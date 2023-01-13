2 791 9
Украинские военные пройдут в Испании обучение с системами ПВО HAWK
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
20 из 225 прибывших в Испанию украинских военных будут учиться работе с системой ПВО HAWK.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Программа военной подготовки в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) рассчитана для 400 украинцев каждые два месяца, и это уже вторая группа, которая прибыла в Испанию.
Минобороны страны отметило, что 20 человек из этой группы пройдут обучение с системами ПВО HAWK.
Минобороны Испании сообщило, что большая часть прибывших военнослужащих не имеют военного опыта и пройдут базовую подготовку, в том числе помощь раненым и способы защиты от мин-ловушек.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зацініть https://www.youtube.com/watch?v=5WHPSgniTo8
А є такі зірки,які не тільки світять ,але зігрівають, і не один рік...і не згасають, а якшо потьмяніє то, про них довго пам'ятають...що вони давали світло і надію в холодному мороку життєвого шляху
стиль розмовний з "розтопирюванням пальців"
пісенна мода-одноденка.