РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9894 посетителя онлайн
Новости Война
6 210 61

Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно, РФ будет рассматривать это как конфронтацию, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.

По его мнению, вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать как конфронтацию.

"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Макрон.

"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.

Читайте также: После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе, - Кулеба

Автор: 

НАТО (9962) членство в НАТО (1506) Макрон Эмманюэль (1297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Удивительный человек . Когда он молчит , кажется умным .
показать весь комментарий
22.12.2022 10:59
+25
***,вот смотрю на Францию и реально понимаю как Гитлер за несколько месяцев взял Париж, а француженки в борделях немецких солдат обслуживали. Реально нация трусливых петушков вместе с геронтофилом во главе
показать весь комментарий
22.12.2022 11:01
+24
ось ***** ось таке *******,вибачти на слові? усім і так зрозуміло що під час війни Україну в НАТО ніхто не візьми,для чого ляпати таку дурню,що би шо?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Удивительный человек . Когда он молчит , кажется умным .
показать весь комментарий
22.12.2022 10:59 Ответить
У НЬого наркотичеська залежність - телефонний дзвінок хутину

показать весь комментарий
22.12.2022 11:02 Ответить
Микрон или Макарон ?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:38 Ответить
МАКРАМЕ
показать весь комментарий
22.12.2022 11:38 Ответить
Украина уже в НАТО .
показать весь комментарий
22.12.2022 11:15 Ответить
il est incapable de mesurer la portée de ses propos, c'est affligeant de sottise
показать весь комментарий
22.12.2022 11:26 Ответить
Snovo zavezli chemoan dengami?
показать весь комментарий
22.12.2022 10:59 Ответить
Ні. Французи були вічними прислужниками москви, принаймні після 1812р. Так вони "самостверджуються" проти англосаксів. Навіть хвалений де Ґолль був суцільним лайном. То що Ви хочете з "макрона"?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:08 Ответить
Де Голль бачив в СРСР союзника в боротьбі з Гітлером. Його і підтримали британці, щоб вже зовсім не визнати Францію країною- колаборантом в 2-й світовій. А тогочасний уряд Віші і генерал Петен здали Францію німцям без бою, маючи найкраще оснащену армію в Європі, потужну оборонну лінію Мажино. Макрон - гідний спадкоємець традицій "неспротиву злу насильством".
показать весь комментарий
22.12.2022 13:18 Ответить
ось ***** ось таке *******,вибачти на слові? усім і так зрозуміло що під час війни Україну в НАТО ніхто не візьми,для чого ляпати таку дурню,що би шо?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:00 Ответить
Вот ********** прокацапські ЗМІ попистети на цю тему
Як повідомляє https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro/AFP , пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:03 Ответить
Правильно!ключивое слово НЕ ВОЗЬМУТ! никто!
показать весь комментарий
22.12.2022 14:34 Ответить
***,вот смотрю на Францию и реально понимаю как Гитлер за несколько месяцев взял Париж, а француженки в борделях немецких солдат обслуживали. Реально нация трусливых петушков вместе с геронтофилом во главе
показать весь комментарий
22.12.2022 11:01 Ответить
Невідомо коли він це казав, А ОСЬ КАЦАПАМ В РАДІСТЬ ПЛЮНУТИ УКРАЇНЦЯМ В ДІЖКУ З МЕДОМ ПІСЛЯ ПЕРЕМОВИН З США
показать весь комментарий
22.12.2022 11:05 Ответить
Et la Pologne en quelques jours.... venez en France voir le tribu payé par les partisans français. Des stèles témoignent des très nombreuse victimes de la barbarie nazie.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:30 Ответить
Нормальные французы закончились в 18 столетии. Как и немцы в 45-м. Сейчас это просто пародия на великих предков
показать весь комментарий
22.12.2022 17:41 Ответить
Кому Україна має надати гарантії безпеки ?!! Що Україна на когось напала ?!! Вже би закрило свою морду паршиве путінське щеня !!!
показать весь комментарий
22.12.2022 11:07 Ответить
МОЗ попереджує! Надмірне споживання жаб, слимаків та інших молюсків розрихлює особистість і руйнує вольові якості індивіда!!!
показать весь комментарий
22.12.2022 11:08 Ответить
скорішше ЗСУ!)
показать весь комментарий
22.12.2022 11:21 Ответить
Коли ти вже набалакаєшся, га????
показать весь комментарий
22.12.2022 11:09 Ответить
Кого їбе що подумають на кацапії?
Те утворення підписало собі смертний вирок і єдине що може бути почути з того боку - останнє бажання.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:09 Ответить
Саме надійне проти раши - вбити хутина і розвалити рашу
Починати розвал треба з Кавказу - Чечня , Дагестан, Абхазія.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:16 Ответить
опять понос...
показать весь комментарий
22.12.2022 11:13 Ответить
Что толку понимать рабсейских дурдомовцев, которые, как в том анекдоте - партизаны, не зная, что закончилась война, пускают под откос поезда через 50 лет после Второй мировой. Только изолировать от мирового сообщества.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:14 Ответить
То нам що, чекати, поки *уйло здохне?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:22 Ответить
нехай говорить собі. головне що б Франція не переставала передавати нам ніщаки хароші і побільше.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:24 Ответить
краще мовчи
показать весь комментарий
22.12.2022 11:30 Ответить
Макрон зазначив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни, але таких гарантій потребує і Росія ... Джерело:

