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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) Еврокомиссия (1317) КС (2131)

Еврокомиссия настаивает на выполнении рекомендаций "Венецианки" к закону о КСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

суд,кс,молдова,конституционный

Европейская Комиссия полностью согласна с рекомендациями Венецианской комиссии к закону 7662 о Конституционном суде и ожидает, что Украина соответствующим образом приведет в соответствие свой процесс отбора судей КСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Европейская Комиссия внимательно следит за согласованием реформы процесса отбора судей Конституционного Суда Украины с заключением Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, которое, в частности, предусматривает, что этот процесс осуществляется в соответствии с Заключением Венецианской Комиссии", - заявили в ЕК.

Там отметили, что исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличения числа членов Консультативной группы экспертов до семи повысило бы доверие общества к Конституционному суду и обеспечило беспристрастность процесса отбора.

"Выражаем уверенность, что украинские власти полностью осознают соответствующие позиции Венецианской комиссии и Европейской Комиссии и хорошо подготовлены к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", - подытожили в организации.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил: "Еврокомиссия прямым текстом заявила: Украина должна привести новый закон об отборе судей КСУ в соответствие с рекомендациями "Венецианки". Все это после того, как вице-премьер Стефанишина уже месяц пытается обмануть международных партнеров. В частности, говорит в своей колонке на POLITICO, что никаких претензий нет".

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По словам Шабунина, Еврокомиссия настаивает на 2 изменениях:

  1. добавить седьмого члена комиссии по отбору судей КСУ от международных партнеров;
  2. решения комиссии должны быть обязательными для органов, от которых назначаются судьи, в частности, ВРУ.

"Понимаю, что эта ситуация очень неудобна как Стефанишиной, так и президенту, которого в конце концов уговорили подписать закон. Но, друзья, давайте повзрослеем и научимся признавать собственные ошибки. Потому что профессиональный и независимый КСУ – важный признак сильной демократии. А от развития последней напрямую зависит, как Украину будут видеть в мире после войны", - добавил глава ЦПК.
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Топ комментарии
+41
Слуги народа безсоромні і тупі брехуни, які намагаються надурити Європу І США. Сорому від них на весь світ.
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13.01.2023 11:14
+38
Не пройшов у зєліків дурняк
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13.01.2023 11:13
+24
Чому комісія не звертає уваги на узурпацію клоуном ЗМІ, та переслідування опозиції?
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13.01.2023 11:15
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Не пройшов у зєліків дурняк
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13.01.2023 11:13 Ответить
Олігофрени ніяк не зрозуміють хто вони такі. Навіть з підсказкми. Що поробиш, це така хвороба.
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13.01.2023 11:17 Ответить
Слуги народа безсоромні і тупі брехуни, які намагаються надурити Європу І США. Сорому від них на весь світ.
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13.01.2023 11:14 Ответить
Ще й нахальні.
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13.01.2023 23:02 Ответить
Цинічні МЕГАМАРОДОЕРИ - МЕГАБАРИГІ НА КРОВІ українського народу ! Вкрали 50 авто Дженерал Мотор для евакуації поранених - Тимошенко , Старух, резниченко ………Дерьмак ,Татаров …
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14.01.2023 04:32 Ответить
Чому комісія не звертає уваги на узурпацію клоуном ЗМІ, та переслідування опозиції?
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13.01.2023 11:15 Ответить
тому, що у комісії інші завдання.

