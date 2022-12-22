Вступление Украины в НАТО сейчас маловероятно, РФ будет рассматривать это как конфронтацию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.

По его мнению, вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать как конфронтацию.

"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Макрон.

"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.

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