Ну я розумію коли гарантії безпеки потрібні жертві , для захисту її від агресора , але агресору вони НАВІЩО ?? . Для захисту від жертви , чи що . ??
показать весь комментарий
22.12.2022 11:31 Ответить
Все ти знаєш, консультант по кацапстану
показать весь комментарий
22.12.2022 11:32 Ответить
***** на свинособачу падаль, фєрштейн, жабоїд?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:33 Ответить
Уничтожать Украину , инфраструктуру,и ее народ..это не конфронтация....понабирают по объявлению в президенты Вучичей Макронов и прочих Орбанов...,а ты Украина отдувайся за их идиотизм...
Как страшно жЫть....в Мире Дебилизма....
показать весь комментарий
22.12.2022 11:34 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2022 11:35 Ответить
debil
показать весь комментарий
22.12.2022 11:39 Ответить
бздыкливый макарон забелемкал...
показать весь комментарий
22.12.2022 11:40 Ответить
Макрон прокладывает себе дорогу в кремль ,чтобы оттуда попасть в Гаагу. Туда ему и дорога. Достал ..... СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
22.12.2022 11:45 Ответить
Макрон нигде не говорит сейчас, по-моему он говорит вообще о вступлении в НАТО.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:45 Ответить
А кто будет спрашивать этого Микрона после победы?
показать весь комментарий
22.12.2022 11:46 Ответить
Большим европейцам обидно что они превратились в статистов. Немцы те вообще как побитый буржуй во время революции, щерится подбитым глазом и раздает всем работягам деньги.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:56 Ответить
Як казав Петро Олексійович Порошенко...НАТО наш ТАТО,а Україна МАМО ...
Мабуть.. років через 40...
А ТОМОС-НАТО-ЄС то був жарт от 95 квартала...😝
показать весь комментарий
22.12.2022 11:52 Ответить
У Мануеля опять задержка месячных, вот и несёт дурню!
показать весь комментарий
22.12.2022 11:52 Ответить
Ото як не крути, а якщо молодий хлоп робить це з бабулею, значить, з молодим хлопом шось канкретно негаразд...
показать весь комментарий
22.12.2022 11:56 Ответить
Полковник Піонтковський казав що Макрон - когут бо голяка з неграми бігав
показать весь комментарий
22.12.2022 11:56 Ответить
Як казав Зеля Термос...не на часі...треба дороги будувати та Ковід подолати...
показать весь комментарий
22.12.2022 11:58 Ответить
Ленка Скумбрія по 8 гривен недавно была в Париже у жены Макрона,на Елисейских полях решала ...пила Бургундское вино 100 летней выдержки...тетьки решают глобальные проблемы..включая и НАТО. ..😝🤣
показать весь комментарий
22.12.2022 12:03 Ответить
Ну вже б мовчало,ніби і допомагає нам Франція,а Макрон тільки рота відкриє,і якийсь висер.Можна подумати,що у кацапні зараз з НАТО дружба
показать весь комментарий
22.12.2022 12:16 Ответить
На Дучи не тянет, но очень старается.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:51 Ответить
У этого "Микрона" для двух стульев задница маловата. Не усидит....
показать весь комментарий
22.12.2022 13:08 Ответить
Макрон все правильно говорить і про НАТО, і про гарантії.
Пригадайте стамбульські домовленості, які пропихали наші "агрохамні" перемовники від влади:
- гарантії безпеки для України від США, Китаю, Великобританії, Туреччини, Німеччини, Франції,
Італії, Польщі та Ізраїлю і ще чорт знає кого.
- Московія як країна-агресор теж мала бути одним з гарантів української безпеки.
- Гарантії безпеки не мали поширюватися на ОРДЛО і Кримський півострів.
- Переговори про Крим і Севастополь пропонували проводити протягом 15 років.
- Питання окупованих територій Донбасу хотіли винести на прямі переговори Зеленського і
путіна.
- Київ мав погодитися на нейтральний без'ядерний статус, відмову від розміщення на своїй території іноземних військових баз, проведення навчань без згоди країн-гарантів, а також вступу у військово-політичні союзи. При цьому Україна повинна була отримати гарантії членства в ЄС і фінансової підтримки.
Російська делегація (яка й писала ці пункти для своєї київської агентури) оцінила переговори як "конструктивні".
Невдячний народ відсунув ці пункти подалі.
Але їх актуальність для зеленої шобли не змінилася.
Макарон озвучує початкові пункти.
показать весь комментарий
22.12.2022 13:15 Ответить
а Украине должно быть насрать и на мнение микрона, и на то, что подумает окурок из подворотни путло..
показать весь комментарий
22.12.2022 13:16 Ответить
Коли вже цю паскуду заткнуть.... що воно верзе - яка ще конфронтація? Її ще немає? Дрислива путінська шавка
показать весь комментарий
22.12.2022 13:25 Ответить
Опять за свое--- вот же засранец! Подари тулон город- порт кацапам, так тебя через минуту отдадут свои на съедение марроканцев, что понаехали в Париж. Те сожрут и жинку тоже твою!
показать весь комментарий
22.12.2022 13:41 Ответить
Не ходи по кухне, не перди в муку! Да промолчи--- и то польза. Нет же бзадануло!
показать весь комментарий
22.12.2022 15:23 Ответить
біполярка не лікується
показать весь комментарий
22.12.2022 14:30 Ответить
Дайте ему селёдки.
показать весь комментарий
22.12.2022 17:16 Ответить
Иммануэль, ты опять за старое?

Выключите микрофон у этой мадам
показать весь комментарий
22.12.2022 17:57 Ответить
Хруст француской булкі...
показать весь комментарий
22.12.2022 18:22 Ответить
И вот так думает большинство западных стран ЕС....чисто прагматически....
показать весь комментарий
22.12.2022 18:45 Ответить
В Европе тоже клоуны есть...
показать весь комментарий
22.12.2022 19:26 Ответить
придурок. Это он русских так на олимпиаду к себе заманивает
показать весь комментарий
23.12.2022 00:27 Ответить
 
 