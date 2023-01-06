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Новости Война в Украине Война Мобилизация в РФ
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Мобилизация в России после первой волны не прекращалась, - разведка Эстонии 

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,мобілізація,примува

Эстонская разведка считает, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации после Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны.

Об этом заявил руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Есть признаки того, что в некоторых регионах РФ приготовления ко "второй волне" уже происходят - так, например, известно, что в Краснодарском крае типографии поступил заказ на печать 5000 повесток. "На следующей неделе появится ясность, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить", - отметил Гросберг.

Разведчик отметил, что, вопреки распространенным представлениям, процесс мобилизации не останавливался и после заявленного завершения первой волны - за исключением регионов, где военкоматам удалось собрать столько людей, сколько планировалось. Эти около 300 тысяч резервистов уже прошли или еще проходят подготовку и в ближайшие 1-2,5 месяца будут переброшены к границам с Украиной или непосредственно на фронт. Если со второй волной подход будет подобным, новые призванные окажутся на фронте ориентировочно в марте-апреле.

Полковник прокомментировал также предложение рождественского "перемирия" от Путина, отметив, что разведка Эстонии видит в этом информационно-психологическую операцию. "Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" - лишь выиграть время и перегруппировать силы", - отметил он.

Как сообщалось, в Минобороны Эстонии предполагают, что призванные во второй волне мобилизации россияне будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты первой волны.

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Топ комментарии
+4
В Макеевке есть ещё пту 18,17 и ТД.
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06.01.2023 18:23
+4
Є інші пропозиції?
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06.01.2023 19:16
+3
Як у воду дивився:

"

Покажите мне такую страну, где славят тирана,
Где победу в войне над собой отмечает народ.
Покажите мне такую страну, где каждый - обманут,
Где назад означает вперёд и наоборот.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну, где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы,
И правители грабят казну, попирая закон.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну, где детей заражают,
Где солдат заставляют стрелять в женщин и стариков.
Покажите мне такую страну, где святых унижают,
Где герои-ветераны войны живут хуже рабов.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать."

І. Тальков (1991, липень)
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06.01.2023 18:52
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Мобілізація не припинялася, бо при Пині йде...
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06.01.2023 18:09 Ответить
Наче в нас по іншому ситуація.
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06.01.2023 18:14 Ответить
ты в курсе...?
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06.01.2023 18:33 Ответить
у вас ,то де?
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06.01.2023 18:55 Ответить
Є інші пропозиції?
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06.01.2023 19:16 Ответить
В Макеевке есть ещё пту 18,17 и ТД.
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06.01.2023 18:23 Ответить
Хіба давно вже не очевидно,що рашка просто вдає ,що спецапєрация десь там,ми адной лєвай,а насправді кинула всі ресурси на окупацію.Але ще є якісь писаки,що про це якось пишуть у формі сенсацій.
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06.01.2023 18:24 Ответить
Як у воду дивився:

"

Покажите мне такую страну, где славят тирана,
Где победу в войне над собой отмечает народ.
Покажите мне такую страну, где каждый - обманут,
Где назад означает вперёд и наоборот.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну, где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы,
И правители грабят казну, попирая закон.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну, где детей заражают,
Где солдат заставляют стрелять в женщин и стариков.
Покажите мне такую страну, где святых унижают,
Где герои-ветераны войны живут хуже рабов.

Не вращайте глобус, вы не найдёте,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте,
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать."

І. Тальков (1991, липень)
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06.01.2023 18:52 Ответить
Вересень 2022 року :

Головні пропозиції РФ на переговорах в Пекіні : створення на базі Приморського і Хабаровського краю зони вільного економічного розвитку і 25-річна концесія на розробку корисних копалин і природних ресурсів. Від Китаю - надання військової і політичної підтримки з направленням підрозділів добровольців в межах 50-80 тисяч чоловік для завершення "спеціальної операції".

Реакція китайської сторони поки що невідома. Відома лише неофіційна реакція прем'єра Державної ради КНР Ли Кэцян - "Хай спочатку все вирішать з Україною"
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06.01.2023 19:45 Ответить
Не буде грошей, не буде мобілізації у будь якому вигляді.
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06.01.2023 20:38 Ответить
 
 