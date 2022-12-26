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Новости Война в Украине
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ОГА (2375) Харьков (6515) Синегубов (481)

Здание Харьковской ОГА, разрушенное российскими ракетами, законсервировали

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ода,харків

В здании Харьковской облгосадминистрации, в которое 1 марта попали две российские ракеты, провели консервационные работы, дальнейшая судьба здания будет решена позже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что возможно. Поэтому мы предприняли ряд консервационных мер для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Дальше будем делать экспертизу, будем делать проект. Наша основная цель – сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть, и вместе с тем мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать совершенно новую", – сказал Синегубов.

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Как сообщалось, 1 марта в облгосадминистрацию (Дом советов) по ул. Сумской в Харькове попали две российские ракеты. На время взрывов в здании были представители территориальной обороны, военные и волонтеры. Разбор завалов длился более трех недель. Первого апреля глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что окончательное количество жертв российского ракетного удара составляет 29 человек.

В июне Синегубов рассказал СМИ, что согласно выводам экспертов, здание восстановлению не подлежит.

Дом советов в Харькове является памятником архитектуры. В здании размещались структурные подразделения областного совета, облгосадминистрации и некоторые департаменты Харьковского городского совета.
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на против там кажись макдональд был..
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26.12.2022 21:37 Ответить
Навпроти там площа.
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26.12.2022 21:44 Ответить
Не заколебал уже вам сталинский ампир?
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26.12.2022 21:46 Ответить
Той проєкт буде дорожчий за ремонт
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26.12.2022 21:46 Ответить
Треба знести цей радянський стиль у центрі європейського міста
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26.12.2022 22:25 Ответить
І так у всих містах , це ті самі лєніни , тільки з бетону ...зносить їх треба всих-нах -розсадник корупції та пихи ...
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27.12.2022 00:37 Ответить
Потрібно першочергово відновити оборонні об"єкти, лікарні, школи, котельні, електростанції, водоканали... А не ці адмініс(т)рації, будівлі поліції чи сбу - сідала для жирних задниць паразитуючих а де і продажних чиновників. Вірний був колись лозунг-плакат більшовиків - "Райком закрит - всє ушлі на фронт".
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27.12.2022 12:24 Ответить
 
 