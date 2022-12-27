Назначены дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние праздники, шесть из них отправятся в западном направлении.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении из всех уголков страны", - говорится в сообщении.

Из-за роста спроса на билеты "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы: