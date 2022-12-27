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Путин не предлагал вести переговоры с Украиной, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к "опасному рубежу", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем сказал, что Россия "готова к переговоров со всеми сторонами", вовлеченными в конфликт.

"Путин открыто не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические действия России до вторжения", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Украину к предыдущим уступкам.

Аналитики также считают, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном веб-сайте, как это обычно делает, вероятно, чтобы способствовать искажению полного заявления Путина.

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Топ комментарии
+16
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27.12.2022 09:48
+9
"яку він просто назвав "іншою стороною" Джерело: https://censor.net/ua/n3389517"

Клоун казав те саме. Співпадіння? Не думаю. Він і зараз у своїх гундосиках ні разу не згадав про *****. Слизький поц.
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27.12.2022 09:54
+6
До жопи що там ***** говорило,що не говорило і що не опублікували.
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27.12.2022 09:54
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27.12.2022 09:48 Ответить
"в ставке путлера все малахольные!" (тм)
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27.12.2022 09:51 Ответить
Роман Донік



1. Коротко підсумок підведу по навчанню молодших піхотних командирів. Головнокомандувач дав оцінку нашій ініціативі та її результатам. Щоб не прибріхувати, оцінку викладаю фотографією. А якщо серйозно, то все що ми планували та "бачили" пів року тому, на пікі актуальності стало


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27.12.2022 09:52 Ответить
Это называется - пришли к единому мнению. А вы говорите - мы с кацапами договориться не можем. Можем! Уже договорились
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27.12.2022 09:54 Ответить
До жопи що там ***** говорило,що не говорило і що не опублікували.
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27.12.2022 09:54 Ответить
"яку він просто назвав "іншою стороною" Джерело: https://censor.net/ua/n3389517"

Клоун казав те саме. Співпадіння? Не думаю. Він і зараз у своїх гундосиках ні разу не згадав про *****. Слизький поц.
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27.12.2022 09:54 Ответить
даже не видел его видосика про удар по Херсону...\в тот день видосиков не было...\
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27.12.2022 11:36 Ответить
Омана від ботоксного має тільки одну платформу'-хвороба на усю голову. Писати про його плани,думки, вислови може тільки фанат бо інші знають наскільки хворий мозок цієї істоти
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27.12.2022 10:00 Ответить
Всі обговорення після видачі ху@ла Україні для публічного відкритого суду чи випадкової страти.
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27.12.2022 10:01 Ответить
Обезьяна с гранатой может предложить план генерала Жюкова... штурмовать город Ржев до потери пульса и увалить миллион рюSSkoго быдла,а зачем нужен был тот сраный Ржев, история умалчивает..точно так и в Бахмуте сегодня...лезут что обезьяны на банан...🦍👹🦍👹👹👹🦍💀💀💀
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27.12.2022 10:03 Ответить
заявам і "пропозиціям" касапів вже давно ніхто не вірить. Навіть Зеленський після 24/02 (чи, може, чуть пізніше, після здачі в полон азовців) не вірить.

А от чому повіримо - по діям. По тим самим жестам. Ну, тим, що "доброї волі". І тому подібним діям.
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27.12.2022 10:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.12.2022 11:12 Ответить
Зеля пропонував вести перемовини хочаб чрез Ердогана, Макрона, Орбана, Гуттіеріша аби тільки в око зазирнути.
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27.12.2022 11:12 Ответить
А закончится для росии всё так, как описал их любимый пушкин:

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27.12.2022 13:01 Ответить
вот занятие, колупаться в брехне путина, что он сказал, что он не сказал. Это все бессмысленно.
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27.12.2022 13:12 Ответить
Бред, который всегда несут Куйло с Письковым описан в старом мультике:
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27.12.2022 13:45 Ответить
тролі! це - ваш "золотий" час! вже можна випорожнюватися: вперде!
цілком зрозуміло, що для ****** байдуже, яка нація зникне: українці чи росіяни... "прастите, резинавая жопа" робить все, що можна задля Апокаліпсису. Є така "антилогіка" : чим гірше - тим краще: так стан країни погіршився, але мій - покращав!
це - все, що варто знати про будь - якого диктатора.
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27.12.2022 17:03 Ответить
 
 