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Новости Общество
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бюджет (4805) СБУ (18674) хищения (36)

СБУ разоблачила более 30 человек, пытавшихся разворовать бюджет на цифровизацию

Новости Цензор.НЕТ Общество

сбу,вітюк

Среди разоблаченных – заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти, экс-нардепы и нечистые на руку бизнесмены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"За этот год мы объявили более 30 подозрений по поводу попыток подорвать киберустойчивость нашего государства. В том числе, заместителям министров, руководителям ЦОИВ, бывшим нардепам, нечистым на руку бизнесменам", - отметил Витюк.

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Начальник департамента подчеркнул, что в процессе защиты государственных информационных систем СБУ разоблачает и прекращает многие коррупционные и другие преступные схемы, используя именно цифровые инструменты.

"Недавно мы обезвредили группировку, которая за вознаграждение занималась техническим вмешательством в государственный реестр строительства с целью незаконной регистрации ряда проблемных объектов недвижимости. Все действия в системе соответствующим образом сохранялись, поэтому мы быстро остановили противоправную деятельность и разоблачили преступников", - сообщил Витюк.
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Топ комментарии
+11
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27.12.2022 18:59
+8
буба квзнокрадов строго обматерил...у выборчых списках пойдут в пятом десятке первыми.
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27.12.2022 19:05
+7
Шо, и даже дубилета младшего привлекли или он уже фсьо?
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27.12.2022 19:01
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до стовпів примотувать будуть?
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27.12.2022 18:56 Ответить
Ніт. Будуть їсти ноутбуки , які не дійшли др шкіл , а мали б дійти.
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27.12.2022 19:03 Ответить
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27.12.2022 18:59 Ответить
Шо, и даже дубилета младшего привлекли или он уже фсьо?
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27.12.2022 19:01 Ответить
А чо тільки заступники -- биите вище .
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27.12.2022 19:05 Ответить
тому що верхівці вже замало стало через підручників...
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27.12.2022 20:30 Ответить
буба квзнокрадов строго обматерил...у выборчых списках пойдут в пятом десятке первыми.
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27.12.2022 19:05 Ответить
Не забудьте про хероїв-держсекретарів🙈🐷 усіх ЦОВВ, ну дуже вже ревниво ними була ця, ідеологія чи дубілетовщина, підтримана‼️💯👏💪✊👍
Аж зашпари їм заходили, папріколу‼️💯‼️💯
Бабло з ЄС на «цифровізацію» немаленьке розтеклося, серед довірених та допущених невідомо, як фірмачів, особливо з питань документообігу в ЦОВ‼️💯🇺🇦❤️🪖⚔️👍✊👏💪🇪🇺🇺🇸🇬🇧😡
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27.12.2022 19:10 Ответить
Экстренные оповещения тоже не забудьте, от ДСНС, отмывали естественно не они, с китайским переводом
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27.12.2022 19:20 Ответить
А розкрадачів гуманітарки коли "викриєте"? Чи, " ета другоє"?!
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27.12.2022 19:33 Ответить
Неужто под смотрящего копают.?

29.10.2019 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной. | (2538 id = 2040) ukraina.ru | 11:38:21

По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". (28 млрд грн это 1,117 млрд долларов США авт.)

1. 25.06.2015 Украина потратила 7 млрд грн на программное обеспечение для "электронного правительства" (7 млрд грн это 0,876 млрд долларов США авт.). | news.finance.ua | (3098 id = 656)

2. 25.05.2013 "Воровать надо меньше и всем будет хорошо...", - "регионал Звягильский" - Колесникову | (1988 id = 185) censor.net
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27.12.2022 19:35 Ответить
невелика погроза щоб більше на верх віддавали, а то совсем оборзели...
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27.12.2022 20:31 Ответить
ну і капнути під попередників
святое дело
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27.12.2022 21:10 Ответить
А дижитализатор гундосый когда в СИЗО будет? Когда там видеокамеры для видосиков поставят?
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27.12.2022 19:37 Ответить
в чрезвычайные и полномочные послы переведут!!
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27.12.2022 19:46 Ответить
Не, без опыта работы сексологом сейчас в послы неберут
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27.12.2022 19:51 Ответить
Можна і луценка пригадати, супрун...
Так що ручна влада почалась задовго до УНР...
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27.12.2022 20:36 Ответить
А от про Супрун ви брешете, вона має ступінь доктора медицини.

Жертва ви наша зеленої безсоромної пропаганди...
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27.12.2022 22:12 Ответить
"удивил мацкву силедкай", та втручання вже давно було в зно. До речі начальника зно з ІФ обл. так і не посадили, тому хто тиснув на клавіатуру руки не відрубали
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27.12.2022 20:42 Ответить
А де ж сам міністр псевдоцифровізації?
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27.12.2022 21:00 Ответить
Breaking News! Топ новина!

В Україні викрито топ-чиновника, який не бере хабарів.

Люди збираються в натовпи, щоб подивитись на таке неймовірне диво...
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27.12.2022 21:58 Ответить
 
 