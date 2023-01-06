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ЗРК и САУ создают надежную систему ПВО, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, эффективно работают на победу Украины над Россией.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

По его словам, "Воздушные силы продолжают защищать Украинское государство, вести противовоздушные бои, уничтожать сотни целей, среди которых - крылатые ракеты и ударные БПЛА. Немалую роль в этом играет западное вооружение, которое в максимально быстрые сроки овладели нашими зенитчиками и которое уже доказало эффективность в боевой работе".

Как подчеркнул Олещук, "сегодня зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, эффективно работают на нашу Победу".

"Только с 11 сентября 2022 года уничтожено почти 500 крылатых ракет оккупантов и более 540 иранских ударных дронов", - отметил командующий и добавил: "Сейчас ожидаем получения ЗРК Patriot".

"Да, этого количества маловато, - подчеркнул он, - но это первые шаги для создания в государстве надежной современной эффективной системы противовоздушной обороны государства".

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По словам Олещука, "безусловно, получение от наших западных партнеров многоцелевого самолета с широким спектром вооружения сразу повлияет на ход боевых действий, даст быстрые результаты в деоккупации наших территорий и приблизит нашу Победу".
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пріорітет F-15 , F-16
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06.01.2023 10:20 Ответить
Так это и так понятно,натовские системы ПВО это единое целое и даже оператор Гепарда видит то что и оператор IRIS-T,а совковое ПВО может в лучшем случае передать информацию в центр управления и то только наверное с С-300.
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06.01.2023 12:40 Ответить
 
 