Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно, РФ будет рассматривать это как конфронтацию, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.
По его мнению, вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать как конфронтацию.
"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Макрон.
"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.
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Як повідомляє https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro/AFP , пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.
Те утворення підписало собі смертний вирок і єдине що може бути почути з того боку - останнє бажання.
Починати розвал треба з Кавказу - Чечня , Дагестан, Абхазія.
Ну я розумію коли гарантії безпеки потрібні жертві , для захисту її від агресора , але агресору вони НАВІЩО ?? . Для захисту від жертви , чи що . ??
Как страшно жЫть....в Мире Дебилизма....
Мабуть.. років через 40...
А ТОМОС-НАТО-ЄС то був жарт от 95 квартала...😝
Пригадайте стамбульські домовленості, які пропихали наші "агрохамні" перемовники від влади:
- гарантії безпеки для України від США, Китаю, Великобританії, Туреччини, Німеччини, Франції,
Італії, Польщі та Ізраїлю і ще чорт знає кого.
- Московія як країна-агресор теж мала бути одним з гарантів української безпеки.
- Гарантії безпеки не мали поширюватися на ОРДЛО і Кримський півострів.
- Переговори про Крим і Севастополь пропонували проводити протягом 15 років.
- Питання окупованих територій Донбасу хотіли винести на прямі переговори Зеленського і
путіна.
- Київ мав погодитися на нейтральний без'ядерний статус, відмову від розміщення на своїй території іноземних військових баз, проведення навчань без згоди країн-гарантів, а також вступу у військово-політичні союзи. При цьому Україна повинна була отримати гарантії членства в ЄС і фінансової підтримки.
Російська делегація (яка й писала ці пункти для своєї київської агентури) оцінила переговори як "конструктивні".
Невдячний народ відсунув ці пункти подалі.
Але їх актуальність для зеленої шобли не змінилася.
Макарон озвучує початкові пункти.
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