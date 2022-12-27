Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсудили реализацию предыдущих решений касательно Бахмута и Кременной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.
"На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", - говорится в сообщении.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
По данным Офиса Президента, к заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, т.е. и. о главе СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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Він допущен до держтаємниці?
«До самого вторжения многие украинцы возмущались: зачем в сторону белорусской границы, в частности, в Чернобыльскую зону, сооружали такие шикарные и широкие дороги, еще горько шутили, что для русских танков. Оказалось, что это были не шутки.Тема предполагаемого пришествия из Беларуси остается актуальной. Российско-белорусскому контингенту очень важна информация о минировании и перегородке дорог, уничтоженных мостах и т.п., а также нужный друг, который мог бы пролоббировать минимизацию разрушения дорог по основным направлениям вторжения. Пост нынешнего вице-премьера предоставляет все эти возможности.Теперь Кубраков войдет в ставку верховного главнокомандующего, а значит, получит доступ ко всем военным тайнам, связанным с обороной Украины.»
https://skelet.info/kubrakov-v-stavke/
рот витер - рабоче місце убрав.
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє..
Вы никогда не пробовали воспользоваться головой с целями, отличающимися от принятия в нее пищи?