Зеленский назначил послом в Болгарии сексолога без дипломатического опыта, - СМИ
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Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, "Европейской правде" подтвердили несколько источников в дипкорпусе, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждается, посол, указ о назначении которой президент подписал 23 декабря, уже начала приобретать опыт по новой специальности - в частности, участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.
Между тем, проблемой является то, что ранее она вообще не имела опыта работы в качестве специалиста-международника.
Биография нового Украины в Болгарии пока не обнародована, однако отдельные детали она раскрыла на двух профилях в Facebook, которые не имеют официальной отметки верификации, но на которых размещены личные фото и другая информация Олеси Илащук.
Один из них длительное время не обновляется; в нем Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. Профиль утверждает, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.
В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, тот же человек позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Исходя из публичной активности будущей представительницы Украины в государстве-члене ЕС и НАТО, она до последнего времени занималась вопросами гештальт-лечения и сексологии.
В воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.
На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать, лайки для которых с давних времен проставляли профили Ярославы Гресь (задействована в президентской инициативе United24) и Олеся Дония (политолог, который сейчас сотрудничает с властью).
Стоит заметить, что политические назначения на должности посла лиц из-за пределов МИД не является исключительным; такие решения практиковались при многих президентах, что нередко вызывало критику. Впрочем, назначения вообще без опыта в международной сфере действительно единичны. Также без более подробной информации о биографии нового посла сложно понять, имеет ли она связь с Болгарией", - пишет издание
Указ о назначении Олеси Константиновны Илащук был опубликован на сайте президента 23 декабря.
По данным lb.ua, в реестрах человек с именем Илащук Елена Константиновна значится как основательница производственной компании "Джемма" и "Диджитал-ПК ЛТД".
Первая компания имеет разрешение на производство ювелирных и аналогичных изделий и торговлю ими. Вторая занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.
Местное издание Букинфо пишет, что послом стала уроженка Буковины, бывшая жительница Черновцов, основавшая ювелирную компанию "Джемма".
Пожалуйста, подождите...
ЗЄ відсмоктує у Коломоя,
Арахамія відсмоктує у ЗЄ,
корабелтні сосни відсмоктують в Арахамії і т.д.
От і ця їбологіня в когось з ЗЕлених посаду посла насмоктала.
Це ганьба України!!!
(с) Тім Златкін, фб.
злст поядки
Смотрел реакцию болгар на назначение сексолога дипломатом. Реакция негативная. Болгары во сновном восприняли это назначение как плевок. А с болгарами надо быть очень окуратными, там прорашиски настроенных граждан и политиков очень много. Можем получить вторую Венгрию.
Це як насмішка над партнерами.
так что сексолог тут в самый раз... она будет это делать профессионально...
Хотя... не хочется обидеть и таких старательных мозго**ов как подоляк...арестович...агрохамия...
Ну и, конечно, непервершений в этом деле - величайший моЗЕ**б современности.
А CV, як у дочки самої розумної нації.
Новиєлітса як є...
Якщо чесно то такого ******** не було навіть при януковощі. Що багато говорить про укрсучвладу.
Звичайно, що уся верхівка Нацдержслужби,- ні рилом, ні вухом до цього абсурду немає‼️😡😠🙈🤷♂️🤯🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇸👏👍🤔 В Україні корупцію👛 пабєділі💯 прямо в ОПУ ‼️❤️⚔️🇺🇦
У корабельних СОСЕН чи, тим паче, сексологині, вік короткий, тому папік і пре її…. На посаду…витріщивши очі…
Патріоти🪖 під Бахмутом в окопа, а папіки🐷 на соснах🧘♀️ у цей же час😠😡🤯
зато поржем!
дайте йому 100днів.
Йдіть в СРАКУ!
Борислав Береза:
Якщо Калігула свого коня Інцитата зробив сенатором, то чому хтось з ОП свого сексолога не може проштовхнути у посли?
Тому воно робить всілякі політичні сроави по дурному та по ворожому.
Україну продати не вдалося, то воно хоч " понадкусює ",...
Цим призначення чиєїсь дєвочки на посаду надзвичайного та повноважного посла в Болгарії у Зеленського-Єрмака-Кулеби забули, що державні посади й ранги - це не їхні приватні забаганки чи спосіб розрахунку з повіями в придорожньому борделі. Скандал із дамочкою-кінологом та психотерапевтом, яку призначали очолювати кіно-центр імені Довженка, їх нічому не навчив. Тільки там збурили суспільство, а тут плюнулив обличчя нашому союзнику з ЄС і НАТО. Непростому союзнику...
