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Продолжается ДНК-экспертиза 54 тел погибших героев из Оленовки, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

днк-експертиза

Идет ДНК-экспертиза 54 тел погибших украинских защитников, которых россияне вернули из колонии в Оленовке Донецкой области.

Об этом сообщает в Telegram-канале Министерство реинтеграции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Идентификация тел погибших украинских воинов – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации.

"В настоящее время все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении.

Как отметил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин, вернув тела погибших героев, их передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке".

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это те мужественные и непримиримые защитники Азовстали, которым не захер собачий приказали сдаться в плен, гарантируя нормальное содержание и скорейшее освобождение????
Царство Небесное вам, Герои...
хотелось бы надеяться хотя бы на то, что все Ваши имена восстановят и похоронят достойно...
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12.01.2023 15:44 Ответить
Вічна пам'ять хлопцям....
Судячи з усього, знищили найбільш незручних......
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12.01.2023 17:48 Ответить
 
 