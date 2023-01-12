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Россияне готовятся к новой массированной ракетной атаке, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.
Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
По ее словам, активизация деятельности вражеских беспилотников свидетельствует о подготовке РФ к новой комбинированной атаке: они будут использовать и дроны, и ракеты.
"Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки", - добавила представительница ОК "Південь".
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Проплатили мабудь. Ви ж знаєте, як в екс-есесесер працюють бухгалтери, як вони закривають "канєц года" і як мінімум до середини січня неможливо нічого проплатить? Ото мабудь пєріод закрилі десь у прігожина, заплатили муколкє, і муколка зранку вже сере.
Муколка, ти втекло? Сиди і не *****, будь ласка. Без обісратих розберемося, як нам тут жить і шо робить.