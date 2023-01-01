Нехватка артиллерийских боеприпасов помешает армии РФ поддерживать высокий темп операций, - ISW

Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет сложно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что у российских войск в Украине с артиллерийскими боеприпасами серьезные проблемы, которые станут заметнее к марту 2023 года.

Российские силы сейчас не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Читайте также: Несмотря на заявления РФ, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", она не способна защитить свою территорию, - ISW

Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, окажет влияние на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, что является еще одним показателем того, что восстановление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.