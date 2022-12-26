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Новости Политика Украины
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Болгария (615) Зеленский (16511) МИД (6653) назначение (2047) посол (1727) посольство Украины (319) дипломаты (609)

Зеленский назначил послом в Болгарии сексолога без дипломатического опыта, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

олеся,ілащук

Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, "Европейской правде" подтвердили несколько источников в дипкорпусе, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждается, посол, указ о назначении которой президент подписал 23 декабря, уже начала приобретать опыт по новой специальности - в частности, участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Между тем, проблемой является то, что ранее она вообще не имела опыта работы в качестве специалиста-международника.

Биография нового Украины в Болгарии пока не обнародована, однако отдельные детали она раскрыла на двух профилях в Facebook, которые не имеют официальной отметки верификации, но на которых размещены личные фото и другая информация Олеси Илащук.

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Один из них длительное время не обновляется; в нем Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. Профиль утверждает, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, тот же человек позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Исходя из публичной активности будущей представительницы Украины в государстве-члене ЕС и НАТО, она до последнего времени занималась вопросами гештальт-лечения и сексологии.

В воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.

На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать, лайки для которых с давних времен проставляли профили Ярославы Гресь (задействована в президентской инициативе United24) и Олеся Дония (политолог, который сейчас сотрудничает с властью).

Стоит заметить, что политические назначения на должности посла лиц из-за пределов МИД не является исключительным; такие решения практиковались при многих президентах, что нередко вызывало критику. Впрочем, назначения вообще без опыта в международной сфере действительно единичны. Также без более подробной информации о биографии нового посла сложно понять, имеет ли она связь с Болгарией", - пишет издание

Указ о назначении Олеси Константиновны Илащук был опубликован на сайте президента 23 декабря.

По данным lb.ua, в реестрах человек с именем Илащук Елена Константиновна значится как основательница производственной компании "Джемма" и "Диджитал-ПК ЛТД".

Первая компания имеет разрешение на производство ювелирных и аналогичных изделий и торговлю ими. Вторая занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

Местное издание Букинфо пишет, что послом стала уроженка Буковины, бывшая жительница Черновцов, основавшая ювелирную компанию "Джемма".
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Топ комментарии
+97
Який президент, такі і посли у нього.
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25.12.2022 23:45
+77
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25.12.2022 23:46
+68
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25.12.2022 23:51
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Страница 4 из 4
Вся ЗЄ-владна вертикаль побудована на принципі хто в кого відсмоктує.

ЗЄ відсмоктує у Коломоя,
Арахамія відсмоктує у ЗЄ,
корабелтні сосни відсмоктують в Арахамії і т.д.

От і ця їбологіня в когось з ЗЕлених посаду посла насмоктала.

Це ганьба України!!!
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26.12.2022 12:51 Ответить
подумаеш лесю послом в якусь там болгарию --- у ***** кухарка целым фронтом камандует . а шо делать. хорошие кадры на дороге не валяются . не хватает специалистов
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26.12.2022 12:52 Ответить
По нашому новому антифеміністському прочитанню вона мабуть буде не посол, а посолка, пОслиця, посолкиня, посилка чи пОслиха.
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26.12.2022 12:58 Ответить
Послиця або послиня
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26.12.2022 14:03 Ответить
Як воно вже заїбало....
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26.12.2022 13:06 Ответить
"Зізнайтеся, що просто заздрите кінологам та сексологам"
(с) Тім Златкін, фб.
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26.12.2022 13:14 Ответить
Комусь таки країна мрій !
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26.12.2022 13:23 Ответить
Наверное классно сосет. Достойный будет дипломат. Наполеону можно все.
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26.12.2022 13:42 Ответить
сосологиня схоже просто діамант у вирішенні чиїхось сексуальних проблем на найвищому рівні, не дарма ж найвеличніший в Одесі казав, що вони імпотентна влада. Схоже що вони вирішили, що відбулося якесь покращення в цьому плані, і свою голову мабуть до цього приклала ця сосологиня і це великий такий жезлст поядки
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26.12.2022 13:45 Ответить
секс по телефону?
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26.12.2022 13:48 Ответить
каждый год выпускаются дипломированные специалисты по международным отношениям. Где они? Может закрыть все кафедры? Пусть сексологи рулят.
Смотрел реакцию болгар на назначение сексолога дипломатом. Реакция негативная. Болгары во сновном восприняли это назначение как плевок. А с болгарами надо быть очень окуратными, там прорашиски настроенных граждан и политиков очень много. Можем получить вторую Венгрию.
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26.12.2022 13:53 Ответить
Хоть паржом. Чомусь пригадується жирік. Недалеко ми відійшли від кацапів.
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26.12.2022 13:56 Ответить
Тільки-но Болгарія погодилась давати зброю та ********** - і на тобі...

