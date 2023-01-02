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Утром в Мелитополе было громко, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Под утро в Мелитополе раздавались громкие взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы.

Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и похороненными", - написал он.

Читайте: Сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры людей в оккупированном Мелитополе, - Федоров
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З Новим роком, кацапня!
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02.01.2023 07:57 Ответить
Це звичайно дуже добре, що наші бомбили Мелітополь сьогодні, але проблема навіть якщо орки заберуть з Мелітополя свої війська то ці б****ді все одно будуть Мелітополь обстрілювати, якщо цих тварин не гнати прямо до Москви то навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991 року вони все одно Україну обстрілюватимуть. А чи є в нашої армії люди і сили гнати їх до Москви - ось у чому питання.
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02.01.2023 07:57 Ответить
ЧТО ,🤖 ты мелишь?Не Мелитополь бомбили , а убийц оккупантов ‼️Так , что захваченные рашистами украинские земли подарить ***** ⁉️Сложить руки и оставить людей на растерзание Фашистов🇷🇺
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02.01.2023 10:04 Ответить
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02.01.2023 07:58 Ответить
Все робиться правильно: орки туди натаскали і живу силу,і техніку....
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02.01.2023 08:01 Ответить
Слава Нації, смерть ворогам!
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02.01.2023 08:41 Ответить
рюзке иван беги на болоты мацковии
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02.01.2023 09:52 Ответить
 
 