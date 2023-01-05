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Норвегия передала Украине 10 тыс. артснарядов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

норвегія

Норвегия передала Украине еще 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе в самоходных гаубицах M109.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", – отметил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ можно приобрести у производителей.

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Топ комментарии
+14
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05.01.2023 07:32
+9
Тот долбень, который кукарекает, что 10 000 снарядов это мало, пусть проблеет, сколько снарядов он лично передал для ВСУ. Так что, петушки, зря кукарекаете по заданию козломордых кацапов и их фюрера, срущего в чемодан. Украина благодарна любой помощи.
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05.01.2023 08:58
+8
З світу по каплі та буде море.

І це саме капля бо нагадую що рф за день витрачала на початку около 60 тисяч снарядів, а зараз на рівні 20-30 тисяч снарядів.
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05.01.2023 07:38
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Тепер у батута буде нова адреса для слезниц стосовно ушкодженого Центру принятия решений
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05.01.2023 06:57 Ответить
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05.01.2023 07:32 Ответить
ne poslyicya- a oslyicya!!
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05.01.2023 11:02 Ответить
Хай попрацює заради України по своїй профільній спеціальності якщо головою не вміє. Головне результат.
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05.01.2023 11:17 Ответить
Це відповідь Болгарії на подібное призначення. Подібни кроки не залишаються не помічиними
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05.01.2023 11:40 Ответить
З світу по каплі та буде море.

І це саме капля бо нагадую що рф за день витрачала на початку около 60 тисяч снарядів, а зараз на рівні 20-30 тисяч снарядів.
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05.01.2023 07:38 Ответить
30 тис. точно ні. Стабільно 20 тис.
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05.01.2023 08:46 Ответить
Це на 1 день активних бойових дій. Але в будь якому випадку дякуємо.
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05.01.2023 08:44 Ответить
если это Ескалибуры- то все норм....
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05.01.2023 11:30 Ответить
Тот долбень, который кукарекает, что 10 000 снарядов это мало, пусть проблеет, сколько снарядов он лично передал для ВСУ. Так что, петушки, зря кукарекаете по заданию козломордых кацапов и их фюрера, срущего в чемодан. Украина благодарна любой помощи.
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05.01.2023 08:58 Ответить
Правильно пишет ув.Коля . 10 тысяч снарядов крупного калибра, которыми долбанут по рашистам из новейших западных гаубиц, - это почти гаранированная отправка на концерт Кобзона 10 тысяч рашистов.

То есть, минус 20 батальонов рашистов: а тут некоторые кукарекают, что 10 тыс снарядов калибра 155 мм(один снаряд - это 42 кг на башку рашистов) ничтожная чепуха.
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05.01.2023 10:18 Ответить
півні всі в московіі кукарекають російською мовою, . для півнів чим менше тим краще
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05.01.2023 20:44 Ответить
respect and thanks
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05.01.2023 09:05 Ответить
Дякуємо
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05.01.2023 09:49 Ответить
ДЯКУЮ ШАНОВНІ БРАТИ.
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05.01.2023 09:51 Ответить
на пару днів бою, може все таки 100 але шоб не лякати російськіх героїв в законе, сказали шо 10
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05.01.2023 10:14 Ответить
пропоную робити снаряди з бетону , і дешево і важкі, бетон-кераміка, додати металевих шариків чи кулёк, тількі потрібен пц500, пш, пш2 не канає
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05.01.2023 10:23 Ответить
а ще міцні, як булдижнік, російскім прянікам по башкє, а аосколки разлітятся іншіп прянікам
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05.01.2023 10:26 Ответить
Еще дешевле делать бомбы.. из льда.Под Сталинградом "Сталинские соколы"применяли таковые из-за отсутствия настоящих
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05.01.2023 15:18 Ответить
Не прокатит: климат поменялся,льда нету....
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05.01.2023 19:36 Ответить
Ще є ідея -- кам'яні ядра...
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05.01.2023 19:34 Ответить
ядра U-235 Actin Uranium . вагою 2х10 кг.
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05.01.2023 20:50 Ответить
Якщо економно використовувати, то на пару днів вистачить.
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05.01.2023 11:19 Ответить
 
 