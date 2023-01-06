Российские оккупанты обстреливают Краматорск, - мэр Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Краматорске Донецкой области утром 6 января прогремели взрывы.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aleksandr Povoroznuk
показать весь комментарий06.01.2023 09:07 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Onys
показать весь комментарий06.01.2023 09:10 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий06.01.2023 09:11 Ответить Мне нравится 2
Вася 7727b9ab
показать весь комментарий06.01.2023 09:39 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий06.01.2023 09:10 Ответить Мне нравится 2
Микола Стаценко
показать весь комментарий06.01.2023 10:13 Ответить Мне нравится 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий06.01.2023 10:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...