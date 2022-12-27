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Лукашенко и Путин встретились в музее

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко,путін

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Российском музее в Санкт-Петербурге. Это десятая их встреча с начала года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Путин и Лукашенко провели переговоры под картинами в одном из залов Российского музея.

Путин назвал это "общением в красивых интерьерах". Также в музее был организован рабочий завтрак.

По словам Александра Лукашенко, он накануне поздно вечером обсудил с президентом России много вопросов, и "много точек над "и" были расставлены".

"Мы продолжаем наш минский диалог, он касался преимущественно экономики", – цитирует Лукашенко российский "Интерфакс".

Читайте: Лукашенко едет с визитом в РФ

Как написал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили "клубные перстни" с новогодними поздравлениями, специально подготовленные к встрече.

Во встрече в Петербурге участвовали, кроме Лукашенко и Путина, лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Армении.
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Топ комментарии
+16
хорошо бы в кунсткамере...или в анатомическом, в соседних колбах !!!
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27.12.2022 14:37
+12
лукашенка даже кольцо из рук ***** принял и напялил сразу
(один из всех, кому ***** кольца раздавал, метя свой харем ))))
знасит любимой женой назначили ))))))
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27.12.2022 14:41
+10
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27.12.2022 14:47
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любоф
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27.12.2022 14:35 Ответить
їм потрібно "сохраніть ліцо ", бажано в формаліні
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27.12.2022 14:39 Ответить
Один я почитав :Лукашенко і Путін застрелилися в музеї ?
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27.12.2022 15:06 Ответить
А я прочёл: Лукашенко и Путин поселились в мавзолее.
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27.12.2022 15:09 Ответить
Не один. Я також.
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27.12.2022 16:17 Ответить
Таких друзей за куй и в музей.
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27.12.2022 14:52 Ответить
Любоф двух старых пидоро..в.
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27.12.2022 15:07 Ответить
Как Штрлиц с Клаусом.
Надеюсь и исход такойже будет.
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27.12.2022 14:36 Ответить
Таких друзєй за *** да в музєй
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27.12.2022 14:36 Ответить
В кунсткамеру виродків!
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27.12.2022 14:38 Ответить
Брачные игры двух престарелых недосверхчеловеков, м-да...
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27.12.2022 14:36 Ответить
лукашенка даже кольцо из рук ***** принял и напялил сразу
(один из всех, кому ***** кольца раздавал, метя свой харем ))))
знасит любимой женой назначили ))))))
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27.12.2022 14:41 Ответить
А перстеньок "Новічком" змазаний?
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27.12.2022 15:02 Ответить
из 9 колец...из 8 (одно ***** себе оставило) одно какое-то точно с "сюрпризом" )))
но так как лукашенко он сам надел))) думаю сюрприз будет другому... нелюбимому )))

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27.12.2022 15:08 Ответить
Телеграм-канал ЪЪ прокомментировал кольца участников саммита:

- Для, так сказать, полного соответствия канонам нужно ещё:

Три кольца - Макрону, Шольцу и Байдену.

Семь колец - Шойгу, Медведеву, Мишустину, Бастрыкину, Сечину, Собянину, Нарышкину.

Ну, а потом придёт храбрый полурослик.

