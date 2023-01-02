В Киеве и области раздаются взрывы - работает ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве ночью 2 января раздаются взрывы, в области работает ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Киевская область - работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", - отметил он.
Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мощный взрыв на левом берегу Киева. Предварительно ПВО. Сообщают о взрыве на правом берегу. Также ПВО".
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На машинах моб.группы есть, но мало.
Мисливець за дронами в Півд. Кореї - легкий штурмовик КА-1 авіаційне озброєння у вигляді реактивних снарядів, або ж 2-х контейнерів з 20-мм гарматами або 12.7-мм кулеметами.
"свій-чужий" треба на зенітки ставити
И неспортивным. Винтом по рулям и в дамки - тихо и чисто.