В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси взлетел носитель "Кинжалов" МиГ-31К

Сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины. По данным телеграм-каналов, В Беларуси пошел на взлет носитель "Кинжалов" МиГ-31К.

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