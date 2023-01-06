В Черкассах демонтируют советский знак в форме звезды
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Топонимическая комиссия Черкасского городского совета приняла решение о демонтаже знака в форме звезды, расположенном в сквере Сержанта Смирнова.
Об этом сообщили в городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия проголосовала за снос этого знака и дала поручение департаменту ЖКК провести демонтаж. Петицию по сохранению этого знака комиссия не поддержала", - говорится в сообщении.
Также в горсовете сообщили, что за 2022 год в Черкассах переименовали 112 улиц, переулков и скверов, а также снесли памятник Максиму Горькому и мемориальную доску в честь 50-летия Октября.
"Мы за год вдвое превысили результаты работы своих предшественников, плюс приняли те решения, которые долго ждали своего принятия. В своей работе наша топонимическая комиссия руководствовалась известным изречением Вячеслава Чорновила: "Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?", - сказал глава комиссии Сергей Тищенко.
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"Состояние здоровья российского режиссера резко ухудшилось.
Сегодня он был экстренно перемещен в реанимацию одной из больниц Москвы.
Отметим, что Михалков является поклонником не только самых дремучих теорий заговора, но и агрессии РФ против Украины. Он преданный сторонник российского диктатора Владимира Путина. Внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Украины, Канады и других стран."
Однак, всі ми знаємо "високоточність" кацапських ракет, тому такий спосіб демонтажу імперської гидоти неприйнятний.
Конкретно в цьому місці розташовано багато (!), багато житлових будинків! То спальний мікрорайон. Навіть трохи видно на фото.
На лобі собі поставте ту мітку!🤬
А Вам аби що коментувати? Не знаючи суті питання...
Хто такий сержант Смірнов, я не знаю... Ось Ваш коментар.
Це що, так Повня на вас впливає??