанений коментар От я свій туди і впхнув
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22.12.2022 13:47 Ответить
Так, а ось ми не такі, ми особливі.це неповага до всіх
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22.12.2022 08:49 Ответить
Ви цю ж фігню резюмували в Заклинило? А, ви теж зі свіженько зареєстрованих?
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22.12.2022 09:23 Ответить
Так, заклинило, бо мобільний інтернет, та й зв'язок постійно пропадає, майже нема. Повторний комент видалив.
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22.12.2022 11:44 Ответить
Не питання. Вибачте. Дійсно, зв'язок огидний.
Та все ж це не виправдяння для теми нашого діалогу.
ПрезЕдент, якщо він ПрезИдент а не гопота, має гідно представляти країну на міжнародній арені, тим більше, що єдине чим він зайнятий, то це гундосіки, засідання сталінської ставки верховного головнокомандувача, яка дублє засідання РНБО, та потискання рук представникам Заходу.
Та й костюмів у нього вдосталь. Впевнена.
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22.12.2022 16:37 Ответить
Якщо не пам'ятаєте-він завжди носив костюми. До війни. Але зараз його футболки та светри військового кольору є таким собі трендом-світ розуміє, що він президент воюючої країни, якій наразі не до "світського етикету". І абсолютно нормально й адекватно на це реагує. На відміну від деяких наших співгромадян. Ну і від кацапів.
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22.12.2022 17:16 Ответить
Нагадую. Війна в Україні триває з 20 лютого 2014 року.
Світ закриває очі на Бубочку і його вибрики та оточення, поки що, бо цінує Україну та неймовірну мудрість та мужність українських воїнів.
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22.12.2022 18:39 Ответить
Жлобство його команди під час війни - оце етикет та тренд?
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23.12.2022 06:08 Ответить
І ще-я читаю Цензор майже з дня його заснування. Але ніколи, аж до початку цієї повномасштабної війни, не реєструвався для коментів, багато разів вже про це казав. Напевно, треба кожному користувачеві про це звітувати.
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22.12.2022 11:57 Ответить
Пшло хамло
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22.12.2022 13:29 Ответить
Я бачив Черчилля у військовому вбранні на схожому міжнародному заході. А про "піжаму" тобі таварещь майор з лубянки насвистів?
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22.12.2022 14:29 Ответить
Особисто? Прям довгожитель
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23.12.2022 06:06 Ответить
А тебе в гугле забанили, чи мама запити робить?
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25.12.2022 18:46 Ответить
Мама це я, малому ніколи, сесія, хреножитель. Черчель був у військовій формі, бо в першу воював
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25.12.2022 18:59 Ответить
Воно й видно, маман, а ума як у школяра, стопудово РЗП від якої збіжав чоловік. Сталін не воював у першу світову, тому твоя теорія нікчемна.
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25.12.2022 20:57 Ответить
Повністю згоден, головне результат, а не те як він дотримуються дип.протоколів
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22.12.2022 03:43 Ответить
А результат буде фіговий
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22.12.2022 09:31 Ответить
І не кажіть! Весь чат - сходка злих мамок-мікроменеджерок Зеленського. Все їм не так. Зараз ще й шапку будуть примушувати натягнути)) Без негативу до злих мамок, якшо шо)
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22.12.2022 05:27 Ответить
Вам шапка ні до чого, вже надуло
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22.12.2022 08:45 Ответить
А от результат для України буде не дуже, а для ермаковців буде все ок
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22.12.2022 03:56 Ответить
Результат визита Зеленского это Перелом хода войны.

Так как встречали Президента Украины не встречали ни Шольца, который недавно был в сша, ни макрона.

Путлер не только нервно курит в сторонке,
он в ауте.
В глубоком ах&е.
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22.12.2022 04:39 Ответить
В чому перелом війни, довпойоп? В тому що українці як донатили останні заощадження на армію так і донатять, як волонтерили так і волонтеріть, а клоуни як грабували народ так і грабують
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22.12.2022 05:39 Ответить
Та ви шо? Серйозно?
То це не Залужний з хлопцями та дівчатами переломив хід війни а Бубочка- великий крадівник- шашличник?
Офігеть!
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22.12.2022 16:42 Ответить
Зустрічали мене, а воно так, пристроївся
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24.12.2022 16:01 Ответить
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22.12.2022 04:03 Ответить
Стечёт пару литров жира.
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22.12.2022 04:09 Ответить
круглый окоп ему сделали на его же жопе Теперь он будет Димон полужопый
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22.12.2022 04:12 Ответить
Походу кадиров дон виліз з торта і відчпокав батутного, вот і ранєнія в дупі.
Дадуть медаль і буде усім розказувати, що вбив 100600 укропів і ухилявся від хаймарсів 22 рази.😁🤦
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22.12.2022 05:42 Ответить
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за теплий прийом та допомогу, яку США надає Україні,

а з ішого боку - Американці приватно, без скандалу могли провести серйозну розмову щодо пов'язування допомоги з жорсткою антикорупційною політикою і кадровими ротаціями.
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22.12.2022 04:47 Ответить
зелене лайно і втікло з країни, бо останній загон про згвалтування конституційного суду - це плювок у лице нашим євроінтеграційним намірам.
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22.12.2022 05:41 Ответить
Ну, и очень хорошо! Хорошему нет предела.

Это имеет отношение как к Украине, так и к США, так и к другим странам.
К Канаде, например…
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22.12.2022 04:51 Ответить
Дискусія нагадує гру в Мафію - місто засинає: просинаються зрадо*би.
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22.12.2022 06:27 Ответить
Згадай 19 рік і не кажи що мало. Бумеранг має властивість повертатись до того хто його запустив.
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22.12.2022 06:44 Ответить
Обережно, бо бумеранг може прилетіти у вашого лоба.
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22.12.2022 06:52 Ответить
Повторюю. Він повертається до того хто його запустив. Зебоби думали що не буде отвєтки, а вона і прилетіла через 3 роки.
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22.12.2022 06:58 Ответить
Краще мені, ніж Україні
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22.12.2022 08:47 Ответить
Де перша скумбрія ? Чому він сам?
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22.12.2022 06:37 Ответить
По 8 вже не канає, тому і залишили на хазяйстві як залишалась Ю.Мендель коли слуги розбіглись по курортах.
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22.12.2022 06:47 Ответить
В чем был одет президент для меня вторично, а вот что там дела Ермак ? Кто он вообще , что это за должность глава офиса президента, его полномочия? В Украине три ветви власти : исполнительная - президент , премьер-министр
законодательная - Рада
судебная - КСУ , Верховный суд Украины.
Где здесь ОП , почему он таскает с собой сына кацапского ГРУ-шника и человека замешанного в коррупционных скандалах?
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22.12.2022 09:28 Ответить
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