Рашисты обстреляли Авдеевку из "Градов", - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На протяжении ночи россияне совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении ночью под огнем оказалось Островское Кураховской громады - повреждено заведение культуры, магазин и 5 частных домов. Утром россияне обстреляли Авдеевку из Градов – без жертв, объемы разрушений устанавливаем.
"На Горловском направлении 1 человек ранен в Ивановском Бахмутском обществе. В Бахмуте поврежден магазин, в Часовом Яру - гараж. На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы на окраинах Северской громады, также были прилеты по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших. Каждое российское преступление. документируем!", - информирует глава региона.
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