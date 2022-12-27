СБУ разоблачила более 30 человек, пытавшихся разворовать бюджет на цифровизацию
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Среди разоблаченных – заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти, экс-нардепы и нечистые на руку бизнесмены.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
"За этот год мы объявили более 30 подозрений по поводу попыток подорвать киберустойчивость нашего государства. В том числе, заместителям министров, руководителям ЦОИВ, бывшим нардепам, нечистым на руку бизнесменам", - отметил Витюк.
Начальник департамента подчеркнул, что в процессе защиты государственных информационных систем СБУ разоблачает и прекращает многие коррупционные и другие преступные схемы, используя именно цифровые инструменты.
"Недавно мы обезвредили группировку, которая за вознаграждение занималась техническим вмешательством в государственный реестр строительства с целью незаконной регистрации ряда проблемных объектов недвижимости. Все действия в системе соответствующим образом сохранялись, поэтому мы быстро остановили противоправную деятельность и разоблачили преступников", - сообщил Витюк.
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Аж зашпари їм заходили, папріколу‼️💯‼️💯
Бабло з ЄС на «цифровізацію» немаленьке розтеклося, серед довірених та допущених невідомо, як фірмачів, особливо з питань документообігу в ЦОВ‼️💯🇺🇦❤️🪖⚔️👍✊👏💪🇪🇺🇺🇸🇬🇧😡
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