Две колонны российской техники двинулись из Мариуполя в Бердянском направлении, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе зафиксировали движение двух колонн военной техники РФ в Бердянском направлении.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ..
"Фиксируем движение техники. Две колонны в течение дня из Мариуполя в Бердянском направлении", – написал он.
По информации советника, первая колонна ориентировочно в 13:30 выехала из города, в ней находилось около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т-62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновка/Комышеватое в Запорожской области.
По словам Андрющенко, вторая колонна выехала ориентировочно в 15:00 из города, в ней было тоже около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с боекомплектом и живой силой.
"Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе", - подытожил Андрющенко.
Напомним, российские захватчики постепенно превращают временно захваченный Мариуполь в военную базу.
Пожалуйста, подождите...
Рекомендовано колонотерапію...
Видео взрыва склада боеприпасов Крыс путлера под Бахмутом...Файно хлопці працюють ...💪✊🇺🇦
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