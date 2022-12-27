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В Запорожье во время воздушной тревоги раздавались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Вечером 26 декабря в Запорожье во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным СМИ, звуки слышали через несколько минут после сигнала ракетной опасности.

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Дай бог, чтобы звуки были вiдлунням успешной работы ПВО.
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27.12.2022 00:27 Ответить
Погода просто жахлива, побачити в небі той же безпілотник навіть з прожектором майже неможливо. Бережіть себе.
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27.12.2022 00:40 Ответить
 
 