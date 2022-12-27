Переселенцы должны стать на воинский учет в течение семи дней, - Минреинтеграции
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Военнообязанные внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по новому фактическому месту жительства в течение семи дней.
Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязанны, должны стать на воинский учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней по приезду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не означает сразу вручение повестки.
В министерстве также напомнили, что, в частности, освобождены от мобилизации такие категории военнообязанных граждан:
- лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- граждане, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
Кроме того, в Минреинтеграции отмечают, что когда повестка пришла тем, кто не подлежит мобилизации, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.
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Особливо цікаво читати як вони шукають спонсорів по програмі U4U, щоб їх пустили в США. Вони по трупам йдуть. Пора вже нашим диппредставництвам озвучити цю проблему перед тими країнами що дають візи на 2-3 тим ублюдкам.
Таке враження що кацапня в коменти набігла і розхитує внутрішню ворожнечу. Інакше я це пояснити не можу.
Спочатку наголосують за Какуюразницу, а потiм xоваються за мамину спiдницю.
Не бiйся, дурню тебе не мобiлизують, такi розумово неповноцiннi на фронтi не потрiбнi. Медогляд не пройдеш. Ти б сцико, теж би втекло, але тебе не випусають)))) Зроби довiдку що дурачок - може випустять!
Про військовий обов'язок і військову службу
11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.