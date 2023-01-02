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взрыв (6111) Киев (24551) Киевская область (3539) ПВО (1487) дроны (2122)

В Киеве и области раздаются взрывы - работает ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Киеве ночью 2 января раздаются взрывы, в области работает ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевская область - работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", - отметил он.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мощный взрыв на левом берегу Киева. Предварительно ПВО. Сообщают о взрыве на правом берегу. Также ПВО".

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Топ комментарии
+11
Треба є#ошить у відповідь, інакше нелюдей рашиских не зупинити!
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02.01.2023 00:55
+8
Маніяк ********** не може зрозуміти, бо хворе, що цими терористичними обстрілами тільки збільшує ненависть та супротив українського народу і допомогу всього прогресивного Світу.
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02.01.2023 01:05
+4
або Супер-Тукано, у США має бути декілька вже зараз, "афганських"
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02.01.2023 01:05
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Вже така ситуація
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02.01.2023 00:52 Ответить
Проти дронів потрібно розгортати мобільні групи, можливо катери на річках з зенітками й пзрк, особливо на дніпрі.
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02.01.2023 00:52 Ответить
катер на речке, это очень уязвимая цель, так как очень плохо набирает разгон и меневреность.

На машинах моб.группы есть, но мало.
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02.01.2023 00:55 Ответить
на тачанках, мля !
Мисливець за дронами в Півд. Кореї - легкий штурмовик КА-1 авіаційне озброєння у вигляді реактивних снарядів, або ж 2-х контейнерів з 20-мм гарматами або 12.7-мм кулеметами.
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02.01.2023 01:03 Ответить
або Супер-Тукано, у США має бути декілька вже зараз, "афганських"
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02.01.2023 01:05 Ответить
або ось цей АТ-6В фирмы "Hawker Beechcraft Company"

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02.01.2023 01:31 Ответить
это его корейцы угробили, когда погнались за единственным дроном?
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02.01.2023 01:05 Ответить
не угробілі, а свої "вулкани" з землі підбили.

"свій-чужий" треба на зенітки ставити
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02.01.2023 01:22 Ответить
я и говорю, бараны)) а если б по ним 40 штук запустили...
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02.01.2023 01:27 Ответить
5-10 літаків могли б закрити напрямок (Північ, наприклад)
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02.01.2023 01:34 Ответить
Киев и Украина очень большие по территории для того что бы закрыть все щели, выследить и отбить десятки дронов которые низко летят огородами - нужно очень много ресурсов или систем типа Iris - а это очень большие деньги даже для Америки и ЕС
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02.01.2023 01:53 Ответить
підароси рештки мопедів запустили
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02.01.2023 00:53 Ответить
А можливо нові мопеди прислали іранці , хз😠
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02.01.2023 00:55 Ответить
ціна мопеда 7000 у.є.
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02.01.2023 01:24 Ответить
брехня на много дороже
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02.01.2023 01:54 Ответить
Треба є#ошить у відповідь, інакше нелюдей рашиских не зупинити!
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02.01.2023 00:55 Ответить
уже епашат ты чтоновости не читаешь? за первое число нового года ********* под тысячу кацапских чмобиков
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02.01.2023 01:57 Ответить
Не пиши мені язиком кацапських нелюдей-свинособак!
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02.01.2023 03:18 Ответить
не пиши дурниць украiнською мовою бовдур малограмотний
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02.01.2023 03:25 Ответить
То може для початку пан "Алєксєй" Олексієм стане?
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02.01.2023 06:56 Ответить
Маніяк ********** не може зрозуміти, бо хворе, що цими терористичними обстрілами тільки збільшує ненависть та супротив українського народу і допомогу всього прогресивного Світу.
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02.01.2023 01:05 Ответить
да ему насрать на мнение українського народу і всього прогресивного Світу. - нужно просто уничтожать дроны и тех кто их запускает или сопровождает
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02.01.2023 01:56 Ответить
Дроны можно сбивать любым легкомоторным спортивным самолётом.
И неспортивным. Винтом по рулям и в дамки - тихо и чисто.
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02.01.2023 09:52 Ответить
 
 