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Россияне готовятся к новой массированной ракетной атаке, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф

ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

По ее словам, активизация деятельности вражеских беспилотников свидетельствует о подготовке РФ к новой комбинированной атаке: они будут использовать и дроны, и ракеты.

"Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки", - добавила представительница ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, вероятно, ожидают улучшения погоды и готовят корабли-ракетоносители к атаке, - ОК "Південь"
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Сподіваюсь, щ і ми готуємось.
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12.01.2023 09:19 Ответить
Ми всі ці роки теж гарно готувалися. До поразки. З більш ніж 1500 (Буки, тунгуски і ще всього-всього) засобів ППО в 1991 році, а на 2014 в нас залишилося їх десь 120. Решта у вигляді бабала розійшлася по кишенях всіх тих міністрів оборони, діячів укоборонпрому (краще його називати укрпоразкапром)та президентів (тобто презиків) та іншої сволоти. Так кто кому лікар?
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12.01.2023 11:54 Ответить
дятел, з котрого року ти втекло, але так тужиш, що з 18 на форумі?
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12.01.2023 13:32 Ответить
Та отож, мукола зраночку по всім каналам розганяє зраду.
Проплатили мабудь. Ви ж знаєте, як в екс-есесесер працюють бухгалтери, як вони закривають "канєц года" і як мінімум до середини січня неможливо нічого проплатить? Ото мабудь пєріод закрилі десь у прігожина, заплатили муколкє, і муколка зранку вже сере.

Муколка, ти втекло? Сиди і не *****, будь ласка. Без обісратих розберемося, як нам тут жить і шо робить.
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12.01.2023 15:16 Ответить
Це не так. У відкритих джерелах зазначено, що тільки С-300 перед вторгненням в України було приблизно 250 ПУ. Якщо взагалі про ППО казати.
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12.01.2023 14:51 Ответить
Якщо щось знають, значить будуть готові. Надіємось, що відпрацюють добре, але це війна і на ній все можливо.
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13.01.2023 05:54 Ответить
 
 