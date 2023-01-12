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ВСУ овладеют танками Leopard за считанные недели, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники в считанные недели освоят танки Leopard.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы в непростом положении", – объяснил он.
Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, процесс освоения будет происходить "очень и очень быстро".
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Навчиттся іздити та стріляти - це не означає повноцінне освоєння.
Навчитися експлуатації техніки згідно інструкцій та правил - це набагато важче та довше. Але саме це і треба робити. Бо від поламаної техніки толку мало.
Маленькие группы, человек 10-15, и на абрамсы, и на бредли, и на всю потенциальную технику, которые потом могли бы выступать инструкторами.