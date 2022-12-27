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Рашисты обстреляли Авдеевку из "Градов", - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,авдіївка

На протяжении ночи россияне совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении ночью под огнем оказалось Островское Кураховской громады - повреждено заведение культуры, магазин и 5 частных домов. Утром россияне обстреляли Авдеевку из Градов – без жертв, объемы разрушений устанавливаем.

"На Горловском направлении 1 человек ранен в Ивановском Бахмутском обществе. В Бахмуте поврежден магазин, в Часовом Яру - гараж. На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы на окраинах Северской громады, также были прилеты по Торскому и Заречному Лиманской громады. Без пострадавших. Каждое российское преступление. документируем!", - информирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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27.12.2022 10:33 Ответить
Там життя давно зупинилося, без учора,сьогодні або завтра. Вічний 1919
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27.12.2022 10:52 Ответить
Вчера вкидав сюди цю газеточку...
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27.12.2022 10:48 Ответить
Авдеевку мавзолейные Обезьяны 👹🦍 путлера штурмуют девятый год..
Это мировой рекорд из книги Рекордов Гиннеса...Не читал никогда в истории,чтобы столько лет штурмовал кто то больше ...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯🔱🔱🔱
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27.12.2022 10:52 Ответить
 
 