Из-за понижения температуры потребление электроэнергии продолжает расти, - "Укрэнерго"
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Вчера, 6 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного понижения температуры.
Для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отметили, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.
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А хто здав без бою ЗАЕС сподіваючись зазирнути ***** вглаз?
У нас же начиная с 2015 усиленно рекламировали переход именно на электроотопление и отказ от газа. Плюс еще газовщики своими невменяемыми тарифами на установку и подключение стимулировали переход или на электрообогрев или на твердотопы (но это ч/с или старый жил.фонд).
Если про твердотопы, то я уточнил что это ч/с или старый жил.фонд. Старый - это одно и двухэтажные дома которые строились еще под печное отопление и затем были переделаны под газ самым примитивным образом - установкой газовых форсунок в уже имеющиеся отопительные печи. Так что там желающие просто откатывают к первоначальному варианту. Ну а в одноэтажном еще проще - можно или помещение найти или каморку пристроить куда разместить котел. Ну а с ч/с думаю вопросов возникнуть не должно.
А электро... Отказ от ЦО и установка электроотопления. Самое дорогое в этом было - взятка за отключение от ЦО. Плюс некоторые города целенаправленно и полностью переводили на электро вместо ЦО. Плюс у нас в Днепре решением горсовета не помню сколько точно домов, но более сотни попали в список на принудительное отключение от ЦО. У людей других вариантоов кроме электоотпления и не осталось.
Хм... Цікаво. Я навіть і не знав про це.