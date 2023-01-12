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В последние недели российские войска увеличили интенсивность обстрелов приграничья Харьковской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Ситуация в приграничных общинах Харьковщины остается напряженной. В Купянском районе под оккупацией русских войск еще находятся 29 населенных пунктов.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в приграничных громадах и то, что касается Купянского района, остается сложной, напряженной и к тому же – фактически можно говорить об увеличении интенсивности обстрелов за последние три недели", - отметил Семенуха.

Он отметил, что захватчики таким образом пытаются держать в напряжении всю область – и военные формирования, и гражданское население, как и в ситуации с обстрелами Сумщины и Черниговщины.

Читайте: Оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Харьковщины, - ОВА
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