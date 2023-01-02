Утром в Мелитополе было громко, - Федоров
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Под утро в Мелитополе раздавались громкие взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы.
Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и похороненными", - написал он.
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