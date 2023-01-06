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Российские оккупанты обстреливают Краматорск, - мэр Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

В Краматорске Донецкой области утром 6 января прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте: Во время ракетного удара по Краматорску пострадал энергетик ДТЭК
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Де наше ППО?
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06.01.2023 09:07 Ответить
Ваше - під москвою, вочевидь
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06.01.2023 09:10 Ответить
А ваше де?
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06.01.2023 09:11 Ответить
А ты видать из масквы строчишь?правакатор макшанский!
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06.01.2023 09:39 Ответить
Перемирюється.
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06.01.2023 09:10 Ответить
Рашистський центр прийняття рішень заходиться в головах кремлівських брехунів. Це стосовно "перемир'я".
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06.01.2023 10:13 Ответить
Брехливе *****, як було терористом з часів війни проти Чечні, так і проти України‼️🇺🇦❤️⚔️🪖😡🤬😠🇬🇧🇺🇸💯🇪🇺
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06.01.2023 10:27 Ответить
 
 