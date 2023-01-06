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Из-за понижения температуры потребление электроэнергии продолжает расти, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

Вчера, 6 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного понижения температуры.

Для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.

Также читайте: Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов и более 7000 генераторов мощностью до 100 кВт
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Топ комментарии
+5
Яке зниження? Надворі +7.
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06.01.2023 11:24
+5
"через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС. Джерело: https://censor.net/ua/n3391623"

А хто здав без бою ЗАЕС сподіваючись зазирнути ***** вглаз?
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06.01.2023 11:30
+2
Яке зростання, на вулиці плюсова температура, який дефіцит якщо третина населення виїхала, а найбільш енергозатратна промисловість знаходиться на окупованих та прифронтових областях та не працює. На Західній Україні не має значних пошкоджень леп , 2 АЕС, Дністровська ГЕС, але відключень більше ніж в територіях під обстрілами. Чому такі важливі у воєнний час підприємства як обленерго досі не націоналізовані та знаходяться в руках колоборантів та орків ?
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06.01.2023 12:05
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ЦН ау !!! 6 січня це сьогодні !!!
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06.01.2023 11:19 Ответить
Яке зниження? Надворі +7.
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06.01.2023 11:24 Ответить
"через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС. Джерело: https://censor.net/ua/n3391623"

А хто здав без бою ЗАЕС сподіваючись зазирнути ***** вглаз?
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06.01.2023 11:30 Ответить
Вася, от зараз ти висловився на вісім років позбавлення волі. Ти швидше за все ніякий не "вася", але шукати тебе треба, щоб ці вісім років ти провів де належить.
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06.01.2023 11:39 Ответить
А чому зростають? Шо - всі повмикали обігрівачі електричні?
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06.01.2023 11:41 Ответить
Да. А у многих просто электроотопление.
У нас же начиная с 2015 усиленно рекламировали переход именно на электроотопление и отказ от газа. Плюс еще газовщики своими невменяемыми тарифами на установку и подключение стимулировали переход или на электрообогрев или на твердотопы (но это ч/с или старый жил.фонд).
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06.01.2023 12:22 Ответить
Це у приватних будинках? Чи в квартирах? Бо в квартирах, здається, такий варіант не передбачений.
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06.01.2023 12:49 Ответить
Вы про твердотопы или про электро?
Если про твердотопы, то я уточнил что это ч/с или старый жил.фонд. Старый - это одно и двухэтажные дома которые строились еще под печное отопление и затем были переделаны под газ самым примитивным образом - установкой газовых форсунок в уже имеющиеся отопительные печи. Так что там желающие просто откатывают к первоначальному варианту. Ну а в одноэтажном еще проще - можно или помещение найти или каморку пристроить куда разместить котел. Ну а с ч/с думаю вопросов возникнуть не должно.
А электро... Отказ от ЦО и установка электроотопления. Самое дорогое в этом было - взятка за отключение от ЦО. Плюс некоторые города целенаправленно и полностью переводили на электро вместо ЦО. Плюс у нас в Днепре решением горсовета не помню сколько точно домов, но более сотни попали в список на принудительное отключение от ЦО. У людей других вариантоов кроме электоотпления и не осталось.
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06.01.2023 13:00 Ответить
Електро.

Хм... Цікаво. Я навіть і не знав про це.
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06.01.2023 14:12 Ответить
Плюс сейчас многие новострои идут под электроотопление (это я про Днепр).
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06.01.2023 13:02 Ответить
Ну, з новобудовами там все зрозуміло
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06.01.2023 14:13 Ответить
Яке зростання, на вулиці плюсова температура, який дефіцит якщо третина населення виїхала, а найбільш енергозатратна промисловість знаходиться на окупованих та прифронтових областях та не працює. На Західній Україні не має значних пошкоджень леп , 2 АЕС, Дністровська ГЕС, але відключень більше ніж в територіях під обстрілами. Чому такі важливі у воєнний час підприємства як обленерго досі не націоналізовані та знаходяться в руках колоборантів та орків ?
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06.01.2023 12:05 Ответить
В Укренерго як не срачка, так болячка.
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06.01.2023 12:25 Ответить
Я так бачу, не так страшні кацапські ракети для ДТЕКа, як мороз - 10! Найважливіша стратегічна галузь країни - енергетика - в "надійних" руках!
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06.01.2023 12:29 Ответить
Чому приватна компанія укренерго управляє енергосистемою держави,якій з січня підняли розцінки на електроенергію в рази,хоча вона нічого не виробляє і фактично їй вигідні високі ціни на електроенергію,ну і всім іншим,в чиїх руках теплові електростанції.Чудеса творяться в цій державі.Поки УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД не поборить корупцію і не встановить кримінальну відповідальність чиновників усіх рівнів за свою діяльність,нічого не зміниться.
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06.01.2023 12:32 Ответить
І як ми раніше жили, без війни, так, але всією країною та зі СВІТЛОМ?!
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06.01.2023 14:39 Ответить
Хм, ну так різні "ахметки" зароблять. Бо постійно плачуть що споживання впало прибутки знизилися
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06.01.2023 14:46 Ответить
 
 