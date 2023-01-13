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Новости За рубежом
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Украинские военные пройдут в Испании обучение с системами ПВО HAWK

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зрк,hawk

20 из 225 прибывших в Испанию украинских военных будут учиться работе с системой ПВО HAWK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Программа военной подготовки в рамках миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) рассчитана для 400 украинцев каждые два месяца, и это уже вторая группа, которая прибыла в Испанию.

Минобороны страны отметило, что 20 человек из этой группы пройдут обучение с системами ПВО HAWK.

Минобороны Испании сообщило, что большая часть прибывших военнослужащих не имеют военного опыта и пройдут базовую подготовку, в том числе помощь раненым и способы защиты от мин-ловушек.

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В Україні народжується нова зірка естради.
Зацініть https://www.youtube.com/watch?v=5WHPSgniTo8
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13.01.2023 02:15 Ответить
Краще Коліна послухай, він хоч співати вміє.
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13.01.2023 02:53 Ответить
такі "зірки" народжуються цілими "сузїр'ями...з пилу обтряхнуть,причешуть,прилижуть..зроблять красиву вивіску.. і бац вже світиться...померехтить,померехтить ,та згасне,мов у чорну діру провалилась.
А є такі зірки,які не тільки світять ,але зігрівають, і не один рік...і не згасають, а якшо потьмяніє то, про них довго пам'ятають...що вони давали світло і надію в холодному мороку життєвого шляху
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13.01.2023 03:30 Ответить
Наприклад. Щось не з минулого.
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13.01.2023 06:33 Ответить
Хорошо хоть так, тем более, шо не равнодушная нам тема. Но стиль музыки -это вчерашнее. Жаль, что конъюктурная музыка , ведь это однодневка.
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13.01.2023 06:52 Ответить
уточнення.

стиль розмовний з "розтопирюванням пальців"

пісенна мода-одноденка.
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13.01.2023 08:56 Ответить
 
 