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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 1 января 2023 года составляют примерно 106 720 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 106 720 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО - 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),

крылатые ракеты - 723 (+12),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,

специальная техника – 181 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+22
Втрати рашистів за останню добу , вражають 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Наші Воїни Героі ‼️
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01.01.2023 08:40
+12
45 дронів більше 700 орків, техніка.....ну як ,кацапи,погуляли!
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01.01.2023 09:10
+9
The goal for Ukraine in 2023 - bring the number of killed invaders to 2000 per day.
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01.01.2023 08:39
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The goal for Ukraine in 2023 - bring the number of killed invaders to 2000 per day.
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01.01.2023 08:39 Ответить
We need in "Abrams", "Atacams" and more "Himers" in order to achive this goal.
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01.01.2023 10:35 Ответить
ATACMS, HIMARS. US is working hard on it. Just don't spend any of your freed money on asphalt.
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01.01.2023 20:41 Ответить
+700 heavily wounded is almost 1400 per day.
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01.01.2023 14:52 Ответить
The key word is "killed".
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01.01.2023 20:39 Ответить
Втрати рашистів за останню добу , вражають 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Наші Воїни Героі ‼️
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01.01.2023 08:40 Ответить
45 дронів більше 700 орків, техніка.....ну як ,кацапи,погуляли!
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01.01.2023 09:10 Ответить
Тае,дійсно,бо німці пишуть зовсім другі дані,набагато більше твоїх в чорних мішках. А лапші вам не бачити,жуй ягель. До речі,ваш новий рік не прозвучав у Німеччині, а український -так.
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01.01.2023 12:10 Ответить
Цап, геть звідси!
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01.01.2023 14:40 Ответить
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01.01.2023 09:24 Ответить
арта знову радує. та й взагалі цифри нереальні якість. це ж скільки європейських армій до купи помножено на ноль а для московитів це десь 40-50 відсотків від їх запасів по танках і легкій броні, по гарматах і літаках орієнтовно - 25-30%. а ще мільйон жмурів на підході...тяжкий буде 23 рік ой тяжкий...і цілком можливо що і наступний теж!
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01.01.2023 09:38 Ответить
По танкам в них в запасах - тільки іржава некондиція з "нового". На поточний час ЗСУ має перевагу в танках. Суттєву. І це не зміниться вже. І так, ЗСУ вже знищіла 85% танків засрашки, які в них були взагалі у військах на 24 лютого. На всю країну. Нових не виробляють, відчайдушно намагаються відновити іржавий брухт з баз зберігання. Тому - ховають танки та іншу броню, кидаючи на кулемети чмобиків з калашами... По іншим категоріям зброї - ситуація в них не настільки катастрофічна, але теж ду-у-уже не "кучерява".
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01.01.2023 22:53 Ответить
https://youtu.be/rDG_zpVxUQk...

Золото Магадана,или о том как в советском союзе ничего не воровали в 1971 году...🤣🤣🤣
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01.01.2023 09:48 Ответить
БПЛА дуже дошкуляють нашим військовим, мавекі які Резнік каже що то гавно вони його модифікують і він літає на 10 км і наводить їхню арту, дешеве масове рішення.... а у нас таможня блокує їх тому один х... робить свої дрони з х5 ціною....
Так як зараз пішло з генераторами коли ціни почали падати, таможня почала масово тормозити буси з ними
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01.01.2023 09:52 Ответить
Митниця.
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01.01.2023 10:00 Ответить
Нє у нас немає митників - "таможня" яка готова все продати за гроші в тому числі і країну, раз до цього часу з раші везуть котрабанду
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01.01.2023 10:08 Ответить
Уточняю що не всі, але просто бачу що відбувається на західному кордоні з поборами і постійні повідомлення в смі що затримано товари з РФ на українських складах, в прикордонних з РФ і окупованих територіях... Вони без митників не могли в таких об'ємах попасти до нас...
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01.01.2023 10:19 Ответить
То може ти й не в Україні живеш, а в малоросії? Не приплітай корупцію до незнання української мови.
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01.01.2023 13:42 Ответить
31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/396
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 + 1118 + 297= 145 444 (+8 331 у порівнянні з 17.12.2022, +14 393 з 11.12.2022, +18 625 з 3.12.2022, +39 328 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 145 444 + (145 444 * 2)=436 332 (+24 993 у порівнянні з 17.12.2022, +43 176 з 11.12.2022, +55 875 з 3.12.2022,+117 984 з 05.11.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 436 332 + 75 000 = 511 332
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 681 776
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01.01.2023 10:22 Ответить
С Новым годом, Раша! С новым счастьем...
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01.01.2023 10:59 Ответить
сегодня "хороших русских" много не бывает..
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01.01.2023 11:45 Ответить
Єдине сподіваюсь, що це не тільки зеки та мобіки, а також і регулярні війська.
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01.01.2023 12:08 Ответить
А вы заметили как в вашем окружении, латентные россияне, вроде как и не поддерживают войну при вас, вроде им обе стороны жалко, но, они и не хотят ничего слышать про войну и потери украинского народа. Что-то думается мне что после войны, когда им будут рассказывать ужасы войны, они будут скептически ухмыляться, мол что то такое слыхал, но это слухи. Неоднозначно. Вот и думаю, а есть ли смысл на них тратить время, или даже желать что то им доносить. Вывод, они агресссроры против Украины.
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01.01.2023 14:17 Ответить
Свіжачок бавовни:
"Появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, уничтожено около 600 оккупантов
Местные паблики пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате мощного удара были ликвидированы около 600 оккупантов, много "трёхсотых".
Ждём подтверждения от Генштаба".

Инсайдер UA
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01.01.2023 22:40 Ответить
Не встигли і поласувать "хахлятским салом" Отримали "святе причастя" від "святого "Хаймерса"!
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01.01.2023 22:48 Ответить
 
 