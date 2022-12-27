Путин не предлагал вести переговоры с Украиной, - ISW
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Российский диктатор Владимир Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к "опасному рубежу", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем сказал, что Россия "готова к переговоров со всеми сторонами", вовлеченными в конфликт.
"Путин открыто не заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, сохраняя свой лживый нарратив о том, что Украина, которую он просто назвал "другой стороной", нарушила дипломатические действия России до вторжения", - говорится в сообщении.
В ISW отмечают, что заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Украину к предыдущим уступкам.
Аналитики также считают, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном веб-сайте, как это обычно делает, вероятно, чтобы способствовать искажению полного заявления Путина.
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1. Коротко підсумок підведу по навчанню молодших піхотних командирів. Головнокомандувач дав оцінку нашій ініціативі та її результатам. Щоб не прибріхувати, оцінку викладаю фотографією. А якщо серйозно, то все що ми планували та "бачили" пів року тому, на пікі актуальності стало
Клоун казав те саме. Співпадіння? Не думаю. Він і зараз у своїх гундосиках ні разу не згадав про *****. Слизький поц.
А от чому повіримо - по діям. По тим самим жестам. Ну, тим, що "доброї волі". І тому подібним діям.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
цілком зрозуміло, що для ****** байдуже, яка нація зникне: українці чи росіяни... "прастите, резинавая жопа" робить все, що можна задля Апокаліпсису. Є така "антилогіка" : чим гірше - тим краще: так стан країни погіршився, але мій - покращав!
це - все, що варто знати про будь - якого диктатора.