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В Запорожье во время воздушной тревоги раздавались взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 26 декабря в Запорожье во время воздушной тревоги раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По данным СМИ, звуки слышали через несколько минут после сигнала ракетной опасности.
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alexandr shamov
показать весь комментарий27.12.2022 00:27 Ответить Мне нравится 5
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показать весь комментарий27.12.2022 00:40 Ответить Мне нравится 3
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