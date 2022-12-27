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Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військовий,квиток

Военнообязанные внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по новому фактическому месту жительства в течение семи дней.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязанны, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней по приезду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не означает сразу вручение повестки.

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В министерстве также напомнили, что, в частности, освобождены от мобилизации такие категории военнообязанных граждан:

  • лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • граждане, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, в Минреинтеграции отмечают, что когда повестка пришла тем, кто не подлежит мобилизации, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.
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Топ комментарии
+37
Почитав коменти... Які ж ви мерзенні, людоньки. Я працюю в компанії де більше 2 тисяч людей з Харкова і регіону. Більшість з них були вимушені переселитись. Частина хлопців лишилась і воює на фронті. Багато стали на облік, пройшли комісію але їх поки що не звуть Частина пішла одразу в місцеве ТрО а в результаті зараз теж на фронті. Інша частина тупо пахає на армію, бо хоче повернути свій дім. Кожна зарплата в компанії це нові мавіки, пікапи, старлінки, генератори. І ті, хто вимушено переселився, віддають майже все зароблене кожен місяць. В наш місцевий волонтерський центр кожен день приходять жіночки "донбасята" як ви тут написали. Плетуть сітки, кікімори, роблять окопні свічки. І при цьому вчать українську мову та намагаються співати українських пісень. В мене в будинку бабусі живе вже третя по рахунку сім'я з донбасу. Прекрасні, виховані, щирі люди. Попередні були такі ж. У них всих свої історії. В когось не стало дому, в когось рідних. І кожна історія це сльози і довгі паузи без можливості говорити. Я не виключаю що мразота теж є, але я такого не зустрічав, а от хороших людей повно. І якщо чоловік переселенець не на фронті, це не значить що він ухиляється і нічим не допомагає.
Таке враження що кацапня в коменти набігла і розхитує внутрішню ворожнечу. Інакше я це пояснити не можу.
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27.12.2022 01:17
+26
Хитровиїпані вінничата, уманьчата, полтавчата та інші луплять ціни х3 на хати-сараї, куди б я і собаку не запустив жити, а інші з тих же регіонів купляють довідки про інвалідність цілими селами, так шо заваліть їбалята про військовий облік, не думайте шо у вас там всі святі і на обліку
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27.12.2022 00:54
+12
Тобі також "донбясяти", "запоріжата",чи ще хто інший заважає?
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27.12.2022 00:30
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давно пора це зробити...переселенці ***.
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27.12.2022 00:00 Ответить
ооо... теперь колоннами пойдут блукать по Карпатам ))))
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27.12.2022 00:02 Ответить
Вони і так там зараз блукають в санаторіях. Сарказм, насправді це наші люди, якщо бігли не в парашу, та не *******, що виноваті у всьому біндери.
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27.12.2022 00:14 Ответить
Я у 2014 не бачив переселенців, обгорнутих синьо жовтим прапором. Зараз бачу.
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27.12.2022 00:25 Ответить
Ага, ну давай, ще підкинь гівн...ця у розкол України під час війни.
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27.12.2022 00:26 Ответить
Розкола не буде, бо у тих хто його бажав все в руінах від братків.
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27.12.2022 02:21 Ответить
Ти постараєшся.
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27.12.2022 02:24 Ответить
Хріна лисого.
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27.12.2022 02:29 Ответить
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27.12.2022 00:02 Ответить