Вот интересно, - те, кто согласовывал у Владимира Владимировича эту идею с кольцами, знают, чем там всё закончилось?
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27.12.2022 18:01 Ответить
хорошо бы в кунсткамере...или в анатомическом, в соседних колбах !!!
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27.12.2022 14:37 Ответить
А тре було у мавзолеї, щоб звикати до загробного життя
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27.12.2022 14:38 Ответить
Краще б зустрілися в Мавзолєї, льожа. Можна в одному крайко-місці
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27.12.2022 14:38 Ответить
краще б вони застрілилися в музеї
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27.12.2022 19:04 Ответить
Мадам Тюссо -- з написом -- кончені виродки .
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27.12.2022 14:38 Ответить
Да уж, две восковые куклы в музее мадам Тюссо!!!😂😂😂
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27.12.2022 14:38 Ответить
в Мавзолеї
де скоро будуть валятись
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27.12.2022 14:38 Ответить
оно шо, за зарплатой приеху@ло? 10-я встреча, 10 месяцев войны...
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27.12.2022 14:39 Ответить
За "ярликом"..
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27.12.2022 14:45 Ответить
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27.12.2022 14:39 Ответить
Вони мріють бути заспіртованими в кункст камері.🤣
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27.12.2022 14:41 Ответить
Відразу здалося "застрелилися".
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27.12.2022 14:41 Ответить
Така ж фігня. Це по Фрейду)). Наші бажання
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27.12.2022 14:54 Ответить
Ну это же сюр.. Ну просто лютый трэш. Где Гендальф?! Срочно позвоните Гендальфа и Фродо!
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27.12.2022 14:41 Ответить
Не надо нас дурить, у лукашонки нет двойников
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27.12.2022 14:42 Ответить
Двойников нет, зато есть карты...ну там таро, игральные, трехверстовки
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27.12.2022 14:45 Ответить
Откуда - никто из великих не знал ответа
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27.12.2022 14:55 Ответить
А чого не біля "Запорожців.."?
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27.12.2022 14:44 Ответить
Побоялися. "Запорожці" могли б збунтуватися, як у фільмі "Крістіна", і розчавити гадів.
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27.12.2022 14:51 Ответить
"Запорожців після 2014-го сховали у "запасник" - щоб не побачили аналогії з ********** - Путін теж як і султан у наших людей покірності вимагав і збройною силою лякав
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27.12.2022 15:04 Ответить
Лучше в ГААГЕ... В одной тесной камере...
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27.12.2022 14:45 Ответить
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27.12.2022 14:47 Ответить
В музеї марксизму-ленінізму
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27.12.2022 14:47 Ответить
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27.12.2022 14:47 Ответить
https://youtu.be/yA0A59D9QEs...

Бывший Зэк американской тюрьмы по прозвищу доктор смерть Виктор Бут может стать президентом мавзолейного концлагеря..
Вот это номер..Зэк.Джугашвили уже правил Концлагерем ГУЛАГ...🤣
Ссылка вверху 👆
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27.12.2022 14:49 Ответить
Краще б в мавзолеї
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27.12.2022 14:50 Ответить
Пора уже в мавзолее места делить. Кто будет возле выключателя лежать а кто между ног у Членина
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27.12.2022 14:51 Ответить
Раньше до Лукашенко прилетал двойник Путина и Лукашенко решил приехать до России чтобы встретится лично с Путиным. Как говорил Райкин, «почему в греческом зале» среди пыльных полок необходимо решать государственные вопросы, наверное, чтобы не подслушали
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27.12.2022 14:53 Ответить
Был путлер станет Бутлер...🦍👹с рожей Обезьяны...
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27.12.2022 14:55 Ответить
Ще й музей запаскудили
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27.12.2022 14:58 Ответить
Їхнє місце давно там. Чучелами.
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27.12.2022 15:01 Ответить
Як в старій радянській дитячий приказки:
- Такіх друзей за жопу і в музей..!
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27.12.2022 15:02 Ответить
-Орал?
- Анал!!!
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27.12.2022 15:05 Ответить
Ночь в музее....

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27.12.2022 15:57 Ответить
В музее восковых фигур?
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27.12.2022 16:00 Ответить
За год встретились 10 раз. Получается Лука по три раза с каждым клоном успел встретится.
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27.12.2022 16:15 Ответить
Два дебіла-єта сіла.
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27.12.2022 16:41 Ответить
прочитав заголовок, як "путін і лукашенко застрелилися у музеї"
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27.12.2022 16:52 Ответить
Встретились и торжественно подписали совместный некролог.
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27.12.2022 16:57 Ответить
а почему не в морге? этим гнидам там самое место!
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27.12.2022 19:50 Ответить
Примеряли на себя царские короны, скипетры и ночные горшки.
Пардон, вазы.
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27.12.2022 21:59 Ответить
 
 