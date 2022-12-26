В Запорожской области остановились наиболее энергоемкие предприятия, - Старух

Из-за нехватки электроэнергии наиболее энергоемкие предприятия на Запорожье остановились, однако, несмотря на это, область продолжает производить промышленную продукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга для Media Center Ukraine.

Он рассказал, что часть промышленных предприятий ограничила объем производства, а часть остановилась вообще, однако область продолжает производить продукцию.

"Самые энергоемкие предприятия остановились, потому что количества энергии не хватает. Запорожье работает, хоть и на половину мощности, производит необходимую продукцию, экспортирует ее. Мы по показателям экономического развития являемся третьим регионом по объему экспортируемой продукции", - рассказал Старух.

Он также отметил, что за последнюю неделю в области около 150 объектов были разрушены, среди них и объекты энергетической инфраструктуры.

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"Некоторые объекты были восстановлены безотлагательно, фактически до вечера, энергоснабжение было возобновлено в день нанесенных ударов. Некоторые объекты требуют достаточно длительного времени на восстановление. Построить мощный автотрансформатор при наличии времени и денег – это 4-6 месяцев", - объясняет сложившуюся ситуацию глава ОВА.