Скажу болісно, але чесно - переселенці трохи набридли.. не вони винні.. війна... треба закінчувати з путіноїдами.. бо почнуться скоро проблеми.. особливо в Європі.
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27.12.2022 00:04 Ответить
Шо-та все обнуленные - такi щирi-прещирi. Та як ото пожалiв вовк кобилу...
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27.12.2022 00:24 Ответить
Хитровиїпані даунбасята ставати на військовий облік не квапляться
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27.12.2022 00:08 Ответить
Тобі також "донбясяти", "запоріжата",чи ще хто інший заважає?
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27.12.2022 00:30 Ответить
Хитровиїпані вінничата, уманьчата, полтавчата та інші луплять ціни х3 на хати-сараї, куди б я і собаку не запустив жити, а інші з тих же регіонів купляють довідки про інвалідність цілими селами, так шо заваліть їбалята про військовий облік, не думайте шо у вас там всі святі і на обліку
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27.12.2022 00:54 Ответить
Хитровипані донбасята щось в сільські хатки не їдуть,а в хасидських зіркових готелях проживають.... З тих донбасят що вигулюють песиків вранці можна батальйон сколотити...Може вінничата з уманчатами кликали руський мір?
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27.12.2022 11:50 Ответить
ох і довбограй, тупе і заздрісне, сторочиш тут *****... А ти знаєш хто конкретно з переселенців кликав руський мір? А ти бачив назви вулиць в Умані, клоун? Там ще досі таблички вулиць з радянськими назвами висять! а минулий мер Умані Яценко часом не з партії регіонів, ракло? Ти свої гроші рахуй, а не чужі! а може тому що в готелі ті ж гроші просять, що і за халупу обісрану без пральної машини і інтернету, який треба щоб працювати? хіба собаку вигулювати це злочин? чи не кацапський ти підарок часом?
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27.12.2022 12:52 Ответить
Дятле,а ну доведи мені коли це Яценко був мером Умані?Що по назвах,а ну просвіти уманця.Підарок ти схоже лаптєногий,щось за сєпарків мазу тягнеш натхенно.
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27.12.2022 17:44 Ответить
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27.12.2022 19:16 Ответить
ВПРОДОВЖ. а не протягом. Бо можуть під протягом і застудитися....
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27.12.2022 00:14 Ответить
То не "на протязі". А "протягом" чи "впродовж" - правильно.
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27.12.2022 00:21 Ответить
Цікаво..а ті чоловіки що під виглядом волонтерів, або за доляри, або іншими способами уїб.ли за кордон, теж повинні стати на облік? Чи наша влада їх не хоче помічати?
Особливо цікаво читати як вони шукають спонсорів по програмі U4U, щоб їх пустили в США. Вони по трупам йдуть. Пора вже нашим диппредставництвам озвучити цю проблему перед тими країнами що дають візи на 2-3 тим ублюдкам.
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27.12.2022 01:10 Ответить
Почитав коменти... Які ж ви мерзенні, людоньки. Я працюю в компанії де більше 2 тисяч людей з Харкова і регіону. Більшість з них були вимушені переселитись. Частина хлопців лишилась і воює на фронті. Багато стали на облік, пройшли комісію але їх поки що не звуть Частина пішла одразу в місцеве ТрО а в результаті зараз теж на фронті. Інша частина тупо пахає на армію, бо хоче повернути свій дім. Кожна зарплата в компанії це нові мавіки, пікапи, старлінки, генератори. І ті, хто вимушено переселився, віддають майже все зароблене кожен місяць. В наш місцевий волонтерський центр кожен день приходять жіночки "донбасята" як ви тут написали. Плетуть сітки, кікімори, роблять окопні свічки. І при цьому вчать українську мову та намагаються співати українських пісень. В мене в будинку бабусі живе вже третя по рахунку сім'я з донбасу. Прекрасні, виховані, щирі люди. Попередні були такі ж. У них всих свої історії. В когось не стало дому, в когось рідних. І кожна історія це сльози і довгі паузи без можливості говорити. Я не виключаю що мразота теж є, але я такого не зустрічав, а от хороших людей повно. І якщо чоловік переселенець не на фронті, це не значить що він ухиляється і нічим не допомагає.
