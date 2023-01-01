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Россия может получить "неожиданных друзей" и стать колонией, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Россию постепенно подминает под себя одна из соседних стран и она может стать колонией. Поэтому страну-агрессора необходимо уничтожить как можно быстрее.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - подчеркнул Данилов.

При этом на вопрос о том, идет ли речь о Китае, Данилов не ответил утвердительно, но и не возразил.

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Он отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у нее осталось ракет всего на две-три мощных атаки.

"Мы должны иметь в виду, что они могут получить "неожиданных друзей" и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно быстрее", - отметил секретарь СНБО.
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Топ комментарии
+19
Данилову не дают спать лавры абдристовича , подоляка, буданова и гогилашвили !
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01.01.2023 21:21
+15
Рабсєя-провінция Китая...
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01.01.2023 21:21
+10
Что на Данилова нашло? Черная одежда так влияет или съел ненароком что-то?
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01.01.2023 21:22
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Рабсєя-провінция Китая...
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01.01.2023 21:21 Ответить
Данилову не дают спать лавры абдристовича , подоляка, буданова и гогилашвили !
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01.01.2023 21:21 Ответить
Что на Данилова нашло? Черная одежда так влияет или съел ненароком что-то?
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01.01.2023 21:22 Ответить
Дайте йому похмелитись.
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01.01.2023 21:25 Ответить
Для миру і для нас? Може - для світу і для нас )))
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01.01.2023 21:31 Ответить
Дааааа.....Плохо у нас всё друзья,очень плохо.Такие заявления...такой уровень.Послы в болгарии...друзья на поршах...
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01.01.2023 21:32 Ответить
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01.01.2023 21:33 Ответить
Ну такое. Меня больше интересует моя родная страна Украина. А срашу китай загребает уже лет десять. Что с того? Это не мешает сраше вести войну, скорее наоборот.
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01.01.2023 21:34 Ответить
Ну - Китай ти "недооцінюєш"! Колонізувать Сибір відкрито йому заважають дві речі - немає приводу і боязнь атомного металобрухту Росії
Економічно Сибір УЖЕ "китайський" : основа продовольчого ринку Сибіру - китайська Саме китайські фермери контролюють виробництво сільгосппродукції та її переробіток і реалізацію на продовольчих ринках Достатньо зупинить цей "рух" - і через тиждень Сибір "завиє від голоду" Те ж саме стосується і товарів "групи Б" - одяг, побутова техніка і так далі
Китай вичікує, коли Росія "закипить зсередини", щоб прийти під лозунгом "захисту китайського населення" (якого там уже не менше росіян) взять під контроль економічні центри та створить "Північнокитайську народну республіку"
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01.01.2023 22:05 Ответить
Это даже не оракул. Это попугай.
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01.01.2023 21:37 Ответить
Папуги птахи розумні. На відміну від Данілова
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01.01.2023 21:39 Ответить
скільки можна оцього нікому не потрібного *******??
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01.01.2023 21:39 Ответить
Ветеринару я конечно верю
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01.01.2023 21:42 Ответить
Як казав дідусь Панас: "Вот така х....ня, малята".
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01.01.2023 21:48 Ответить
данілову, який не бачив загрози широкомасштабного наступу, краще стулити пельку і чекати судового вироку за недбале виконання обовязків(якщо це було не чимось іншим) після нашої перемоги!
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01.01.2023 21:55 Ответить
как заколебали эти вещуны хороших новостей, все эти аферистовичы, даниловы, подоляки, будановы и прочее дерьмо...
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01.01.2023 21:56 Ответить
Посили правильні,особливо для США і Европи якщо хочете щоб швидше все закінчилось і вам не прийшлось воювати дайте в пять разів більше озброєння і зсу доведуть справу до кінця,якщо будете тягнути то потім вашим громадянам прийдеться зіткнутись з тою ордою,і не факт що ви втримаєте фронт як українці.Бо якщо товаріщ Сі почне помагати куйлу вам відсидітись вже не вдастся в теплих европейських домівках.
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01.01.2023 21:58 Ответить
"россию нужно уничтожать" - нафига такие заявления. Вот оно мелит , а расплачиваются за его тупую болтовню простые люди.
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01.01.2023 21:59 Ответить
Да, Ваня. Тут с Даниловым более чем согласен, - вас, дураков, надо уничтожать.

Регистрация: 15.11.2022
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02.01.2023 09:44 Ответить
вот это придурок, от Тополя М прятаться будеш в сортире? Или у тебя бункер в котором можно переждать несколько лет пока радиация пройдет?
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02.01.2023 23:14 Ответить
Ванюша, про тополь-м ты своей плешивой бабушке будешь рассказывать =) Она поверит
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02.01.2023 23:19 Ответить
я за твою переживаю, а ты нет
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02.01.2023 23:26 Ответить
не переживай, - ядерной войны не будет, - это блеф со стороны плешивого дегенерата=)))
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02.01.2023 23:37 Ответить
такие же лошары 23 февраля говорили что не нападет. Тот же Данилов, успокаивал, группировка недостаточная для вторжения.
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02.01.2023 23:47 Ответить
5Д, которые ждут прекрасную россию будущего, - денацификация, демилитаризация, денуклеаризация, деколонизация и дедебилизация.
С последним Д будет труднее всего, да ты и сам по себе знаешь, Ваня=)
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03.01.2023 00:04 Ответить
Война идет не в россии, дома наши бомбят, оно за россию переживает. Мда, мед.реформа не удалась
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03.01.2023 00:19 Ответить
Ваня, не бздо, - повесим плешивого на березке, проведем вам хорошую мед-реформу. Бояру запретим продавать в аптеках, чтобы такие идиоты как ты на свет появлялись=)
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03.01.2023 00:21 Ответить
Повесим плешивого, да, а на его его место станет Пригожин, а то чокнутое сразу нажмет на кнопку. Дальше, срать йодом готов? Или ты думал что там путин один чекнутый. Че в твоей палате сегодня не проветривали?
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03.01.2023 00:32 Ответить
Ваня, не переживай так, - ты ничего не почувствуешь=) Стоит ли переживать=))))
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03.01.2023 09:09 Ответить
Цей оналітєг круче обдристовича буде.
Та й ще при посаді.
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01.01.2023 22:07 Ответить
Знищіть мобілізаційний ресурс рф та їх систему мобілізації і війна закінчиться.
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02.01.2023 01:03 Ответить
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02.01.2023 02:12 Ответить
Данилов напоминает Жириновского.
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02.01.2023 07:20 Ответить
Ваня, мир не русско-центричен, поэтому ваши сравнения с русским клоуном не всем понятны.

Регистрация: 11.07.2022
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02.01.2023 09:45 Ответить
Ivan, who is Zhiric ? This is your daddy?
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03.01.2023 13:29 Ответить
 
 