Россия может получить "неожиданных друзей" и стать колонией, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россию постепенно подминает под себя одна из соседних стран и она может стать колонией. Поэтому страну-агрессора необходимо уничтожить как можно быстрее.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - подчеркнул Данилов.
При этом на вопрос о том, идет ли речь о Китае, Данилов не ответил утвердительно, но и не возразил.
Он отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у нее осталось ракет всего на две-три мощных атаки.
"Мы должны иметь в виду, что они могут получить "неожиданных друзей" и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно быстрее", - отметил секретарь СНБО.
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Регистрация: 15.11.2022
С последним Д будет труднее всего, да ты и сам по себе знаешь, Ваня=)
Та й ще при посаді.
Регистрация: 11.07.2022