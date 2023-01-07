Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко считает, что диктатор Александр Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент и присоединиться к России в агрессивной войне против Украины.

Об этом бывший министр культуры Беларуси заявил в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учет всех призывников в Беларуси практически завершен", - сказал Латушко.

По его убеждению, Лукашенко нужно только нажать кнопку по приказу из кремля, чтобы начать мобилизацию.

Ссылаясь на источники в минске, Латушко сообщил, что почти всех сотрудников министерства внутренних дел Беларуси попросили сдать паспорта. И такая информация поступила из разных городов страны. "Это значит, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", – пояснил оппозиционер.

Также он отметил постоянный рост российского военного присутствия в Беларуси – как количества военнослужащих, так и военной техники.

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Белорусский оппозиционер подверг критике "стратегическую ошибку" Запада, который уже полгода не обращает внимания на Лукашенко. "Никаких новых санкций не вводится, никакого давления не оказывается", – посетовал он.

Таким образом, по его словам, Лукашенко выигрывает время для подготовки к следующей фазе войны, а именно – участию в российском военном наступлении с севера на Украину. По его словам, Запад в очередной раз ошибается в оценке роли Лукашенко в союзе с главой кремля Владимиром Путиным.

Отмечается, что в середине октября Латушко, ссылаясь на инсайдерские источники в минске, заявлял о возможном новом нападении на Украину со стороны Беларуси весной 2023 года, возможно, в марте. "Наши источники сообщают, что россияне хотят разместить в Беларуси 120 тыс. солдат к тому времени", – утверждал он тогда.

По словам оппозиционера, Лукашенко хочет попытаться увеличить численность белорусской армии с 65 до 100 тыс. военнослужащих до весны 2023 года. В то же время он отметил, что это будет трудно сделать, поскольку около 85% Белорусов выступают против войны. И потому мобилизация может стать спусковым крючком для новых массовых протестов.