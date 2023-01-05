Норвегия передала Украине 10 тыс. артснарядов
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Норвегия передала Украине еще 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе в самоходных гаубицах M109.
"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", – отметил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ можно приобрести у производителей.
Топ комментарии
+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий05.01.2023 07:32
+9 Котя Бегемоткин
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+8 Eques Patriam
показать весь комментарий05.01.2023 07:38
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І це саме капля бо нагадую що рф за день витрачала на початку около 60 тисяч снарядів, а зараз на рівні 20-30 тисяч снарядів.
То есть, минус 20 батальонов рашистов: а тут некоторые кукарекают, что 10 тыс снарядов калибра 155 мм(один снаряд - это 42 кг на башку рашистов) ничтожная чепуха.