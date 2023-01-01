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Россияне намеренно обстреливают Олешки, Голую Пристань, Плавни для принудительной "эвакуации" населения, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олешки

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"С целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой "добровольной эвакуации" российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются меры по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", - отмечается в сообщении.

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А учора мирне населення тероризували? по усій Україні? Орки вони і є свинособаки.
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01.01.2023 19:13 Ответить
да голод было 60000 а сейчас 20000 выпущенных снарядов в день
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01.01.2023 19:59 Ответить
 
 