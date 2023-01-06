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В Черкассах демонтируют советский знак в форме звезды

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

черкаси,зірка

Топонимическая комиссия Черкасского городского совета приняла решение о демонтаже знака в форме звезды, расположенном в сквере Сержанта Смирнова.

Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия проголосовала за снос этого знака и дала поручение департаменту ЖКК провести демонтаж. Петицию по сохранению этого знака комиссия не поддержала", - говорится в сообщении.

Также в горсовете сообщили, что за 2022 год в Черкассах переименовали 112 улиц, переулков и скверов, а также снесли памятник Максиму Горькому и мемориальную доску в честь 50-летия Октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянам представили брошюру с названиями переименованных в 2014-2022 годах улиц

"Мы за год вдвое превысили результаты работы своих предшественников, плюс приняли те решения, которые долго ждали своего принятия. В своей работе наша топонимическая комиссия руководствовалась известным изречением Вячеслава Чорновила: "Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?", - сказал глава комиссии Сергей Тищенко.
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Топ комментарии
+4
і про фашистів, і про сталіністів... про свастику та про пентаграму... привласнили, змінили та спаскудили...
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06.01.2023 14:36
+4
ну и хорошо, сносите всё за что Залесие может зацепиться, как говорил Фейгхин - понадобиться украинцу звезда с 5 концами, в гугле найде.
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06.01.2023 15:08
+3
Червоні комуняки періоду леніна- сталіна такі ж нацисти, фашисти як німці періоду 1933-45 років. Комунізм такаж людино-ненависницька, фашистська, нацистька ідеологія ...
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06.01.2023 14:44
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А сам сквер коли назвуть більш достойним ім'ям ?
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06.01.2023 14:20 Ответить
Та вони той сквер краще вирублять к єдрени хвени)) Там простіше, новобудову побудують, супермаркет, наприклад))
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06.01.2023 14:30 Ответить
А Никиту Михалкова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.
"Состояние здоровья российского режиссера резко ухудшилось.
Сегодня он был экстренно перемещен в реанимацию одной из больниц Москвы.
Отметим, что Михалков является поклонником не только самых дремучих теорий заговора, но и агрессии РФ против Украины. Он преданный сторонник российского диктатора Владимира Путина. Внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Украины, Канады и других стран."
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06.01.2023 14:49 Ответить
І що? Навіщо інфа про цього старого кацапа нам українцям ?
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06.01.2023 14:52 Ответить
Це так на "міхАлкова" вплинула інформація з Черкас?
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06.01.2023 15:24 Ответить
Да так.. Раньше он был неплохим режиссером и с некоторыми проевропейскими настроениями, пока не вляпался по уши в это путиноидское ядовитое болото, сейчас отрабатывает свою карму. То есть - "Каждому - своё"..
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06.01.2023 15:34 Ответить
Реконстуктором по теме возвращения Российской Империи он был всегда и это не скрывал. И ни каким другом суверенных народов не был. Просто человек культурный и поэтому СССР и ********** шпана подворотни били не по вкусу. Деньги тоже любил, потому лизнул той самой шпане.
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06.01.2023 17:31 Ответить
На Героїв Азовсталі.
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06.01.2023 15:43 Ответить
Ці всі історії з демонтажем трохи зашквар.Я в тому розумінні,що достатньо на координати тих скульптур,типу катєріни чи ламаносава нанести мітку,щоб,як мінімум ,одну москальську ракету від житлового будинку відвернути.
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06.01.2023 14:26 Ответить
якби це можна було зробити, то це вже робили би і направляли ракети на пустирі. Але не думаю, шо це можливо.
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06.01.2023 14:30 Ответить
Думаєте ракети в москалів закінчилися,чи вони не настільки тупі,як нам дрестович розповідав?
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06.01.2023 14:35 Ответить
до чого тут закінчилися чи не закінчилися. Ви не можете збити ракету з курсу і направити її на умовний памʼятник леніну. Якби це було можливо, то це давно бі вже робили.
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06.01.2023 14:50 Ответить
Ну,чомусь на трансформаторну підстанцію в одному глухому селі прилетіло,й там же на міст не через супер річку ,а в метрів 5 шириною.
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06.01.2023 15:01 Ответить
Ігор натякає на те, щоб "злити" московитам ці координати, видавши їх за якісь казарми, наприклад. Просто жартує.
Однак, всі ми знаємо "високоточність" кацапських ракет, тому такий спосіб демонтажу імперської гидоти неприйнятний.
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06.01.2023 15:04 Ответить
Я ж не про конкретний пам'ятник писав((
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06.01.2023 15:08 Ответить
Чому тільки жартую.Наші макет дерев'яний хаймерса змайстрували й москалі туди й попали.
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06.01.2023 15:09 Ответить
для деяких типів ракет (напр. Х-22) пастки у вигляді фальшивих цілей цілком можливо зробити - але ці древні ракети у кацапів майже закінчилися і ніхто не знає на які цілі їх запускатимуть
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06.01.2023 15:06 Ответить
Ви, шановний, в Черкасах перебуваєте? Ви з Черкас?
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06.01.2023 14:50 Ответить
ні
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06.01.2023 14:58 Ответить
Ви тут красно розмірковуєте про мітки, щоб ракетою знищити якусь умовну радянську пам,ятку ...

