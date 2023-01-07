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Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко считает, что диктатор Александр Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент и присоединиться к России в агрессивной войне против Украины.

Об этом бывший министр культуры Беларуси заявил в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учет всех призывников в Беларуси практически завершен", - сказал Латушко.

По его убеждению, Лукашенко нужно только нажать кнопку по приказу из кремля, чтобы начать мобилизацию.

Ссылаясь на источники в минске, Латушко сообщил, что почти всех сотрудников министерства внутренних дел Беларуси попросили сдать паспорта. И такая информация поступила из разных городов страны. "Это значит, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", – пояснил оппозиционер.

Также он отметил постоянный рост российского военного присутствия в Беларуси – как количества военнослужащих, так и военной техники.

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Белорусский оппозиционер подверг критике "стратегическую ошибку" Запада, который уже полгода не обращает внимания на Лукашенко. "Никаких новых санкций не вводится, никакого давления не оказывается", – посетовал он.

Таким образом, по его словам, Лукашенко выигрывает время для подготовки к следующей фазе войны, а именно – участию в российском военном наступлении с севера на Украину. По его словам, Запад в очередной раз ошибается в оценке роли Лукашенко в союзе с главой кремля Владимиром Путиным.

Отмечается, что в середине октября Латушко, ссылаясь на инсайдерские источники в минске, заявлял о возможном новом нападении на Украину со стороны Беларуси весной 2023 года, возможно, в марте. "Наши источники сообщают, что россияне хотят разместить в Беларуси 120 тыс. солдат к тому времени", – утверждал он тогда.

По словам оппозиционера, Лукашенко хочет попытаться увеличить численность белорусской армии с 65 до 100 тыс. военнослужащих до весны 2023 года. В то же время он отметил, что это будет трудно сделать, поскольку около 85% Белорусов выступают против войны. И потому мобилизация может стать спусковым крючком для новых массовых протестов.
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Топ комментарии
+17
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07.01.2023 18:58
+17
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…

Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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07.01.2023 19:10
+12
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07.01.2023 18:59
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07.01.2023 18:51 Ответить
Апазіціонєр, чо.

Теж з "нє такіх", але з бульбопідарів.
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07.01.2023 18:53 Ответить
Коли оголосить, тоді і будеш триндіти.
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07.01.2023 18:54 Ответить
Може 85 % бульбашів тільки і чекають щоб їм в руки зброю дали.І почнуть русню ібашити разом з омоном бульбозавра.
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07.01.2023 19:11 Ответить
А шо полк Калиновського на переучет закрили і набору рекрутів взагалі нема?
Бідненькі блєвосруські ждуни
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07.01.2023 19:29 Ответить
Не треба так , хочеш дружби готовся до війни...Зеленський вже не дооцінив, наслідки незворотні, так і це не факт що Путін і так би пішов, но наслідки при підготовці могли бути не такі страшні
Цих два диктатори поки підуть в могилу забируть дуже багато життів(((
На жаль
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07.01.2023 19:37 Ответить
да ми це знали і так, ти щось роби. політик опозиційний. що ти твоя тиханофська язиками мелете
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07.01.2023 18:54 Ответить

- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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07.01.2023 19:07 Ответить
А ще вона регулярно (що 4 тижні) проливає кров за Україну, якщо не залетіла
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07.01.2023 19:11 Ответить
В цьому згоден, різниця невелика. лука шизофреник, але не ідіот, своїх "красавцев" він в горнило війни не кине, не під те вони заточені. Друге питання, що лука вже списанний матеріал, буде він вступати в війну чи ні, в такій площині питання вже навіть не стоїть. Питання тільки технічне, чим йому допоможуть : Новачок, полоній, канделябр, шарфік чи лопата в сраку і коли це буде. Два тижні тому на москві вже поставили бульбенфіреру заміну, така собі голова ради республіки Кочанова, вона ж Німфоманка, голова вітебського клану с сумарними активами до 110 млрд доллярів, ходила по монастирям, цілувалась з Валькою пів-стакана. Так що скоро байстрюк Коля стане напів-сиротою, а бульбашів однозначно поженуть сдихати в поліських болотах.
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07.01.2023 20:58 Ответить
Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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07.01.2023 21:09 Ответить
Може оголосити, а може і не оголосити.
Так було і тиждень, і місяць, і пів року тому. Таку новину можна кожен день оголошувати
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07.01.2023 18:57 Ответить
а когда в белоруссии уже начнут у гражданских изымать паспорта? Думаю, что уже можно начинать.
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07.01.2023 18:57 Ответить
мочіть його. вони хочуть, щоб ми за них це зробили а потім на блюді подарували латушке. треба забирати, бо белоруси терпіли боягузливі 9 з 10
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07.01.2023 18:58 Ответить
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…

Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
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07.01.2023 19:10 Ответить
Особливо про "шарики - цветочки-фонарики" Тіхановська при будь якій нагоді казала (звісно в завуальваній формі), мовляв ви дикуни зі своїми шинами і коктейлями молотова, а мы пойдём другим путем. Прийшли ***
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07.01.2023 19:16 Ответить
Путьом сруського ваЄнного корабля
Туди їм і дорога.
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07.01.2023 19:24 Ответить
Ага...
За висловлення подібних міркувань 2 роки тому я був нещадно запльований фанклюбом свєткі та нашими доморощеними дурнуватими лібералами.
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07.01.2023 22:41 Ответить
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07.01.2023 18:58 Ответить
для того, щоби придушити "сябрів" і була створена опозиційна ширма
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07.01.2023 18:58 Ответить
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07.01.2023 18:59 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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07.01.2023 19:11 Ответить
Лукашик сциться, сам він ніколи цього не зробить,тільки під препаратами , або його двійник.
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07.01.2023 19:00 Ответить
85 процентов против войны но ни одна плять не вышла на улицу и не устроила протест. Такое же стадо баранов как и кацапы.
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07.01.2023 19:04 Ответить
Вони не проти війни, а проти особистої в ній участі. Приклад старшого брата навчив
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07.01.2023 19:22 Ответить
уважно вчитуйтесь : оскільки близько 85% Білорусів виступають Джерело: https://censor.net/ua/n3391859
85% **********, ніколи не писалось і вже не дочекаються, щоб із великої літери, окрім того 0.0001%, що воює проти свинособак ***********.
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07.01.2023 19:25 Ответить
Щодо браку санкцій він правий. А русняві бази в Білорусі взагалі давно мали б бути під обстрілами попри бізнеси зелених арахамій.
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07.01.2023 19:07 Ответить
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07.01.2023 19:12 Ответить
Ну ось 120 тисяч кацапні, плюс сто тисяч бульбашів... Нічого не нагадує?!
Може пора вже військові об'єкти бульбашів бомбити?!!! Досить гратися в "ми нє агрєсарі"-бо дограємся!
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07.01.2023 19:12 Ответить
работы на месяц
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07.01.2023 19:14 Ответить
треба щоб білоруські шахтарі терміново знайшли в своїх шахтах зброю і почали створювати пінську та гомельську народні республіки. Там люди задихаються від фашизму та рептилоідів. Врятуйте їх ! чого чекати? І в Тірасполі аналогічно.
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07.01.2023 19:14 Ответить
30 років чекають і нічого.
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07.01.2023 19:20 Ответить
і шо ? Влізе в війну і перетворить свою тиху картопляну гавань в говень .
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07.01.2023 19:14 Ответить
Яка несподівана новина.
У лютому блЄвосруські холуї каZZапів вже залазили в Україну з півночі, але дістали піZZди та здриснули. В лавах орди служило 15-20 тис. білоруських силовиків та 5-10 тис. зеків (їх почали рекрутувати з березня, раніше за коллег на парашистані).
А тут прям топ-новина.
Полізуть-ZZдохнуть.
Слава ЗСУ!
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07.01.2023 19:18 Ответить
Дуже вдячні ми апазіанєру,але не бійся,бо ніхто не буде сортувати бєларусав,котрі за ,а котрі проти: просто при першому залпі артпідготовки з території тої перед наступом,буде одразу відповідь по аеродромах,нафтопереробному,ждвузлах і не тільки ЗСУ ,а й поляками,бо вже там ніхто не розбиратиме чим накрили самовбивць.
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07.01.2023 19:22 Ответить
майже всіх співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі попросили здати паспорти
А почему бы не йо*бнуть нам по казармах с лукашистами и силовиками? Беларусы нам еще спасибо скажут и Бульбофюрера из бункера сами вытащат и на веревке притащат
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07.01.2023 19:28 Ответить
Може. Але треба трохи зачекати. Ось трохи потім, ну трохи треба зачекати. І тоді, ну майже зразу. Ну тільки картоплю закопати, підгорнути, жуків покропити. Там далі спекотно. А там знов картоплю копати. Ну і знов зима. Ну не до війни.
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07.01.2023 19:29 Ответить
бульбафюрер и опозиция в живом виде - две несовмесимые вещи
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07.01.2023 19:33 Ответить
Допоки лука-самозванний не забезпечить усіх бажаючих🤯 підти за сруськім карабльом, чорними пакетами на 100 літрів, могилізація неможлива, бо де ж Українцям ще й цих окупантів🐷 хоронити⁉️⁉️⁉️

‼️🇺🇦❤️⚔️🪖😠😡🤔💪👏👍🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇺🇦‼️❤️👏👏
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07.01.2023 19:56 Ответить
Уверяю вас 80 процентов белорусской армии перейдет на сторону Украины, белорусы не глупый народ и очень порядочный
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07.01.2023 21:00 Ответить
Значит будет пюрешка из трусливых и черенок от лопаты в жопе лукашенкА.
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07.01.2023 21:01 Ответить
PH
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07.01.2023 21:19 Ответить
може цей Латушко і правий....але мене бентежить,що він десятки років був наближеним до Луки,міністром,послом...щось мені не віриться в його переродження.аналогічно і з іншими членами групи Ціхановской,вони не користуються довірою у бійців полку Калиновського,а це про щось та говорить...
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07.01.2023 21:26 Ответить
если это не дай Бог произойдет, амеры снова нам не разрешат обстреливать белорусь, их аэродромы и т.п., чтобы не было эскалации?
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07.01.2023 22:51 Ответить
Могилизацию он только объявит .
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08.01.2023 00:22 Ответить
 
 