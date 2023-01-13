Сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утреннее и вечернее время, - "Укрэнерго"

По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии – на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00.

Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - напомнили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

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