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Назначены дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

укрзалізниця

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние праздники, шесть из них отправятся в западном направлении.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении из всех уголков страны", - говорится в сообщении.

Из-за роста спроса на билеты "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы:

  • 191/192 Киев – Львов. 30.12.2022 в 07:44 поезд отправляется из Киева и в 15:28 будет прибывать во Львов. Обратно – с 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.
  • 229/230 Киев – Ужгород. 29.12.2022 поезд будет отправляться из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно – с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.
  • 238/237 Одесса – Ужгород. Из Одессы поезд будет отправляться 29.12.2022 в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно – с 30.12.2022 в 17.00 с возвращением в Одессу в 11.06.
  • 216/215 Запорожье – Ивано-Франковск. Поезд отправляется из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 с прибытием в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно - 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 с прибытием в Запорожье в 12:05.
  • 255/256 Киев – Черновцы. Поезд будет отправляться из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю с прибытием в Черновцы в 05:50. Обратно – из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.
  • 211/212 Харьков – Львов. Поезд будет отправляться из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно - в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.
  • 176/175 Киев – Кривой Рог. Поезд будет отправляться из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно – в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

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Це для евакуйованих чи для лижників?
І як там в Буковелі зі світлом?
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27.12.2022 08:15 Ответить
Пропоную військоматам ставати на вході до вагонів і перевіряти квітки, замість залізничників. На лижи вони зібрались. Хоча, як шо там буде, та чому як шо - буде, ********** для селфі - то бенябуковель все відкриє.
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27.12.2022 11:09 Ответить
 
 