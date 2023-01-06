Российские оккупанты обстреливают Краматорск, - мэр Гончаренко

В Краматорске Донецкой области утром 6 января прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", - говорится в сообщении.

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