Конкретно в цьому місці розташовано багато (!), багато житлових будинків! То спальний мікрорайон. Навіть трохи видно на фото.

На лобі собі поставте ту мітку!🤬
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06.01.2023 15:06 Ответить
Я ж не про конкретний пам'ятник писав((
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06.01.2023 15:12 Ответить
як же людство (окремі його диявольські верстви) паскудять древні символи, надаючи їм прямо протилежного значення...
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06.01.2023 14:27 Ответить
Це ви про що ?
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06.01.2023 14:30 Ответить
і про фашистів, і про сталіністів... про свастику та про пентаграму... привласнили, змінили та спаскудили...
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06.01.2023 14:36 Ответить
Червоні комуняки періоду леніна- сталіна такі ж нацисти, фашисти як німці періоду 1933-45 років. Комунізм такаж людино-ненависницька, фашистська, нацистька ідеологія ...
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06.01.2023 14:44 Ответить
Він про символи, які набагато старіше за комуністів з нацистами.
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06.01.2023 14:58 Ответить
А танк в Миколаєві стоїть, *****. І бої ж поруч були, а воно стоїть на постаменті...
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06.01.2023 14:33 Ответить
Уберите и это капище совков.
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06.01.2023 17:33 Ответить
Це на Вас так Повня впливає?😆 (зірка на фото)
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06.01.2023 15:21 Ответить
Зірка це не радянський знак, як свастика не німецький, не знаю хто такий сержант Смирнов.
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06.01.2023 14:55 Ответить
Люди в Черкасах створювали петицію, збирали голоси. Щоб її демонтувати.
А Вам аби що коментувати? Не знаючи суті питання...
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06.01.2023 15:09 Ответить
Юлія, я коментую відношення до символа, а не знищення радянського пам'ятника, ніхто не винен, шо ви дивитесь на небо, а бачите Сталіна. В мене в місті, давно нема ні зірок, ні танків на постаментах, але є пам'ятники Бандері, Шухевичу, Січовим Стрільцям, УНР
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06.01.2023 15:12 Ответить
Ви там знаєте, що бачать мешканці, люди з Черкас. Про якого сталіна ви тут згадуєте?
Хто такий сержант Смірнов, я не знаю... Ось Ваш коментар.

Це що, так Повня на вас впливає??
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06.01.2023 15:16 Ответить
Я реально не знаю хто такий Смирнов, до мене далеко, 600 км.
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06.01.2023 15:19 Ответить
Це не тей,що в Степанках похований, 1943 Черкаси визволяв.
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06.01.2023 15:41 Ответить
ну и хорошо, сносите всё за что Залесие может зацепиться, как говорил Фейгхин - понадобиться украинцу звезда с 5 концами, в гугле найде.
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06.01.2023 15:08 Ответить
мабуть вже на часі.
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06.01.2023 16:29 Ответить
 
 