Таке враження що кацапня в коменти набігла і розхитує внутрішню ворожнечу. Інакше я це пояснити не можу.
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27.12.2022 01:17 Ответить
І дійсно, позадирали ціни на житло в двічі а то й тричі, що простим працьовитим людям шансу виїхати майже немає бо не потягнуть. І переселенці їм ще не подобаються. Я впевнений що ваша "гостинність" їм теж поперек горла вже. Могли б, давно додому поїхали б...
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27.12.2022 01:28 Ответить
Сейчас по Украине очень много городов где очень низкие цены на аренду В Киеве за 5 тыс без проблем квартиру найти. В городах меньше-можно и за 2-3 тыс гривень в мес. Просто у кого есть деньги,самые нещастные-они в Карпаты едут:и красиво и ближе к границе ЕС. Да по селам Житомирщины поискать-много пустующих хат и думаю найти очень дешево жилье-не проблема
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27.12.2022 02:47 Ответить
А за що жити "в селах Житомирщини"? За що купити тих же дров? Роботи ж бо там, в селах, нема.
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27.12.2022 06:39 Ответить
В нашому місті я 3 місяці шукав квартиру, бо в тій що жили хазяйвам 8 тисяч було мало і вони нас вигнали. За 3 місяці я нічого нормального знайти не зміг. Або сарай з тараканами або 12 тисяч і вище. І це не Київ і не захід.
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27.12.2022 10:52 Ответить
😥😠
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27.12.2022 11:43 Ответить
ЇХ жінки зареєсровані, а чоловіки не спішать.
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27.12.2022 01:54 Ответить
Переселенец или нет:для всех должны быть одинаковые условия. Всем стать на учет. Я-бы начал с рейдов по Буковелю:там самые бедные нещастные переселенцы-платят по 30 тыс за номер в месяц. А в армии жилье будет бесплатно,как и одежда еда и патроны. Даже заплатят сверху-и прилично
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27.12.2022 02:43 Ответить
Вот с теми, кто снимает номер, как раз проще всего. В гостинице есть их персональные данные. А вот с теми кто снимает жилье через маклера, гораздо сложнее. Их можно только на улице словить. Или за рулем.
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27.12.2022 06:19 Ответить
А чого ж ти не в армії, умнік? На передку всі умови для тебе: і тепла постіль, гаряча ванна, здорова кухня і з/п в 100К.
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27.12.2022 08:47 Ответить
ну и владельцы квартир во Львове, которые выехали и сидят на халяве в Европе, должны заплатить налоги со сдачи квартир по европейским ценам. Чтобы все по закону.
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27.12.2022 03:11 Ответить
а в нас вже чоловiки навчились народжувати та виношувати дiтей? Не бiйся,таку бабу як ти, на фронт не вiзьмуть! Страхопудало.
Спочатку наголосують за Какуюразницу, а потiм xоваються за мамину спiдницю.
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27.12.2022 10:09 Ответить
Навiть не хочеться вiдповiдати на цей маразм. Саме через те, що низька народжуванiсть - давай ще жiнок вiдправимо на фронт, бо мамкiн сосунок ссить воювати! Йди шашлики їж, убоге.

Не бiйся, дурню тебе не мобiлизують, такi розумово неповноцiннi на фронтi не потрiбнi. Медогляд не пройдеш. Ти б сцико, теж би втекло, але тебе не випусають)))) Зроби довiдку що дурачок - може випустять!
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28.12.2022 10:10 Ответить
У меня много хороших знакомых которые уже побывали в госпиталях а в парках занимаются спортом здоровые лбы из переселенцев.
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27.12.2022 06:23 Ответить
про верещук в деталях. https://compromat.group/dossier/66214-vereschuk-irina-andreevna.html
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27.12.2022 09:15 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу
11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
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27.12.2022 09:29 Ответить
Ст.24 Конституции Украины запрещает привилегии и ограничения по половому признаку так,что не категории женщин,а все здоровые подлежат постановке на воин.учет.
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27.12.2022 09:54 Ответить
 
 