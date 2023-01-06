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В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси взлетел носитель "Кинжалов" МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

Сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины. По данным телеграм-каналов, В Беларуси пошел на взлет носитель "Кинжалов" МиГ-31К.

Смотрите: Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+36
Перемир"я а ля *****.
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06.01.2023 12:56
+36
по аеродрому в м. енгельс на росіі можемо вйбати, а по аеродрому на білорусії ніззя?
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06.01.2023 12:57
+34
Кацапи завжди біснуються на свої свята , бо вони не люди ,
а неземні істоти , чорти 😠
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06.01.2023 12:57
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Перемир"я а ля *****.
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06.01.2023 12:56 Ответить
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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06.01.2023 13:20 Ответить
Зверніть увагу на заголовок -"злетів"! А раніше було "злетіли"!)))
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06.01.2023 14:46 Ответить
Кацапи завжди біснуються на свої свята , бо вони не люди ,
а неземні істоти , чорти 😠
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06.01.2023 12:57 Ответить
А захоплення Криму почали на Благовіщення. Я це запам"ятав.
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06.01.2023 13:37 Ответить
по аеродрому в м. енгельс на росіі можемо вйбати, а по аеродрому на білорусії ніззя?
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06.01.2023 12:57 Ответить
На жаль, в білорусі є ракети полонез, які летять на 300 кілометрів. Ми ніяк не можемо випросити в США аналогічні ракети Атакмс, а в білорусі вони декілька років на озброєнні. Може відповідь по Києву прилетіти, такі ракети ми не маємо чим збивати. От і мусимо терпіти.
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06.01.2023 13:22 Ответить
непогано, номерний...
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06.01.2023 13:27 Ответить
Так цей номерний старіший від нас на Цензорі.
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06.01.2023 15:40 Ответить
от якиб асфальтом закидати *********
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06.01.2023 12:58 Ответить
От прям з Естонії кидатись асфальтом будете?
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06.01.2023 13:35 Ответить
Брехливе кацап'яче перемир'я не протрималось й години. Брехливі росіяни. Бажаю й вам повітряних тривог по всій росії і ракет у ваші квартири.
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06.01.2023 12:58 Ответить
Привітання з різдвом від *уйла тих хто св'яткує з кацапами!
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06.01.2023 12:58 Ответить
Я расскажу вам про страну,