Це як насмішка над партнерами.
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26.12.2022 14:02 Ответить
"Это какой-то ...позор"(с)
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26.12.2022 14:11 Ответить
ну якщо преЗЕдентом можна бути жартівнику з купленим дипломом і без досвіда держслужби, то чому не можна послом бути сексологині?
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26.12.2022 14:26 Ответить
В 1917 Ленін казав що країною може керувати навіть кухарка Те що ми зараз бачимо то кухарка рулить
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26.12.2022 14:36 Ответить
ничего удивительного ! е**ть мозги - главная профессия зеленых...
 так что сексолог тут в самый раз... она будет это делать профессионально...

Хотя... не хочется обидеть и таких старательных мозго**ов как подоляк...арестович...агрохамия...
Ну и, конечно, непервершений в этом деле - величайший моЗЕ**б современности.
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26.12.2022 14:36 Ответить
арестовичі - ілащуки... і прочая хр..нотєнь, какая разніца
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26.12.2022 14:38 Ответить
Олеся Ілащук - українське ім'я і прізвище.
А CV, як у дочки самої розумної нації.
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26.12.2022 14:49 Ответить
і що ця тупа вівця надипломатить і яким місцем?
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26.12.2022 15:02 Ответить
"Рабочая, как карабєльная сасна!"

Новиєлітса як є...

Якщо чесно то такого ******** не було навіть при януковощі. Що багато говорить про укрсучвладу.
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26.12.2022 15:06 Ответить
Анал табу вся зеленая свора я @бу,далi буде ще краще!!!!
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26.12.2022 15:12 Ответить
Чиюсь чергову «СОСНу по корабельному» натужно ліплять на посаду держслужби, раком, боком, догори ногами, аби посаду⚖️ їй в трудовій книжці та на пенсію нарахування‼️⚔️❤️🇺🇦💯 Управління персоналом в МЗС реформатори, ще ті….кадрові… По телефонному дзвонику…
Звичайно, що уся верхівка Нацдержслужби,- ні рилом, ні вухом до цього абсурду немає‼️😡😠🙈🤷‍♂️🤯🇬🇧🇪🇺🇺🇦🇺🇸👏👍🤔 В Україні корупцію👛 пабєділі💯 прямо в ОПУ ‼️❤️⚔️🇺🇦
У корабельних СОСЕН чи, тим паче, сексологині, вік короткий, тому папік і пре її…. На посаду…витріщивши очі…
Патріоти🪖 під Бахмутом в окопа, а папіки🐷 на соснах🧘‍♀️ у цей же час😠😡🤯
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26.12.2022 15:20 Ответить
Радует одно. Эта баба хоть не такая страшная и тупорылая как Безголов... не так, Безуглая Манька, прости господи.
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26.12.2022 15:26 Ответить
Мда. Это известно что в Украине относительно много красивых женщин. Но для дипломатической службы всё таки требуется другие качества. Досье профессий дамочки намекает на то как она там попала. И это связанно с некими потерпевшими мозгами, но не так как вы подумали
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26.12.2022 15:30 Ответить
гірше не буде!
зато поржем!
дайте йому 100днів.
Йдіть в СРАКУ!
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26.12.2022 17:36 Ответить
Єдине розумне пояснення, нова послиня має насосати на військову допомогу
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26.12.2022 15:56 Ответить
ні. ціль - образити керівництво болгарії та дискредетувати нашу країну, щоб вони передумали нам давати допомогу. майже все наше вище керівництво складається з ворогів, завдання яких розвал держави з середини, та розвал підтримки ззовні. і у них все виходить.
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26.12.2022 16:51 Ответить
Тільки хотів написати, що подібний крок - харчок у писок президенту Болгарії.
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26.12.2022 16:53 Ответить
Олександр Бригинець



Борислав Береза:

