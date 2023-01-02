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Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

g7,большая,семерка

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна - председатель Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по российскому вторжению в Украину.

Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.

В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.

Помимо Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

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Банзай
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02.01.2023 07:28 Ответить
Це тому, що Зеленський визнав курильські острови японськими, інакше б вони його не запросили б на саміт.
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02.01.2023 08:06 Ответить
Нічого не переплутали?
Нефіг нам ***** ліпити, по мордорській подобі?

"УКРАЇНА визнала Курильські острови територією, окупованою Росією"
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02.01.2023 10:52 Ответить
Мабуть переплутала , а россiя тут до чого? Не треба людину яку не знаете до мордору причипляти.
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04.01.2023 08:58 Ответить
 
 