з тієї ж підстави на узурпацію ЗМІ не звертає уваги Грінпіс чи Всесвітня Асоціація Страхувальників
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13.01.2023 11:43 Ответить
КСУ - нікчема.
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13.01.2023 11:18 Ответить
Вони (зебуїни) скоріш поступляться вступом України до ЕС, ніж контролем над КСУ.
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13.01.2023 11:19 Ответить
Ну, вони то може і поступляться, головне, щоб ми не поступились
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13.01.2023 11:36 Ответить
Нажаль, це трохи не той випадок. Це не овоч, який відварто сказав - ми в ЕС не йдемо, чим спровокував революцію гідності. Наше теперішнє каже, що в ЕС та НАТО йдемо, але зі своєю зе.....тою робитить так, щоб того не сталося. А в очах зелебобіків - а їх, нажаль, дуже багато, це буде виглядати так: Україна на чолі з зе проситься в ЕС, а вони, така сволота, нас не беруть.
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13.01.2023 11:51 Ответить
Тупе 🐏🦠зомбі всі , хто дивляться МОСЕЙЧУК-СКАБЕЕВУ , Абдрістовіча і вірять їх побрехенькам Чим вони кращі, за кацапів і їх зомбоящік
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14.01.2023 04:37 Ответить
Лапши навішають. ..
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13.01.2023 12:24 Ответить
q4ma Так вони вже і так поступилися вступом України в ЄС. Зеля ще перед вторгненням обурювався, будучи на конференції в Мюнхені. З того приводу, що Євросоюз вимагає від нього і діюучої влади проведення реформ. В той час як зеля хотів щоб йому просто дали гроші...Президент Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції
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13.01.2023 19:22 Ответить
Аяяй! Як невдобно получилося! Тепер розумію, чому Рєзніков завів пісню про "ми вже в НАТО", т й реіорм нє надо. А тепер треба прощатися з мріями консервації зеленої влади на десятиліття. 😊 А були грандіозні плани! За допомогою ручного КСУ провести всупереч Конституціїспочатку вибори президента, а потім ВР, або ще краще для зелені - аюпровести їх одночасно! 😊 Або втюхати всупереч нормам Конституції електронне голосування! А тут по руках, по руках, тобто по мріяз, по мріях! Як коту, що спробував з'їсти сметану тапком по морді, п морді! 😊
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13.01.2023 11:37 Ответить
Так вони вже провели опитування, що більшість хоче голосувати в дії, здаєтьсЯ вони думають більше про вибори, ніж про перемогу
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13.01.2023 12:22 Ответить
Этот подковерный КС в 2019 подтвердил конституционность роспуска ВР. Это когда клоун нарушил закон через 3 мин после принесения присяги
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13.01.2023 11:51 Ответить
Тут ледь не кожне скликання варто якнайшвидше розпускати. Хіба ж це представники суспільства і народу? Збіговисько запроданців, схемщиків, русні, іншої бидлоти. Інша справа, що процес добору цього непотребу кожен раз жодним чином не змінюється з часів *********
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13.01.2023 20:47 Ответить
Є закон та конституція. Цей зброд до ВР обрали безмозглі виборці,але все було за законом.А тут вискакує кловун з 95 кварталу i всуперечь Конституції розпускає ВР
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13.01.2023 21:47 Ответить
Вибори були по закону, але цей закон абсолютно неконституційний.
Більше ніде в світі нема, щоб місця в бюлетенях скуповували через величезну декількамільйонну "виборчу" заставу.
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13.01.2023 23:11 Ответить
А чому на фото парламент Молдови (прапор,герб) ? Чи втулили аби щось втулити...
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13.01.2023 12:10 Ответить
Це вже не в перший раз. Гарна светлина !
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13.01.2023 13:08 Ответить
https://youtu.be/cVLvnTruoBA...

Распил бюджетного бабла для телемарафона лохотрона Генкой Тимошенко ..
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13.01.2023 12:19 Ответить
Кирилкой Тимошенко мародером на крові
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14.01.2023 04:42 Ответить
Можна скільки завгодно не любити існуючу владу. Але вона не вічна. А закони приймаються не для того, щоб їх міняти кожні 2 роки. Тому я не розумію чому ми, українці, повинні поступатися своїм суверенітетом невідомо яким членам комісії від Європи при всій повазі до тої ж Європи. Нам вже Європа делегувала дебіла-музиканта в Укрзалізницю. Ледве здихалися. Чому це наглядачі від Європи повинні обирати нам суддів Конституційного суду, а ми повинні з цим погоджуватись? Польщі чи Німеччині теж ставлять такі дебільні умови? Та поляки посилають всіх нах і не дозволяють нікому втручатися у внутрішні справи держави, бо вони незалежна держава. Нам треба вчиняти так само, а не принижуватися. Мені теж не подобається ця влада. Оберемо іншу- буде інша. Але нам ніхто не буде вказувати кого призначати на посади. Цього приниження не буде. Нами ні Рашка ні Європа керувати не буде! 7 члена комісії їм подавай з вирішальним правом голосу А потім їм Нацбанк віддай та посаду прем'єра. А хуху не хохо?
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13.01.2023 12:30 Ответить
ви дійсно не розумієте чому? чи зелена урина крізь очі в мозок потрапила?
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13.01.2023 12:37 Ответить
Ти ідіот, з тим загоном, який написали Zeбіли, у нас консервується клоунська влада в країні назавжди. Тепер замість демократії у нас з'явиться свій лукашенко. І про це каже ЄС. До речі, після того, як поляки послали ЄС, їм заблокували десятки мільярдів допомоги. Вгадай, що зробили поляки потім? Правильна відповідь - зробили все, як від них вимагав Брюссель. Так само поступили мадяри, коли дізналися, що мільярди їм ніхто не випеше.
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13.01.2023 12:43 Ответить
Не варто сперечатися із зедерьмоботами ... Нахапали кредитів й зброї віз Заходу й не хочуть віддавати... від того й намагаються посваритися...
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13.01.2023 14:16 Ответить
Коли це українці обирали суддів КСУ? Може це панівний олігархат не хоче поступатися своїм суверентітетом призначати суддів КСУ?
Цього дебіла-музиканта делегував Хройсман, як свого родича - міжнародного експерда у корупції. Уже мотає свій строк за розбудову Укрзалізниці десь у польській в'язниці.