Где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать,

А поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты

Поклоны бьют чекисты
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06.01.2023 13:20 Ответить
Ага, а потім всратий *******-погранець буде плакать - А НАС ЗА ШТА??
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06.01.2023 12:58 Ответить
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06.01.2023 12:59 Ответить
Пора бы уже нашим спецам приземлить А-50....
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06.01.2023 13:01 Ответить
Чем скажи пожалуйста
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06.01.2023 13:06 Ответить
Це єдина причина?
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06.01.2023 13:09 Ответить
А как ты думаешь, чем спецы (ДРГ, диверсанты) могут это сделать?....
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06.01.2023 13:10 Ответить
..а як Ви гадаєте... КПС... штурмани...з Ту-95мс Ту-160 у Енгельсі... екіпажі А-50 у Іванові ходять по вулицям... у гаражі...на базари чи магазини... ??? А це люди з екскюзивною підготовкою та й їх не дуже й багато. То що заважає просверити дірку у гоові одного..двох трьох КПС..штурманів... десь у підїзді гідючого військового містечка в Енгельсі? Щоб ті..що залишаться сцялися від однієї думки... заходити у магазин..чи йти у гараж.... Щоб сцялися їх рідні. Щоб вони сиділи у казармах під охороною і це дуже діє на розумову діяьність!! Кои в далекі восьмидесяті у Афгані з*явилися ПЗРК Стінгер і почалися масові втрати... психологічний настрій льотного складу був нижче нуля. А це дуже багато. Так що маленький отвір у башці членів екіпажів кацапських ракетоносців ... наші ДРГ можуть забезпечити. Але старшому лейтенанту Баканову не до цього. Треба разом з Боневтіком вангувати на телеекранах...))
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06.01.2023 13:43 Ответить
Вот я и пытаюсь донести до человека, что надо просто думать....
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06.01.2023 13:44 Ответить
.. думає..чи не думає Ваш співрозмовник....це НІЧОГО! Великий мінус ..коли не думає керівництво...В тому числі і ГРУ МО..яким командує людина з рівнем командира розвідувального взводу. Ви чули коли небудь виступи попереднього керівника ГУР Бурби? Ви бачили його коли небудь кожен день на екрані ТБ..чи його виступи у пресі? І війни не було такого масштабу. А зараз у ГУР підполковник Червоненко!!!!!????... https://www.5.ua/polityka/prorosiiskomu-polityku-chervonenku-prysvoily-viiskove-zvannia-*************-foto-282874.html Народний депутат Шевченко... той ..що до Луки їздив!!.... https://reform.by/302129-deputat-shevchenko-vstrechavshijsja-s-lukashenko-sluzhit-v-gur-mo-ukrainy Хоть і білоруський ресурс..але Фейчбук сторінка Шевченка... і там він співробітник ГРУ,!!! Ці два уйобка у штаті ГУР МО!!! Про що ще можна казати?
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06.01.2023 13:58 Ответить
Про то , что ZE🤢БОРОТЕНЬ - ширма для ЕРМАКА - агента « козыря» ,выполняющего приказы фсб по уничтожению СВОБОДНОЙ Украины‼️
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06.01.2023 14:10 Ответить
..давайте , Шановна, перейдемо до нижчих чинів...як кажуть! Навіть до звичайних простих українців... Сім*я з Житомирщини..син яких загинув під Херсоном у себе в селі зі слиною у рота верещить про переслідування УПЦ і виступає **за віру**..!!))) Свої вороги...серед простого люду... І чим вище..ти іх більше...Бо влади більше..грошей більше... цілей більше! А Ви про Боневтіка..)))))
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06.01.2023 14:17 Ответить
Якщо син загинув - треба з розумінням ставитися. Люди помиляються ..
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06.01.2023 14:26 Ответить
Люди не є боги, вони слабкі, вони можуть не все знати і не все на світі розуміти, будьте до них поблажливішими, прощайте їм
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06.01.2023 14:30 Ответить
.. так з цього все і починається! Чому не зрозуміти ...руснявого солдата..який не все знає і не все розуміє... Сусіда -колаборанта... який просто здав хлопця-АТОвція з сусідньої вулиці...!! Дідуся... який вказав руським **братишкам** куди поїхали танки ЗСУ... Він же нічого не зробив.... тільки вказав куди вони поїхали...!! Як би не він вказав...то другий!!! Кажете слабкі люди... Кажете прощати?
Ваша теорія стада дуже зрозуміла!! А може з таких розумовонедалеких....яким навіть загибель сина розуму не прибавила і страждає Україна! Скільки виття про людей..які гинуть ..тому що політики щось вирішують!? Гинуть прості люди...і з тієї і з тієї сторони...!!! Оце і є теорія тупого стада... (( Нажаль Ви це підтвердили....
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06.01.2023 14:49 Ответить
Ті батьки, що віддали сина на смерть, є СВОЇ, їх треба тягнути до себе, врозумляти, може і втовкмачувати, їм багато спишеться і проститься. Ті другі є ВОРОГИ, може освічені, розумні та може і ні, які б не були, - вороги. Про що спір?
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06.01.2023 20:28 Ответить
Ніякого спору! А ті. наші .які у вишиванках... розмовяють по українські весь час.. живуть у Ровенській.. Житомирській.. Львівській... чиї сини воюють, і які теж зі слиною захищають УПЦ МП... їх теж вразумяти ..тягнути...втокмачувати? Я не кажу про схід України. У себе на Батьківщині Житомирщині..де я був свідком такого дійства. Коли намагалися перейти до ПЦУ селяни у Коростенському районі.. Ще до війни.... Повірте... я зараз зі стовідсотковою впевненістью можу сказати... що я був серед НАШИХ ВОРОГІВ!! І ЗАРАЗ НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ!!! Загинули діти... а вони продовжують гнути за свою церкву УПЦ... Ви намагалися щось втумачити 60-70-80 -річним селянкам..які Вас і слухати не будуть... А вони всі за Україну... Діти у багатьох в ЗСУ.... Може Ви бачили в Тік Тоці виступ військової ЗСУ з передової, яка закликала не чіпати УПЦ... бо це ЇЇ ВІРА!! Це ЇЇ ЦЕРКВА!! І це НЕ ВИПРАВИТИ врозумлянням... прощенням. Це стадо.... яким і маніпулює УПЦ!! Може я і дуже агресивний..але чекати , що розуміння прийде саме дуже небезпечно.. І вихід я бачу один! Не вразумяти прихожан..а ЗАБОРОНЯТИ УПЦ МП!!
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06.01.2023 21:00 Ответить
100%. УПЦМП забороняти. А прихожан - врозумляти. Якщо не розуміють, то той хто врозумляє не має хисту. Аякже, ми не варвари. Буває в хаті за горшки полаються, як вороги. А потім миряться, бо свої.
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06.01.2023 21:24 Ответить
..заборона і буде вразумлянням.. Абсолютна більшість навіть не розуміють структури УПЦ..її тихої ворожої дії. Більшості достатньо слова Українська у назві... щоб ні про що не думати. А у значної більшості функція *думати* зовсім відсутня ! І нічого не зробиш! У багатьох імя Порошенка та його робота по створенню ПЦУ вже визиває вороже ставлення. Тільки час вилікує....)))
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06.01.2023 21:39 Ответить
Перепрошую але у вашому дописі кілька неточностей. По перше: супкрлітінанта Бакланова- командуючого СБУ від шапіто 95( по сумісництву "друг дєтства" щеневтіка оманського ) "ушлі" ще влітку. Відповідньо по друге: військовою розвідкою керує такий собі Буданов. Але займатись тим що ви пропонуєте йому ніколи по причині зайнятості роздачею різного роду інтерв"ю і частих вангувань по перебігу кацаського вторгнення.
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06.01.2023 15:53 Ответить
.. так..Шановний..Ви праві!! Я вже заплутався у кликухах цього лайна.... Буданов...Баканов...Арестович..Рабінович...Верещук...Оніщук...Червоненко... Кириленко... Куди не повернешься смердить ....))
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06.01.2023 18:21 Ответить
ПЕРЕМИРЯ ЗЛЕТІЛО УЩЛЕПКИ РУСНЯВІ
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06.01.2023 13:02 Ответить
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06.01.2023 13:02 Ответить
только наивные дурачки склонны воспринимать ***** и его пустые обещания ...
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06.01.2023 13:04 Ответить
Та ви йому у вічі зазирніть! Видно ж, що воно миру хоче...
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06.01.2023 13:58 Ответить
как только наведется сбить
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06.01.2023 13:08 Ответить
ищите А-50У рюзке АВАКС
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06.01.2023 13:11 Ответить
Коли трапиться, буде пізно
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06.01.2023 13:22 Ответить
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06.01.2023 13:14 Ответить
Зелена влада перед складним вибором:
1. Один раз ****** по цьому аеродрому - суто військовому об'єкту орків на території білокацапії.
2. Два раза на день кожного дня оголошувати повітряну тривогу по всій Україні.

