Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко
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Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко считает, что диктатор Александр Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент и присоединиться к России в агрессивной войне против Украины.
Об этом бывший министр культуры Беларуси заявил в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учет всех призывников в Беларуси практически завершен", - сказал Латушко.
По его убеждению, Лукашенко нужно только нажать кнопку по приказу из кремля, чтобы начать мобилизацию.
Ссылаясь на источники в минске, Латушко сообщил, что почти всех сотрудников министерства внутренних дел Беларуси попросили сдать паспорта. И такая информация поступила из разных городов страны. "Это значит, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", – пояснил оппозиционер.
Также он отметил постоянный рост российского военного присутствия в Беларуси – как количества военнослужащих, так и военной техники.
Белорусский оппозиционер подверг критике "стратегическую ошибку" Запада, который уже полгода не обращает внимания на Лукашенко. "Никаких новых санкций не вводится, никакого давления не оказывается", – посетовал он.
Таким образом, по его словам, Лукашенко выигрывает время для подготовки к следующей фазе войны, а именно – участию в российском военном наступлении с севера на Украину. По его словам, Запад в очередной раз ошибается в оценке роли Лукашенко в союзе с главой кремля Владимиром Путиным.
Отмечается, что в середине октября Латушко, ссылаясь на инсайдерские источники в минске, заявлял о возможном новом нападении на Украину со стороны Беларуси весной 2023 года, возможно, в марте. "Наши источники сообщают, что россияне хотят разместить в Беларуси 120 тыс. солдат к тому времени", – утверждал он тогда.
По словам оппозиционера, Лукашенко хочет попытаться увеличить численность белорусской армии с 65 до 100 тыс. военнослужащих до весны 2023 года. В то же время он отметил, что это будет трудно сделать, поскольку около 85% Белорусов выступают против войны. И потому мобилизация может стать спусковым крючком для новых массовых протестов.
Пожалуйста, подождите...
Теж з "нє такіх", але з бульбопідарів.
Бідненькі блєвосруські ждуни
Цих два диктатори поки підуть в могилу забируть дуже багато життів(((
На жаль
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
Так було і тиждень, і місяць, і пів року тому. Таку новину можна кожен день оголошувати
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.
2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
Туди їм і дорога.
За висловлення подібних міркувань 2 роки тому я був нещадно запльований фанклюбом свєткі та нашими доморощеними дурнуватими лібералами.
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
85% **********, ніколи не писалось і вже не дочекаються, щоб із великої літери, окрім того 0.0001%, що воює проти свинособак ***********.
Може пора вже військові об'єкти бульбашів бомбити?!!! Досить гратися в "ми нє агрєсарі"-бо дограємся!
У лютому блЄвосруські холуї каZZапів вже залазили в Україну з півночі, але дістали піZZди та здриснули. В лавах орди служило 15-20 тис. білоруських силовиків та 5-10 тис. зеків (їх почали рекрутувати з березня, раніше за коллег на парашистані).
А тут прям топ-новина.
Полізуть-ZZдохнуть.
Слава ЗСУ!
А почему бы не йо*бнуть нам по казармах с лукашистами и силовиками? Беларусы нам еще спасибо скажут и Бульбофюрера из бункера сами вытащат и на веревке притащат
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖😠😡🤔💪👏👍🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇺🇦‼️❤️👏👏