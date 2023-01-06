Из-за понижения температуры потребление электроэнергии продолжает расти, - "Укрэнерго"

Вчера, 6 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного понижения температуры.

Для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.

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