Зелені, ваш вибір... (правильно, білоруській бітум важливіше за життя українців).
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06.01.2023 13:17 Ответить
именно так,упреждающий удар,это быдло с болот мацковии понимает только силу
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06.01.2023 13:21 Ответить
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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06.01.2023 13:25 Ответить
його потомки на московії житимуть?
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06.01.2023 13:35 Ответить
Мені насрати і на бульбашів, і на їх потомків. Бажаю їм щастя, здоров'я і здохнути.
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06.01.2023 14:15 Ответить
Мітку авакса на індікаторі видно як слона в зоопарку. Ігнат, ******* єту хрєнь. Пліз. Слава повітряним військам України.
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06.01.2023 13:18 Ответить
Із білорусії можно вбивати у св'ята...Бо у себе рашка, "об'явила Різдв'яне переміріє".
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06.01.2023 13:24 Ответить
Пошёл на взлёт, чтобы сочно *********.
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06.01.2023 13:26 Ответить
Новая прикольная версия от Бульбофюрера, откуда на него хотели напасть...

https://twitter.com/i/status/1611296267266854919
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06.01.2023 13:41 Ответить
Україна перебуває в небезпеці і всі громадяни України
І кожна людина має дякувати Богу за своє життя бо ніхто в цій війні немає гарантій і ніхто не знає коли загине від руки ПУТЛЕРА
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06.01.2023 13:47 Ответить
Треба ці МІГ-31К спалити. Діють на нерви, та й через тривоги робочий час втрачаємо! Та і А-50 щось засидівся у бацьки...
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06.01.2023 13:58 Ответить
Что-б не засиживался,дрг со"Стингерами"в район его полетов надо засылать,но нашему Главному разведчику не до этого, важнее интервью СМИ раздавать
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06.01.2023 16:21 Ответить
 
 