Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней, - Минреинтеграции

Военнообязанные внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по новому фактическому месту жительства в течение семи дней.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязанны, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней по приезду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не означает сразу вручение повестки.

Читайте: Залужный о мобилизации: У нас достаточно людей, нужно тяжелое оружие и боеприпасы

В министерстве также напомнили, что, в частности, освобождены от мобилизации такие категории военнообязанных граждан:

лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

граждане, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, в Минреинтеграции отмечают, что когда повестка пришла тем, кто не подлежит мобилизации, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.