Утром в Мелитополе было громко, - Федоров

Под утро в Мелитополе раздавались громкие взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы.



Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал - быть в ней и похороненными", - написал он.

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