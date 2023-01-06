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В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси взлетел носитель "Кинжалов" МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины. По данным телеграм-каналов, В Беларуси пошел на взлет носитель "Кинжалов" МиГ-31К.
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кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
а неземні істоти , чорти 😠
Где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать,
А поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты
Поклоны бьют чекисты
Ваша теорія стада дуже зрозуміла!! А може з таких розумовонедалеких....яким навіть загибель сина розуму не прибавила і страждає Україна! Скільки виття про людей..які гинуть ..тому що політики щось вирішують!? Гинуть прості люди...і з тієї і з тієї сторони...!!! Оце і є теорія тупого стада... (( Нажаль Ви це підтвердили....
1. Один раз ****** по цьому аеродрому - суто військовому об'єкту орків на території білокацапії.
2. Два раза на день кожного дня оголошувати повітряну тривогу по всій Україні.
Зелені, ваш вибір... (правильно, білоруській бітум важливіше за життя українців).
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
https://www.ukr.net ›
https://twitter.com/i/status/1611296267266854919
І кожна людина має дякувати Богу за своє життя бо ніхто в цій війні немає гарантій і ніхто не знає коли загине від руки ПУТЛЕРА