Якщо Калігула свого коня Інцитата зробив сенатором, то чому хтось з ОП свого сексолога не може проштовхнути у посли?
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26.12.2022 16:30 Ответить
ЗЕльман - ворог Україні.
Тому воно робить всілякі політичні сроави по дурному та по ворожому.
Україну продати не вдалося, то воно хоч " понадкусює ",...
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26.12.2022 17:08 Ответить
@обаний сором...
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26.12.2022 18:15 Ответить
Тарас Чорновіл:
Цим призначення чиєїсь дєвочки на посаду надзвичайного та повноважного посла в Болгарії у Зеленського-Єрмака-Кулеби забули, що державні посади й ранги - це не їхні приватні забаганки чи спосіб розрахунку з повіями в придорожньому борделі. Скандал із дамочкою-кінологом та психотерапевтом, яку призначали очолювати кіно-центр імені Довженка, їх нічому не навчив. Тільки там збурили суспільство, а тут плюнулив обличчя нашому союзнику з ЄС і НАТО. Непростому союзнику...
Олесі Іващук надали без проходження всіх етапів дипломатичної служби, профільної освіти, досвіду, чесної репутації найвищий дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла! А чи знає ота гоп-компанія на Банковій та Михайлівській, що це вже закінчений склад кримінального злочину? Це окрема тема для юристів. А щодо репутаційних втрат держави, то це просто дикість. Країна перебування переважно не відмовляє в підтвердженні агріману, якщо нема кількох дуже чітких порушень. Але такі образи запам'ятовують. Ми вже загубили доброзичливе чи хоч нейтральне ставлення Швейцарії, коли туди заслали зашкварену Венедіктову. Там у нас жахливі втрати. Подібна ситуація і з Тараном у Словенії, але той хоча б формальну дипломатичну практику мав у США. А зараз у Болгарії - це вже поза всіма межами!
Ця О.Іващук вивчала історію, але після курсів у Гештальт-інституті раптом присвоїла собі право займатися медициною у сфері так званої Гештальт-терапії. Що це суцільне шарлатанство, нагадувати зайве, вже було вдосталь скандалів із цими самозванцями. Ще незаконно й самозванно присвоїла собі ряд інших медичних спеціальностей аж до сімейної терапії (ще раз - без жодної відповідної освіти), але це відомо лише з її соцмереж. Сама ж пані займалася бізнесом. У дуже скандальній компанії місцевого буковинського розливу. Будь-які дані про неї можна відшукати лише в кримінальних хроніках, бо з відкритих джерел невідомий навіть її рік народження.
Знаємо, що 2010 по 2015 роки вона керувала, а до 2021 року залишалася співзасновницею компанії з торгівлі ювеліркою "Джемма". Компанія засвітилася в кримінальному провадженні про відмивання грошей керівником Калинівського ринку Іваном Рижуком. Іващук разом з Рижуком були співзасновниками компанії. Зрештою, в 2015 році Рижуку вдалося відбитися від звинувачень, а Іващук від криміналу відмивали в іншій фірмі ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД" із оптової торгівлі комп'ютерами та програмним забезпеченням.
Після отих кримінальних епізодів про нинішню "видатну дипломатку" відомості пропадають, аж доки її раптово в один день Зеленський не призначає послом у Болгарії. Ще раз: відповідної освіти - нуль, дипломатичного досвіду - нуль, стажу державної служби - нуль, ділової та й просто позитивної репутації - мінус, громадської позиції - в кращому випадку нуль, громадянська активність, патріотизм тощо - не помічено. Відповідність вимогам для зайняття найвищої дипломатичної посади та допуску до державної таємниці - ноль.
Я навіть уявляти не хочу, за які "заслуги" особі з такими даними незаконно надали визначальну посаду, яка в багатьох країнах Європи прирівнюється до посади міністра. А може Зеленський просто вирішив якомусь папіку отакий подарунок на свята зробити? Чернівці - це вотчина ще одного його улюбленого олігарха - Фірташа. Буду відстежувати цей напрямок. Хоча маю й ще одне припущення, також про подарунок тому самому середовищу, актуальне після об'єднання слуг із опзпж в негласну коаліцію. Та ви й самі можете здогадатися, про кого йдеться. Зрештою, не відкидаю й найневиннішої версії, що який-небудь братик головного крота в Україні звично за гроші продав посаду, а його всесильний брат не зміг відмовити родичу. Таке ж уже також було...
Агов, люди! Ви дійсно вважаєте, що таке може творитися у європейській країні, яка переживає страшну війну?
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26.12.2022 18:17 Ответить
Тарас Чорновіл:
До речі, абсолютно безвідповідальний підхід до присвоєння дипломатичних рангів та звань, а також до призначення послів України при Зеленському стали виявом справді страшної безвідповідальності. А ми потім думаємо, звідки в нас появляються вороги та куди зникають друзі? Я пригадую, як абсолютно в дикий спосіб і з зовсім неадекватними заявами Зеленський у червні позбувся наших послів у Грузії (Долгов - один із найдосвідченіших дипломатів) та Марокко (Васильєву сам же туди призначав, попри невідповідність даному напрямку діяльності).
Зараз маємо ще сумні рішення. У ці дні з Латвії відкликали ще одного із найдосвідченіших наших послів Олександра Міщенка, який там забезпечив добрий результат роботи. Можна сказати, що підійшов час ротації, але Зеленський тримав послів, того ж Мельника, потрійний термін. А під час війни розкидатися такими кадрами немудро. А на місце Міщенка чергове батутне призначення - Анатолія Куцевола. Цей хоч має досвід державної служби, можливо й справиться з роботою, але жодного дня роботи на дипломатичній службі, зате відразу на найвищу посаду - надзвичайного і повноважного посла. А що, якщо коміка можна відразу посадити в крісло президента, а купу сміття вигребти по притонах та завести у Верховну Раду, то навіщо з якимись послами заморочуватися.
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26.12.2022 18:21 Ответить
Журналістське розслідування Тараса Чорновола: виявляється, 1. майбутній прем'єр-міністр уряду Зе, нинішній Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України (так називається його офіційна посада, бо неофіційна відома всім уже з 2019-го - керівник дорожнього дерибану) Олександр Кубраков - рідний племінник міністра внутрішніх справ лукашенківської Білорусі, ката білоруського народу, хресного батька тамтешного омону Івана Кубракова. Батько Олександра Микола - старший рідний брат Івана. На цій ссиллі фото: надзвичайно схожі, різниця віку між ними - 15 років.
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...
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26.12.2022 19:23 Ответить
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