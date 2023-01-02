В Киеве и области раздаются взрывы - работает ПВО

В Киеве ночью 2 января раздаются взрывы, в области работает ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевская область - работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", - отметил он.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мощный взрыв на левом берегу Киева. Предварительно ПВО. Сообщают о взрыве на правом берегу. Также ПВО".

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