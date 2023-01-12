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ВСУ овладеют танками Leopard за считанные недели, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Украинские защитники в считанные недели освоят танки Leopard.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы в непростом положении", – объяснил он.

Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, процесс освоения будет происходить "очень и очень быстро".

Читайте: Россияне могут развернуть собственное производство "Шахедов" в Тольятти, - Данилов
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Топ комментарии
+3
А вот люська освоил бы за пол часа, он у нас что на язык мастеровитый, что и на руки пианиста-онаниста!!!
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12.01.2023 09:40
+3
Танкісти опанують швидко, але механіки - це зовсім інша справа і терміни....
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12.01.2023 09:46
+3
Доволі провінційно-самовпевнена заява (було б дивно, якщо б неосвідчена людина сказала щось інше).
Навчиттся іздити та стріляти - це не означає повноцінне освоєння.

Навчитися експлуатації техніки згідно інструкцій та правил - це набагато важче та довше. Але саме це і треба робити. Бо від поламаної техніки толку мало.
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12.01.2023 10:37
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А вот люська освоил бы за пол часа, он у нас что на язык мастеровитый, что и на руки пианиста-онаниста!!!
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12.01.2023 09:40 Ответить
Танкісти опанують швидко, але механіки - це зовсім інша справа і терміни....
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12.01.2023 09:46 Ответить
язиком .... звістно не мешки ворочати ((
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12.01.2023 11:09 Ответить
кресты не замазывать
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12.01.2023 09:48 Ответить
Зате наші чиновники,крім обкрадати народ і державу, за 32 роки нічому не навчились.
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12.01.2023 10:04 Ответить
німеччина не дозволить... спочатку абрамси...
https://censor.net/ua/news/3392794/******************************************************************************************************
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12.01.2023 10:17 Ответить
Доволі провінційно-самовпевнена заява (було б дивно, якщо б неосвідчена людина сказала щось інше).
Навчиттся іздити та стріляти - це не означає повноцінне освоєння.

Навчитися експлуатації техніки згідно інструкцій та правил - це набагато важче та довше. Але саме це і треба робити. Бо від поламаної техніки толку мало.
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12.01.2023 10:37 Ответить
Данилов !!Какие недели??...Если укомплектовать машины Леопарды и Абрамсы єкипажами, которые работали на танках Т-72 или Т-80, то єто обучение максимум неделя-10 тдней!!! Ну а конечно , если брать новобранцев , то на обучение может понадобится и несколько месяцев!!!
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12.01.2023 10:49 Ответить
Обучать нужно ЗАРАНЕЕ!.
Маленькие группы, человек 10-15, и на абрамсы, и на бредли, и на всю потенциальную технику, которые потом могли бы выступать инструкторами.
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12.01.2023 10:53 Ответить
Якщо з'являться Лео, це потребуватиме зміни тактики. То дуже не просто.
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12.01.2023 10:59 Ответить
 
 