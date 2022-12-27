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Две колонны российской техники двинулись из Мариуполя в Бердянском направлении, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колона,росгвардії

Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе зафиксировали движение двух колонн военной техники РФ в Бердянском направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ..

"Фиксируем движение техники. Две колонны в течение дня из Мариуполя в Бердянском направлении", – написал он.

По информации советника, первая колонна ориентировочно в 13:30 выехала из города, в ней находилось около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т-62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновка/Комышеватое в Запорожской области.

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По словам Андрющенко, вторая колонна выехала ориентировочно в 15:00 из города, в ней было тоже около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с боекомплектом и живой силой.

"Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе", - подытожил Андрющенко.

Напомним, российские захватчики постепенно превращают временно захваченный Мариуполь в военную базу.
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Дві колони російської техніки рушили з Маріуполя
Рекомендовано колонотерапію...
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27.12.2022 22:04 Ответить
процедура " ромашка "
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27.12.2022 22:13 Ответить
А воКРУГ, вдоль дороги НАТА с косами стоит
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27.12.2022 22:04 Ответить
В последний путь
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27.12.2022 22:11 Ответить
https://youtu.be/CPsaJwBZcwA...

Видео взрыва склада боеприпасов Крыс путлера под Бахмутом...Файно хлопці працюють ...💪✊🇺🇦
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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27.12.2022 22:48 Ответить
номера переписуйте... а то эти клоуны могут туда сюда одно и тоже овно гонять...
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27.12.2022 22:50 Ответить
не можешь захватить,сожги.
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28.12.2022 09:52 Ответить
 
 