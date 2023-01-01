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Нехватка артиллерийских боеприпасов помешает армии РФ поддерживать высокий темп операций, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет сложно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что у российских войск в Украине с артиллерийскими боеприпасами серьезные проблемы, которые станут заметнее к марту 2023 года.

Российские силы сейчас не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

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Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, окажет влияние на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, что является еще одним показателем того, что восстановление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.
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Склади окупантів щоразу вибухають від ХАЙМАРСІВ підвозять нові снаряди знову склади підривають ось тому і снарядний голод і виробництво РФ не зможе дуже швидко накопичувати снаряди оскільки ці снаряди відразу відправляють на війну і які теж можуть підірвати зі складом
Але чи зупиниться наступ? Так рашисти будуть воювати піхотою бо для них наказ ПУТЛЕРА це святе
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01.01.2023 08:24 Ответить
https://youtu.be/H_1P-jQMJnk...

Під Донецьком гаряче було,але хлопці вистояли...🔱❤️🖤🔱✊💪
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 🔱💙💛🔱🔱🔱🔱
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01.01.2023 10:15 Ответить
Невже графік "жестів доброї волі" буде порушено?
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01.01.2023 10:20 Ответить
а брак зброї сповільнює визволення наших територій про інститут чогось не пише !
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01.01.2023 10:32 Ответить
Кацапам дуже потрібні ті, що в Болгарії зберігаються.
Кого туди Бубачка послицею призначив? Дерьмакову сексологиню.
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01.01.2023 11:06 Ответить
 
 