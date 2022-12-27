Лукашенко и Путин встретились в музее
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Российском музее в Санкт-Петербурге. Это десятая их встреча с начала года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Путин и Лукашенко провели переговоры под картинами в одном из залов Российского музея.
Путин назвал это "общением в красивых интерьерах". Также в музее был организован рабочий завтрак.
По словам Александра Лукашенко, он накануне поздно вечером обсудил с президентом России много вопросов, и "много точек над "и" были расставлены".
"Мы продолжаем наш минский диалог, он касался преимущественно экономики", – цитирует Лукашенко российский "Интерфакс".
Как написал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили "клубные перстни" с новогодними поздравлениями, специально подготовленные к встрече.
Во встрече в Петербурге участвовали, кроме Лукашенко и Путина, лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Армении.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь и исход такойже будет.
(один из всех, кому ***** кольца раздавал, метя свой харем ))))
знасит любимой женой назначили ))))))
но так как лукашенко он сам надел))) думаю сюрприз будет другому... нелюбимому )))
- Для, так сказать, полного соответствия канонам нужно ещё:
Три кольца - Макрону, Шольцу и Байдену.
Семь колец - Шойгу, Медведеву, Мишустину, Бастрыкину, Сечину, Собянину, Нарышкину.
Ну, а потом придёт храбрый полурослик.
Вот интересно, - те, кто согласовывал у Владимира Владимировича эту идею с кольцами, знают, чем там всё закончилось?
де скоро будуть валятись
Бывший Зэк американской тюрьмы по прозвищу доктор смерть Виктор Бут может стать президентом мавзолейного концлагеря..
Вот это номер..Зэк.Джугашвили уже правил Концлагерем ГУЛАГ...🤣
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- Такіх друзей за жопу і в музей..!
- Анал!!!
Пардон, вазы.