Олесі Іващук надали без проходження всіх етапів дипломатичної служби, профільної освіти, досвіду, чесної репутації найвищий дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла! А чи знає ота гоп-компанія на Банковій та Михайлівській, що це вже закінчений склад кримінального злочину? Це окрема тема для юристів. А щодо репутаційних втрат держави, то це просто дикість. Країна перебування переважно не відмовляє в підтвердженні агріману, якщо нема кількох дуже чітких порушень. Але такі образи запам'ятовують. Ми вже загубили доброзичливе чи хоч нейтральне ставлення Швейцарії, коли туди заслали зашкварену Венедіктову. Там у нас жахливі втрати. Подібна ситуація і з Тараном у Словенії, але той хоча б формальну дипломатичну практику мав у США. А зараз у Болгарії - це вже поза всіма межами!
Ця О.Іващук вивчала історію, але після курсів у Гештальт-інституті раптом присвоїла собі право займатися медициною у сфері так званої Гештальт-терапії. Що це суцільне шарлатанство, нагадувати зайве, вже було вдосталь скандалів із цими самозванцями. Ще незаконно й самозванно присвоїла собі ряд інших медичних спеціальностей аж до сімейної терапії (ще раз - без жодної відповідної освіти), але це відомо лише з її соцмереж. Сама ж пані займалася бізнесом. У дуже скандальній компанії місцевого буковинського розливу. Будь-які дані про неї можна відшукати лише в кримінальних хроніках, бо з відкритих джерел невідомий навіть її рік народження.
Знаємо, що 2010 по 2015 роки вона керувала, а до 2021 року залишалася співзасновницею компанії з торгівлі ювеліркою "Джемма". Компанія засвітилася в кримінальному провадженні про відмивання грошей керівником Калинівського ринку Іваном Рижуком. Іващук разом з Рижуком були співзасновниками компанії. Зрештою, в 2015 році Рижуку вдалося відбитися від звинувачень, а Іващук від криміналу відмивали в іншій фірмі ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД" із оптової торгівлі комп'ютерами та програмним забезпеченням.
Після отих кримінальних епізодів про нинішню "видатну дипломатку" відомості пропадають, аж доки її раптово в один день Зеленський не призначає послом у Болгарії. Ще раз: відповідної освіти - нуль, дипломатичного досвіду - нуль, стажу державної служби - нуль, ділової та й просто позитивної репутації - мінус, громадської позиції - в кращому випадку нуль, громадянська активність, патріотизм тощо - не помічено. Відповідність вимогам для зайняття найвищої дипломатичної посади та допуску до державної таємниці - ноль.
Я навіть уявляти не хочу, за які "заслуги" особі з такими даними незаконно надали визначальну посаду, яка в багатьох країнах Європи прирівнюється до посади міністра. А може Зеленський просто вирішив якомусь папіку отакий подарунок на свята зробити? Чернівці - це вотчина ще одного його улюбленого олігарха - Фірташа. Буду відстежувати цей напрямок. Хоча маю й ще одне припущення, також про подарунок тому самому середовищу, актуальне після об'єднання слуг із опзпж в негласну коаліцію. Та ви й самі можете здогадатися, про кого йдеться. Зрештою, не відкидаю й найневиннішої версії, що який-небудь братик головного крота в Україні звично за гроші продав посаду, а його всесильний брат не зміг відмовити родичу. Таке ж уже також було...
Агов, люди! Ви дійсно вважаєте, що таке може творитися у європейській країні, яка переживає страшну війну?
До речі, абсолютно безвідповідальний підхід до присвоєння дипломатичних рангів та звань, а також до призначення послів України при Зеленському стали виявом справді страшної безвідповідальності. А ми потім думаємо, звідки в нас появляються вороги та куди зникають друзі? Я пригадую, як абсолютно в дикий спосіб і з зовсім неадекватними заявами Зеленський у червні позбувся наших послів у Грузії (Долгов - один із найдосвідченіших дипломатів) та Марокко (Васильєву сам же туди призначав, попри невідповідність даному напрямку діяльності).
Зараз маємо ще сумні рішення. У ці дні з Латвії відкликали ще одного із найдосвідченіших наших послів Олександра Міщенка, який там забезпечив добрий результат роботи. Можна сказати, що підійшов час ротації, але Зеленський тримав послів, того ж Мельника, потрійний термін. А під час війни розкидатися такими кадрами немудро. А на місце Міщенка чергове батутне призначення - Анатолія Куцевола. Цей хоч має досвід державної служби, можливо й справиться з роботою, але жодного дня роботи на дипломатичній службі, зате відразу на найвищу посаду - надзвичайного і повноважного посла. А що, якщо коміка можна відразу посадити в крісло президента, а купу сміття вигребти по притонах та завести у Верховну Раду, то навіщо з якимись послами заморочуватися.
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...