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Сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утреннее и вечернее время, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія,електрика

По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии – на уровне вчерашнего дня. Соответственно, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00.
Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - напомнили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Также смотрите: Последствия обстрелов Донбасса российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
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13.01.2023 11:30
+7
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13.01.2023 11:34
+6
Відмикайте канали які гребуть кіловати ЗЕмарахвоном цілодобово. Залиште один для піару Вовочки.
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13.01.2023 11:28
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13.01.2023 11:26 Ответить
Яка видатна особистість. Переплюне і клоуна.
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13.01.2023 11:31 Ответить
Відмикайте канали які гребуть кіловати ЗЕмарахвоном цілодобово. Залиште один для піару Вовочки.
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13.01.2023 11:28 Ответить
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13.01.2023 11:30 Ответить
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13.01.2023 11:34 Ответить
Якщо на вчорашньму рівні, то якого біса сьогодні кругом аварійні відключення -4/+2? Вже не знають, що брехати
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13.01.2023 11:31 Ответить
Так,звичайно.З 6 ранкуі до 9 ранку,підприємства і офіси ще не працюють,а людям на роботу треба збиратися.А у селах,де якийсь натяк на тваринництво,треба корівчину подоїть.Або з 18 до 21,підприємства і офіси,та й багато магазинів вже не працюють,а людина приходить додому,а тут темрява.
Я розумію,там де дійсно зруйновано,людям набагато важче,але інколи проблеми створюють штучно.
Навіщо,не знаю.
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13.01.2023 11:35 Ответить
Отключите ночные клубы, слуги народа с ума сойдут.
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13.01.2023 11:47 Ответить
на святое замахнулся? Еще предложи елемарафон отключить!
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13.01.2023 11:57 Ответить
Да. Согласен. Мое предложение удар для слуг зеленского и дерьмака, это ниже пояса. Мама дорогая как я мог. Где ж они харчеваться будут?
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13.01.2023 21:36 Ответить
Війна проти українців енергетичної мафії та Слуг якогось народу".....
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13.01.2023 12:31 Ответить
Київська область світло по 6-8 годин на день, відключають по 6 годин підряд, іноді 12, було й 18 (все після нового року), тобто навіть акумулятори не встигають зарядитися(
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13.01.2023 12:36 Ответить
От мені цікаво, якщо під обстрілами спокійно працювали в області графіки 4х4, то якого біса тепер, коли немає обстрілів, ці рашисткі колаборантські підараси тероризують населення графіками -6/+2? Куди поділася уся генерація, яка була в грудні?
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13.01.2023 12:49 Ответить
це все відбувається під соусом боротьби із зміною клімату.
Начебто якщо зруйнувати промисловість в Україні, то в Европі потепління вдасться зупинити.
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13.01.2023 13:00 Ответить
Ащо тут незрозуміло,он Азербайджан передав 45 резервних електростанцій.Я так думаю,саме передав,а не продав.То може,їх треба продати хоч частину,як це комусь віддавати?Поки енергетика буде в приватних руках,таке й буде.
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13.01.2023 14:37 Ответить
Чомусь ця приватна компанія укренерго не говорить,скільки вчора виробили електроенергії і скільки спожили і скільки потрібно,щоб не вимикати.І де саме дефіцит електроенергії.
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13.01.2023 13:04 Ответить
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13.01.2023 13:22 Ответить
🤮🤡
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13.01.2023 13:45 Ответить
Не наїлись ще лайна жидівського,то попоїжте ще.
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13.01.2023 13:51 Ответить
То якого і вночі вимикати так само, як ранком, вдень та у вечірній час. Питання ріторичне.
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13.01.2023 14:53 Ответить
 
 