КСУ ключовий орган медіації у системі розподілу влад, без ефективного функціонування якого відбувається узурпація всієї влади в державі, що зараз і маємо. Це лише на руку лише рашистам, які захопили контроль над державною владою в Україні.
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13.01.2023 20:59 Ответить
Hunter , ти не милованов ?А ху-ху не хо-хо 🤢🤡🤮
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14.01.2023 04:46 Ответить
Війна-не-війна, а юзікі безсоромно гребуть під себе.
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13.01.2023 12:34 Ответить
"Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеційки" до закону про КСУ"

На хитрозроблену сраку Zeленського, завжди знайдеться хитрозроблений хєр єврочиновника. однак це тупоголове клоунське посьміховисько не розуміє цього.
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13.01.2023 12:50 Ответить
Все він розуміє, нащо він буде бороться за вступ в ЄС, коли краще узурпувати тут владу, тим більше, що українці його прямо обожнюють, ну як же кує перемогу.....разом з друзями з ОП
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13.01.2023 13:07 Ответить
не помилки, а умисні дії
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13.01.2023 13:37 Ответить
..а зелёные делают всё (аж ус****тся) , чтоб из-за их действий Европа послала Украину подальше...А потом - ясен пень - свалят вину на Европу и на обломках х**лостана построят свою диктатуру... кгм..хотят построить... но х*р им, конечно...
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13.01.2023 14:13 Ответить
Дякую за розуміння, терпіння, підтримку і пендель зЕлебобікам.
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13.01.2023 19:40 Ответить
чому вбивають ворогів на лінії бойових зіткнень розуміють геть усі і ні в кого ніяких запитань не виникає, а ось чому не знищують підступних ворогів всередині країни які несуть не меншу загрозу для держави відповідей нема? Так от чому?????? Отримати відповідь від гівногаранта Зелепука шансів зрозуміло нема, то може відповідь на це запитання прозвучить від сраного ОП??!?!?!
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13.01.2023 22:05 Ответить
На жаль, 95% членів парламенту неосвідчені і корумповані негідники. Вони, навіть, поняття не мають, що таке верховенство права!
Це ганьба для прадавнього самобутнього українського народу... Вже четверте десятиліття незалежності України, а достойних людей у владі практично не було ніколи.
Є достойні люди в Україні, які б могли сформувати нормальну правову державу за короткий термін. Але суспільство їх не цінить і не бачить!!!
Чому "Венеційка" нас постійно тягне за вуха!? Невже ми самі не розуміємо, що в державі повинен панувати порядок і верховенство права!?
Ганьба всім бездярям які "залізли" в парламент і уряд! Негідники,- ви безпосередня причина сьогоднішньої війни!
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13.01.2023 22:14 Ответить
Венеціанці необхідно терміново звернути увагу на наш закон по виборам президента. З таким законом неможливо вибрати нормального народного президента. Цей закон абсолютно не демократичний і не конституційний. По цьому закону місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії через величезну декількамільйонну "виборчу" заставу. Тому нема з кого обирати, тому у нас тверда олігархічна стстема.
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13.01.2023 23:24 Ответить
Іще. По такому закону ми обираємо тільки серед гівна.
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13.01.2023 23:35 Ответить
Європейці повинні давити зелених гнид!! Тварюки ні совісті ні честі!! Комсомольці Бандюковича та злочинці!!
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14.01.2023 01:30 Ответить
Мені згадується радянський фільм, де матрос вийшов на сцену з кулеметом Максим в рюській думі і сказав:-Розбігайтесь, караул устал! Може ця зрада хоче цього?
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14.01.2023 02:09 Ответить
у меня один вопрос к ЗЕ Дегенератам, вы действительно думаете что хозяева Оманского Нарко Осла беня, ахмет и пинчук хотят видеть сильную Европейскую Украину....???
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14.01.2023 11:09 Ответить
 
 