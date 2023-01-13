Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ
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Европейская Комиссия полностью согласна с рекомендациями Венецианской комиссии к закону 7662 о Конституционном суде и ожидает, что Украина соответствующим образом приведет в соответствие свой процесс отбора судей КСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Европейская Комиссия внимательно следит за согласованием реформы процесса отбора судей Конституционного Суда Украины с заключением Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, которое, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с Заключением Венецианской Комиссии", - заявили в ЕК.
Там отметили, что исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличения числа членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному суду и обеспечило беспристрастность процесса отбора.
"Выражаем уверенность, что украинские власти полностью осознают соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской Комиссии и хорошо подготовлены к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", - подытожили в организации.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил: "Еврокомиссия прямым текстом заявила: Украина должна привести новый закон об отборе судей КСУ в соответствие с рекомендациями "Венецианки". Все это после того, как вице-премьер Стефанишина уже месяц пытается обмануть международных партнеров. В частности, говорит в своей колонке на POLITICO, что никаких претензий нет".
По словам Шабунина, Еврокомиссия настаивает на 2 изменениях:
- добавить седьмого члена комиссии по отбору судей КСУ от международных партнеров;
- решения комиссии должны быть обязательными для органов, от которых назначаются судьи, в частности, ВРУ.
"Понимаю, что эта ситуация очень неудобна как Стефанишиной, так и президенту, которого в конце концов уговорили подписать закон. Но, друзья, давайте повзрослеем и научимся признавать собственные ошибки. Потому что профессиональный и независимый КСУ – важный признак сильной демократии. А от развития последней напрямую зависит, как Украину будут видеть в мире после войны", - добавил глава ЦПК.
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